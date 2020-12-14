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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12424124251242612427>
Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 10:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

fox767676 написав:міграція зі Сходу та Сумщини
але лідер за попитом зараз Закарпаття
на заході немає і ніколи не буде великої кількісті робочих місць, тому попит там на житло не буде постійним
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 10:35

  Hotab написав:
  BIGor написав:Таке враження що котопес живе в паралельній реальності. В нього нема де припаркувати авто, а тим часом волонтери ледь нашкрібують на атомобіль-евак. Населення в нього 50 млн, а тим часом ТЦК ловлять поодиноких невдах що лишились.

Але коли дивитись на міста України, особливо Київ і обласні центри, то враження саме таке.
На дорогах повно свіжих машин , парковки ТРЦ забиті, в супермаркетах черги.
Біля мого будинку кожна друга автівка коштує 30-40+ , і це ж «сраний» Кампус, де метр з ремонтом менше 2 куів, а не гола по 2.5, як центр .
Часто авто преміум сегменту, а наклейки «інвалід». За кермом молодий спортивний пацан

Ну якщо це правда - то перемога України не за горами. Добре що суспільство зараз таке зажиточне. Що я бачив до війни по свому обл. центру - середнє авто у дворі - зазвичай механіка 15-20 років, пару авто були дійсно дорогі - але одне точно биток бо з US. У 80% підїзду авто взагалі не було.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 10:35

kingkongovets
У Києві вже майже нема промислового виробництва яке важко перенести
Я останні 5 років взагалі працював зі своєї квартири, тому й не приймаю участі в транспортних зарубах на гілці.
Тому релокейтнути значну кількість киян та понаїхів західніше - не така вже й фантастична задача, нажаль
Перші поїдуть понаїхи коли усвідомлять що бомбардування Києва то системне, а не тимчасове явище.
Так рік була мастериця в барбершопі з Харкова, після чергової атаки залишила Київ
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 10:42

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

fox767676 написав:kingkongovets
У Києві вже майже нема промислового виробництва яке важко перенести
Я останні 5 років взагалі працював зі своєї квартири, тому й не приймаю участі в транспортних зарубах на гілці.
Тому релокейтнути значну кількість киян та понаїхів західніше - не така вже й фантастична задача, нажаль
ми давно живемо в постіндустріальному суспільстві і маси людей для роботи на промислових підприємствах і сільському господарстві давно не потрібні завдяки автоматизаціі і роботизаціі

найбільша щільність робочих місць в Києві сконцентрована в районі Нової забудови, вздовж вулиць В Васільківська, Антоновича, Саксаганського та Жилянської - там давно немає ніякої промисловості і тим не менш

і щось про масовий переїзд підприємств на захід я не чув

а от про масове переселення в Київ чую постійно, про що в тому числі свідчить нереальний попит на орендне житло, та й продаються квартири на вторинці досить бадьоро, тому й ціни постійно ростуть
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 10:50

kingkongovets

Спробую продати однуху біля метро, самому цікаво що воно буде
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 10:54

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

fox767676 написав:kingkongovets

Спробую продати однуху біля метро, самому цікаво що воно буде
можу поспорити що вона улетить саме під оренду
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 10:55

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  kingkongovets написав:постіндустріальному суспільстві

Україна не входить в перелік постіндустріальний країн(там зовсім маленький перелік країн).
Україна не входить в перелік індустріальних країн.
Україна є аграрно - сировинною країною на зовнішньому фінансуванні.
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 10:59

  kingkongovets написав:
fox767676 написав:kingkongovets

Спробую продати однуху біля метро, самому цікаво що воно буде
можу поспорити що вона улетить саме під оренду

З реальною окупністю інвестиції десь 250 оренд (якщо рахувати амортизацію та експозицію) і десь 150 оренд при страусячий мотоді розрахунку.
Майбутні лорди ще й ціни будуть перебивати один в одного.
Востаннє редагувалось UA в Нед 27 лип, 2025 11:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 10:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:
  kingkongovets написав:постіндустріальному суспільстві

Україна не входить в перелік постіндустріальний країн(там зовсім маленький перелік країн).
Україна не входить в перелік індустріальних країн.
Україна є аграрно - сировинною країною на зовнішньому фінансуванні.
це загальносвітовий тренд)
ще раз перечитайте мій допис про місце концентраціі робочих місць в Києві
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 11:01

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:
  kingkongovets написав:
fox767676 написав:kingkongovets

Спробую продати однуху біля метро, самому цікаво що воно буде
можу поспорити що вона улетить саме під оренду

З окупністю інвестиції десь 250 оренд (якщо рахувати амортизацію та експозицію)
Майбутні лорди ще й ціни будуть перебивати один в одного.
рентабельність оренди совкової вторинки в нормальних локаціях зараз легко виходить на 10% річних і більше, які в біса 250 оренд?)

здається ви надто далеко відійшли від цього ринку)
kingkongovets
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