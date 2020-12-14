на заході немає і ніколи не буде великої кількісті робочих місць, тому попит там на житло не буде постійнимfox767676 написав:міграція зі Сходу та Сумщини
але лідер за попитом зараз Закарпаття
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 27 лип, 2025 10:29
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
на заході немає і ніколи не буде великої кількісті робочих місць, тому попит там на житло не буде постійним
Додано: Нед 27 лип, 2025 10:35
Ну якщо це правда - то перемога України не за горами. Добре що суспільство зараз таке зажиточне. Що я бачив до війни по свому обл. центру - середнє авто у дворі - зазвичай механіка 15-20 років, пару авто були дійсно дорогі - але одне точно биток бо з US. У 80% підїзду авто взагалі не було.
Додано: Нед 27 лип, 2025 10:35
kingkongovets
У Києві вже майже нема промислового виробництва яке важко перенести
Я останні 5 років взагалі працював зі своєї квартири, тому й не приймаю участі в транспортних зарубах на гілці.
Тому релокейтнути значну кількість киян та понаїхів західніше - не така вже й фантастична задача, нажаль
Перші поїдуть понаїхи коли усвідомлять що бомбардування Києва то системне, а не тимчасове явище.
Так рік була мастериця в барбершопі з Харкова, після чергової атаки залишила Київ
Додано: Нед 27 лип, 2025 10:42
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
ми давно живемо в постіндустріальному суспільстві і маси людей для роботи на промислових підприємствах і сільському господарстві давно не потрібні завдяки автоматизаціі і роботизаціі
найбільша щільність робочих місць в Києві сконцентрована в районі Нової забудови, вздовж вулиць В Васільківська, Антоновича, Саксаганського та Жилянської - там давно немає ніякої промисловості і тим не менш
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|