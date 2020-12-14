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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 29 лип, 2025 11:28
kingkongovets написав: fox767676 написав:
уязвили самолюбие баклажана
прошлый раз за "не центр конечно, но крепкое прицентралье" ненароком спровоцировал поток брани, так что он за мной даже по другим веткам гонялся
це до речі ще один приклад того, що економ зі свіжим інстаграмним ремонтом на лівому березі в оренді цінується більше ніж 15 річний бізнес на правому
зараз все стало таким швидкоплинним і сьогоднішні модні комплекси післязавтра вже будуть котуватися як втомлений шлак
А сколько сейчас стоят 2К в 82метра в Изумрудном навскидку? Пусть и с подуставшим неинстаграммным ремонтом. Неужели меньше сотни и намного? Потому что 23К сейчас практически 500. А завтра могут быть и 400, и 300, и это не девал будет, а так, коррекция.
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Додано: Вів 29 лип, 2025 11:33
kingkongovets написав: fox767676 написав:
уязвили самолюбие баклажана
прошлый раз за "не центр конечно, но крепкое прицентралье" ненароком спровоцировал поток брани, так что он за мной даже по другим веткам гонялся
це до речі ще один приклад того, що економ зі свіжим інстаграмним ремонтом на лівому березі в оренді цінується більше ніж 15 річний бізнес на правому
зараз все стало таким швидкоплинним і сьогоднішні модні комплекси післязавтра вже будуть котуватися як втомлений шлак
Сразу оговорюсь, я люблю центр.
Но там какая-то своя тусовка, огромное количество молодёжи, пляж. Людей море даже в 12 ночи.
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Додано: Вів 29 лип, 2025 13:38
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Додано: Вів 29 лип, 2025 13:52
Шміт
Кого Бог хоче покарати , того робить воуком, що постить нерелевантні темі повідомлення
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Додано: Вів 29 лип, 2025 14:15
Шмидт,
Он и есть помилка.
Ты не находишь, что общество отгребает за свои грехи? Как дурак, вылезший на вагон электрички, которого убивает током.
Естественный отбор.
А мы, с критическим мышлением, выживем
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Бетон
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Додано: Вів 29 лип, 2025 14:53
Бетон написав: kingkongovets написав:
до речі якби Бетон вмів би долати свою упереджену ідіосінкразію до совкової вторинки і робив би в ній ремонти під оренду за умови преміальної локаціі - жити йому було б набагато веселіше)
рили кажуть шо зараз котується ремонт не старіший 3 років, маю на увазі продаж, а в оренді дуже дорого можна продати інстаграмну картинку та першу здачу
так от бізнес модель «купівля совкошлаку в центрі, біля метро, в туристичних і знакових місцях/ трендовий інстаграмний ремонт/ перша здача по максимуму/ продаж орендного бізнеса з першим же орендарем поки ремонт ще невбитий і в тренді» набагато рентабельніша ніж те ж саме тільки в новобудах в розпіарених єбенях, де він звик це робити
Сейчас подруге помогаю с ремонтом вторички.
Из хорошего: абсолютно все соседи считают нас ... Приходило два усатых деда в костюмах динамо со словами "я сбушник, вам ..."
Строителей обещали ... стремянкой, а бабули регулярно устраивают пикеты со взломом.
Очень весело.
Но в дверь ещё не стреляли из пистолета, как в 19ом на Оболони
Та это фигня.
Когда-то принимал участие в проекте в доме, где жила дочка суркиса.
Телохранители вломились и положили рабочих мордой в пол со словами, дочка спит до 2-х дня, если еще один стук, то сделаем так, что стучать будет нечем.
В новопечерских липках привез на матизе доставщик пиццу, припарковал перед подъездом, за ним подъехал местный, "куле тут это корыто делает?" Достал биту и отфигачил ни в чем не повинный матиз до состояния отсутствия неповрежденных элементов, сел в машину и уехал.
Сидел как-то в машине перед выездом из оттуда-же, ждал человека, там на выезде свой детский сад. Стоит очередь в одной полосе на выгрузку детей в сад и на выезд другая полоса. Мысли, что чадо можно пешком завести в сад ни у кого не появлялось, очевидно. Тут во второй полосе притормаживает мерс (кажется, уже не помню) и пузатый дядька вынимает чадо с заднего сиденья в сад. В очереди начинается истерика, вываливает из какого-то корча второй пузатый дядька и они начинают танец, символизирующий ММА.
Так что контингент не в бабушатниках тоже не подарок.
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