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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 26 лип, 2025 10:24
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Додано: Суб 26 лип, 2025 10:56
rjkz написав: Investor_K написав:
Що за нецікаве спілкування? Ви краще скажіть - дешевше буде чи ні?
Обязательно.
А что именно?
Нерухомість Києва
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Додано: Суб 26 лип, 2025 12:22
rjkz написав: Бетон написав: Бетон написав:
Rjkz.
Вы правы.
1. В США, на сколько мне рассказали, очень грамотно организован трафик даже при ДТП. Там не стоят 2 часа создавая пробку.
2. В США бетонные дороги. Для их строительства нужно перекрыть участок для времени набора прочности бетона.
У нас это асфальтное г..вно. Об этом, кстати, говорят и в кмда.
Я вас может удивлю, но тут не обычный бетон, а полимербетон.
Он набирает 80-90% прочности за несколько часов.
Асфальт тоже применяется. Но он не сходит вместе со снегом каждый год.
Кстати, о снеге.
НЙ - очень бедный город, тут нет таких о(у)даренных хозяйственников как киевский боксер, который каждый год закупает десятки новых единиц снегоуборочной техники. Хотя тут бывают порой такие метели, что по колено в снегу идешь. Но любой снегопад тут воспринимается как стихийное бедствие - машины посыпают солью накануне и убирают снег непрерывно во время и после снегопада. В школах отменяют занятия, а автобусы и грузовики ездят с цепями на колесах.
Как же так? Почему не закупается снегоуборочная техника???
Просто на мусорные грузовики цепляется навесное оборудование и "легким движением руки" мусорный грузовик становится снегоуборочным.
Куда тем американским нищебродам до киевского размаха?
Про полимеры я не удивлён. Ожидаемо. У бетона способности к сопротивлению деформациям растяжения или расширения этим вроде как и модифицируют (кроме армирования)
Существуют разные модифицирующие добавки в минеральные строительные составы.
Они позволяют улучшать различные свойства, в том числе увеличение гидрофобности (благдаря чему вода не впитывается в бетон и впоследствии его не разрывает от замерзания), эластичность и трещиностойкость, скорость набора прочности и уменьшение время высыхания, пластичность во время укладки, увеличение прочности и тд.
Это разные типы присадок.
Конечно на растяжение в растянутой зоне может работать только арматура.
Дорожное полотно это сплошное основание, в котором эпюры моментов образуют растянутые зоны сверху и снизу.
И я думаю, что для дороги:
Полимерные добавки существенно увеличивают сопротивление бетона растягивающим усилиям и снижают вероятность появления усадочных трещин.
Причина — полимеры образуют микросетку в структуре бетона, повышая его эластичность и связывая микротрещины на ранних стадиях.
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Додано: Суб 26 лип, 2025 15:26
якби зліва на фото були би Москвичі та Жигулі з Ладами, то подумав, що то чергове ретрофото від кінконгівця
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flyman
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Додано: Суб 26 лип, 2025 15:32
Investor_K написав:
Чи є сенс наразі купляти фасадну комерцію у багатоповерхівках? В районі 50-70 метрів...
троєщини?
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Додано: Суб 26 лип, 2025 17:00
rjkz написав: pesikot написав: rjkz написав:
Да, бывает, что в городе с населением как полУкраины, найдется какой-то процент тех, кто пожрет в вагоне и бросит это под сиденье.
ПолУкраины ?
8х2 = 16 миллионов ?
В Украине гораздо больше жителей
Официальное население НЙ оценивается в 8+млн.
Но это тупо по черте города.
Вместе с саббурбиями и пригородами, где люди живут, но работаютв НЙС - около 15-18 млн. Точной цифры никто не назовет
.
Не по официальной статистике Госстата (в котором много эмигрировавших и не снявшихся с учета, даже если они стали гражданами других стран и даже там умерли), в Украине на начало большой войны без учета на тот момент оккупированных территорий Донбасса и Крыма, по моим прикидкам (я выкладывал тут на форуме в контексте обсуждения перспектив ПФУ, вроде вполне реалистично было) было в диапазоне 28-32 млн.Я склонен считать, что было около 30
.
На данный момент - ну намного меньше. Не берусь прикидывать дажже сколько.
20 млн?
Вы в самом деле считаете, что актуальны данные 2010 года в 42 млн?
Я считаю, что если нет точных цифр, то не нужно бросаться голословными фразами.
Не дави на эмоции, здесь финансовый форум
Еще лучше, внимательно читать, что пишут на этой ветке
Я слышу о том, как мало жителей в Украине, а попробуй авто припарковать в центре, даже моего города
То кто же эти авто паркует, если не жители ...
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Додано: Суб 26 лип, 2025 17:49
flyman написав: Investor_K написав:
Чи є сенс наразі купляти фасадну комерцію у багатоповерхівках? В районі 50-70 метрів...
троєщини?
Киів. Львів. Ужгород.
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Додано: Суб 26 лип, 2025 17:51
pesikot написав: rjkz написав: pesikot написав:
[quote=:rjkz"]
Да, бывает, что в городе с населением как полУкраины, найдется какой-то процент тех, кто пожрет в вагоне и бросит это под сиденье.
ПолУкраины ?
8х2 = 16 миллионов ?
В Украине гораздо больше жителей
Официальное население НЙ оценивается в 8+млн.
Но это тупо по черте города.
Вместе с саббурбиями и пригородами, где люди живут, но работаютв НЙС - около 15-18 млн. Точной цифры никто не назовет
.
Не по официальной статистике Госстата (в котором много эмигрировавших и не снявшихся с учета, даже если они стали гражданами других стран и даже там умерли), в Украине на начало большой войны без учета на тот момент оккупированных территорий Донбасса и Крыма, по моим прикидкам (я выкладывал тут на форуме в контексте обсуждения перспектив ПФУ, вроде вполне реалистично было) было в диапазоне 28-32 млн.Я склонен считать, что было около 30
.
На данный момент - ну намного меньше. Не берусь прикидывать дажже сколько.
20 млн?
Вы в самом деле считаете, что актуальны данные 2010 года в 42 млн?
Я считаю, что если нет точных цифр, то не нужно бросаться голословными фразами.
Не дави на эмоции, здесь финансовый форум
Еще лучше, внимательно читать, что пишут на этой ветке
Я слышу о том, как мало жителей в Украине, а попробуй авто припарковать в центре, даже моего города
То кто же эти авто паркует, если не жители ...[/quote
Готелі в Одесі. Квитки на потяг. Усе забито. Двіж
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Додано: Суб 26 лип, 2025 18:29
Investor_K написав: flyman написав: Investor_K написав:
Чи є сенс наразі купляти фасадну комерцію у багатоповерхівках? В районі 50-70 метрів...
троєщини?
Киів. Львів. Ужгород.
Ви збираєтесья будувати бізнес-імперію, як будівельник, чи забезпечити +$150..$300 до пенсії не чекаючи закінчення терміну окупності при власному житті?
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flyman
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Додано: Суб 26 лип, 2025 18:34
Хочеться 1000$ до пенсіі. Бо вже втомився стояти з дубинкою в руці. Мені скоро 80. Хочеться останні 40 років насолоджуватись життям
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_Klim
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