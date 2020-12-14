на заході немає і ніколи не буде великої кількісті робочих місць, тому попит там на житло не буде постійнимfox767676 написав:міграція зі Сходу та Сумщини
але лідер за попитом зараз Закарпаття
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 27 лип, 2025 10:29
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
на заході немає і ніколи не буде великої кількісті робочих місць, тому попит там на житло не буде постійним
Додано: Нед 27 лип, 2025 10:35
Ну якщо це правда - то перемога України не за горами. Добре що суспільство зараз таке зажиточне. Що я бачив до війни по свому обл. центру - середнє авто у дворі - зазвичай механіка 15-20 років, пару авто були дійсно дорогі - але одне точно биток бо з US. У 80% підїзду авто взагалі не було.
Додано: Нед 27 лип, 2025 10:35
kingkongovets
У Києві вже майже нема промислового виробництва яке важко перенести
Я останні 5 років взагалі працював зі своєї квартири, тому й не приймаю участі в транспортних зарубах на гілці.
Тому релокейтнути значну кількість киян та понаїхів західніше - не така вже й фантастична задача, нажаль
Перші поїдуть понаїхи коли усвідомлять що бомбардування Києва то системне, а не тимчасове явище.
Так рік була мастериця в барбершопі з Харкова, після чергової атаки залишила Київ
Додано: Нед 27 лип, 2025 10:42
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
ми давно живемо в постіндустріальному суспільстві і маси людей для роботи на промислових підприємствах і сільському господарстві давно не потрібні завдяки автоматизаціі і роботизаціі
найбільша щільність робочих місць в Києві сконцентрована в районі Нової забудови, вздовж вулиць В Васільківська, Антоновича, Саксаганського та Жилянської - там давно немає ніякої промисловості і тим не менш
і щось про масовий переїзд підприємств на захід я не чув
а от про масове переселення в Київ чую постійно, про що в тому числі свідчить нереальний попит на орендне житло, та й продаються квартири на вторинці досить бадьоро, тому й ціни постійно ростуть
Додано: Нед 27 лип, 2025 10:50
kingkongovets
Спробую продати однуху біля метро, самому цікаво що воно буде
Додано: Нед 27 лип, 2025 10:54
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
можу поспорити що вона улетить саме під оренду
Додано: Нед 27 лип, 2025 10:55
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Нед 27 лип, 2025 10:59
З реальною окупністю інвестиції десь 250 оренд (якщо рахувати амортизацію та експозицію) і десь 150 оренд при страусячий мотоді розрахунку.
Майбутні лорди ще й ціни будуть перебивати один в одного.
Востаннє редагувалось UA в Нед 27 лип, 2025 11:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 27 лип, 2025 10:59
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
це загальносвітовий тренд)
ще раз перечитайте мій допис про місце концентраціі робочих місць в Києві
Додано: Нед 27 лип, 2025 11:01
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
рентабельність оренди совкової вторинки в нормальних локаціях зараз легко виходить на 10% річних і більше, які в біса 250 оренд?)
здається ви надто далеко відійшли від цього ринку)
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