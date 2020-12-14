Додано: П'ят 25 лип, 2025 21:42

smdtranz написав: в киевском городском транспорте (именно нормальных троллейбусах, автобусах, трамваях, не маршрутках) во многих случаях есть кондиционеры, и внутри реально не тесно, людей очень мало сейчас. состояние от полной дупы, как 15 трамвай, до сносного.

и они без требований останавливаются на всех остановках. валидаторы уже 5 лет как стоят, можно платить смартфоном или картой. ну и пол низкий.

только этих самых маршрутов и подвижного состава реально мало. последние годы подвижного состава стало еще меньше. так что приходится по 15-20 минут ждать, и идти пешком до ближайшей магистрали

так что без такси обычному безлошадному будет трудно





ну и конечно ОТ в Киеве это логово немытых бабок, маргиналов, бомжей и тому подобного контингента. приятного мало в киевском городском транспорте (именно нормальных троллейбусах, автобусах, трамваях, не маршрутках) во многих случаях есть кондиционеры, и внутри реально не тесно, людей очень мало сейчас. состояние от полной дупы, как 15 трамвай, до сносного.и они без требований останавливаются на всех остановках. валидаторы уже 5 лет как стоят, можно платить смартфоном или картой. ну и пол низкий.только этих самых маршрутов и подвижного состава реально мало. последние годы подвижного состава стало еще меньше. так что приходится по 15-20 минут ждать, и идти пешком до ближайшей магистралитак что без такси обычному безлошадному будет труднону и конечно ОТ в Киеве это логово немытых бабок, маргиналов, бомжей и тому подобного контингента. приятного мало

понятно, в общем, если хорошее и появилось в ОТ Киева, то я это не застал.Немытые бабки , бомжи и маргиналы, если оплатили проезд и не нарушают обшественный порядок, имеют право на проезд - с этим ничего не поделаешь.Кстати, реально, пару лет назад был период, когда бомжей было дофига в метро НЙ, не в автобусах. Сейчас - нет.Но недавно ехал в трейне, напротив сидел бомжеватого вида мужик, в грязной ( не запачканной на работе, это тут нормально - мексы и украинцы со стройки возвращаются в том, в чем работали) одежде, нечесанной бородой, разваливающейся обуви. Но у него зазвонил телефон, он достал из заднего кармана рваных джинс вполне приличный айфон и что-то начал обсуждать о его работе и о чем-то что ему не доплатили. И тут в глазах окружающих он превращается из бомжа в просто неопрятного человека, но вполне уважаемого, так как любой труд тут уважается.Кстати, в супермаркете, где я обычно скупаюсь, постоянно обтирается бомж (именно Без Определенного Места Жительства, БОМЖ). Он там покупает продукты и целый день стоит возле подоконника смотрит новости на смартфоне , иногда сидит в электрических продуктовых тележках (для маломобильных групп населения, тут в супермаркетах есть тележки с сиденьями и электродвигателем, так собе электрокар). От него совершенно не несет бомжатиной. Я не знаю где он моется, но реально чистый. Кстати, довольно редко в ОТ от кого-то разит потом (разве что человек едет с работы, где было негде помыться). Вообще у американцев принято минимум 2 раза в день душ принимать.