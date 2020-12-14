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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 12:01

  fox767676 написав:kingkongovets

Спробую продати однуху біля метро, самому цікаво що воно буде


Відпишіться по результату.
На моє передмістя були реальні покупці в квітні.
Поки зробив доручення та переслав покупці купили інше.
Зараз повна тиша. Всі очікують подальших подій.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 13:04

Хомякоид

Всі очікують подальших подій.


Це основна причина підроспухлої ціни оренди, і не суттєвого зростання ціни нерухомості.
Купляють сміливці під оренду. А «для себе» вичікують, часто сидячи в оренді.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 13:17

  Хомякоид написав:
  fox767676 написав:kingkongovets

Спробую продати однуху біля метро, самому цікаво що воно буде


Відпишіться по результату.
На моє передмістя були реальні покупці в квітні.
Поки зробив доручення та переслав покупці купили інше.
Зараз повна тиша. Всі очікують подальших подій.

Вы бы сами покупали что то по доверенности не за 50% от цены рынка(для сладкого выхлопа) и за подобную(50-100куе) сумму?
барабашов
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 13:24

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Hotab написав:Хомякоид

Всі очікують подальших подій.


Це основна причина підроспухлої ціни оренди, і не суттєвого зростання ціни нерухомості.
Купляють сміливці під оренду. А «для себе» вичікують, часто сидячи в оренді.
трохи не так

під оренду намагаються брати в нормальних локаціях біля метро, тому порівнювати попит на квартиру в Чабанах і в Києві біля метро безглуздо, але навіть «біля метро» це не завжди одне і теж - наприклад на синій гілці і на лівому березі біля станцій червоної та зеленої це далеко не одне й теж саме

а для себе беруть там де вистачає грошей, щоб не розтринькувати їх на оренду

як я вже багато разів казав, зневажливе ставлення до метро - перший показник понаїха
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 14:22

:?:
  Investor_K написав:
  Hotab написав:Хомякоид

Всі очікують подальших подій.


Це основна причина підроспухлої ціни оренди, і не суттєвого зростання ціни нерухомості.
Купляють сміливці під оренду. А «для себе» вичікують, часто сидячи в оренді.

А справжніі патріоти вкладають у балканську нерухомість. Бо вірять в Украіну.

Патріотизм виражається не у тому, де і як витрачати власні чесно зароблені кошти , з яких сплачено податки в бюджет держави.
Він виражається в захисті своєї держави, повномірній сплаті податків в бюджет, з якого фінансуються армія України. І в цих питаннях троєщинський дід буде програвати мені абсолютно по всім статтям.
Стидно має бути дожити (по легенді) до 70+ років і писати речі, рівень яких «туповатий 8-класник з сільської школи львівської області».
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 16:02

Investor_K

Міняти гривню на валюту зранку 24.02 - це був мужній вчинок


Чим цей вчинок в контексті мужності відрізняється від дій троєщинсткого діда, який гривневу виручку з оренди (без податків) переводив у долар 23.02.22 чи 25.02.22 , і робив це потім у березні ,квітні і травні 22 та подальших років?
24.02.22 якась «табушна» дата для валютообміну?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 16:14

Я планую жити в Украіні. І ніде більше. Ні в Туреччині, ні на Балканах. А ви однією ногою вже в іншій краіні.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 16:24

  Hotab написав:Хомякоид

Всі очікують подальших подій.


Це основна причина підроспухлої ціни оренди, і не суттєвого зростання ціни нерухомості.
Купляють сміливці під оренду. А «для себе» вичікують, часто сидячи в оренді.


Згоден. Є реальний покупець.
Все підходить. Ціна, якість, місце.
Але бачу що чекають.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 16:34

  Investor_K написав:Я планую жити в Украіні. І ніде більше. .
А який тут звʼязок з патріотизмом?
Чимало корупціонерів так само роблять, бо за кордоном їм доведеться працювати , а не жирувати.
Дідусь платить податки з квартир в оренді? Донатить на ЗСУ?
Де його діти? В Європі, чи в ЗСУ?
Чи лише слово «патріот» вивчив , яке розуміє його по своєму?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 17:53

  fox767676 написав:
  Хомякоид написав:Класове суспільство з великим розшаруванням населення.
Колгоспників та люмпен пролетаріат загнали в армію.
Всі хто вище класом - інваліди, студенти, бронь і т.д. і т.п.


Не зовсім так.
Загнати можуть і працюючого айтишника під 50 якщо він не поквапився намутити папірець
а це не так тривіально як може здатися - спитайте бетона
Є вже пару випадків "з перших рук"
А ось у дворі новобудови де я зараз повно бадьорих пацанів 30-40 що роблять ремонти

Приспособленцы порешали и война для них источник дохода.
Для меня это не так.
У меня есть знакомый, заплатил 50 куе и всё равно бежал под пулями и собаками туда на свободу
Бетон
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