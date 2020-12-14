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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12429124301243112432
Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 11:28

  kingkongovets написав:
fox767676 написав:уязвили самолюбие баклажана :)
прошлый раз за "не центр конечно, но крепкое прицентралье" ненароком спровоцировал поток брани, так что он за мной даже по другим веткам гонялся
це до речі ще один приклад того, що економ зі свіжим інстаграмним ремонтом на лівому березі в оренді цінується більше ніж 15 річний бізнес на правому

зараз все стало таким швидкоплинним і сьогоднішні модні комплекси післязавтра вже будуть котуватися як втомлений шлак

А сколько сейчас стоят 2К в 82метра в Изумрудном навскидку? Пусть и с подуставшим неинстаграммным ремонтом. Неужели меньше сотни и намного? Потому что 23К сейчас практически 500. А завтра могут быть и 400, и 300, и это не девал будет, а так, коррекция.
барабашов
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 11:33

  kingkongovets написав:
fox767676 написав:уязвили самолюбие баклажана :)
прошлый раз за "не центр конечно, но крепкое прицентралье" ненароком спровоцировал поток брани, так что он за мной даже по другим веткам гонялся
це до речі ще один приклад того, що економ зі свіжим інстаграмним ремонтом на лівому березі в оренді цінується більше ніж 15 річний бізнес на правому

зараз все стало таким швидкоплинним і сьогоднішні модні комплекси післязавтра вже будуть котуватися як втомлений шлак

Сразу оговорюсь, я люблю центр.
Но там какая-то своя тусовка, огромное количество молодёжи, пляж. Людей море даже в 12 ночи.
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  #<1 ... 12429124301243112432
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