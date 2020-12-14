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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12427124281242912430
Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 08:46

  Striker написав:
  Hotab написав:А «для себе» вичікують, часто сидячи в оренді.

Так і все життя можна просидіти в оренді. :( А ціни поки не спішать падати. Але, якщо орендуєш недорого, то можна поки сидіти, бо купувати ризиковано.

Ну тому і продажі в основному по є-оселям.. Щоб віддати не зелену цеглину, а розписку про гривні, за які невідомо скільки їжі в супермаркеті дадуть завтра , але точно відомо, що менше, ніж сьогодні.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 08:51

  Hotab написав:Ну тому і продажі в основному по є-оселям..

Також думав такий варіант, але там наче має пройти рік після останнього відчуження. І також ризиковано.
Striker
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 08:54

  Striker написав:
  Hotab написав:А «для себе» вичікують, часто сидячи в оренді.

Так і все життя можна просидіти в оренді. :( А ціни поки не спішать падати. Але, якщо орендуєш недорого, то можна поки сидіти, бо купувати ризиковано. Я вже думав купити однушку для "пересидіти", а потім думаю, що і так поки нормально, в оренді.

А гроші де зберігаєте?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 08:55

  Striker написав:
  Hotab написав:А «для себе» вичікують, часто сидячи в оренді.

Так і все життя можна просидіти в оренді. :( А ціни поки не спішать падати. Але, якщо орендуєш недорого, то можна поки сидіти, бо купувати ризиковано. Я вже думав купити однушку для "пересидіти", а потім думаю, що і так поки нормально, в оренді.

А гроші де зберігаєте?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 09:00

  Investor_K написав:А гроші де зберігаєте?

Під матрацом в орендній хаті, в гривні!
Striker
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 09:02

  kingkongovets написав:
Hotab написав:Хомякоид

Всі очікують подальших подій.


Це основна причина підроспухлої ціни оренди, і не суттєвого зростання ціни нерухомості.
Купляють сміливці під оренду. А «для себе» вичікують, часто сидячи в оренді.
трохи не так

під оренду намагаються брати в нормальних локаціях біля метро, тому порівнювати попит на квартиру в Чабанах і в Києві біля метро безглуздо, але навіть «біля метро» це не завжди одне і теж - наприклад на синій гілці і на лівому березі біля станцій червоної та зеленої це далеко не одне й теж саме

а для себе беруть там де вистачає грошей, щоб не розтринькувати їх на оренду

як я вже багато разів казав, зневажливе ставлення до метро - перший показник понаїха

ваша думка щодо Чернігівської губерні відома, а от чим Чабани недогодили, не в центрі Києва в трикутнику між пересадочними станціями?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 09:56

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flyman написав:чим Чабани недогодили, не в центрі Києва в трикутнику між пересадочними станціями?


взагалі не Київ, далеко від метро
це що, так неочевидно?
kingkongovets
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