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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12429124301243112432
Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 14:53

  Бетон написав:
  kingkongovets написав:до речі якби Бетон вмів би долати свою упереджену ідіосінкразію до совкової вторинки і робив би в ній ремонти під оренду за умови преміальної локаціі - жити йому було б набагато веселіше)

рили кажуть шо зараз котується ремонт не старіший 3 років, маю на увазі продаж, а в оренді дуже дорого можна продати інстаграмну картинку та першу здачу

так от бізнес модель «купівля совкошлаку в центрі, біля метро, в туристичних і знакових місцях/ трендовий інстаграмний ремонт/ перша здача по максимуму/ продаж орендного бізнеса з першим же орендарем поки ремонт ще невбитий і в тренді» набагато рентабельніша ніж те ж саме тільки в новобудах в розпіарених єбенях, де він звик це робити

Сейчас подруге помогаю с ремонтом вторички.
Из хорошего: абсолютно все соседи считают нас ... Приходило два усатых деда в костюмах динамо со словами "я сбушник, вам ..."
Строителей обещали ... стремянкой, а бабули регулярно устраивают пикеты со взломом.

Очень весело.
Но в дверь ещё не стреляли из пистолета, как в 19ом на Оболони


Та это фигня.
Когда-то принимал участие в проекте в доме, где жила дочка суркиса.
Телохранители вломились и положили рабочих мордой в пол со словами, дочка спит до 2-х дня, если еще один стук, то сделаем так, что стучать будет нечем.
В новопечерских липках привез на матизе доставщик пиццу, припарковал перед подъездом, за ним подъехал местный, "куле тут это корыто делает?" Достал биту и отфигачил ни в чем не повинный матиз до состояния отсутствия неповрежденных элементов, сел в машину и уехал.
Сидел как-то в машине перед выездом из оттуда-же, ждал человека, там на выезде свой детский сад. Стоит очередь в одной полосе на выгрузку детей в сад и на выезд другая полоса. Мысли, что чадо можно пешком завести в сад ни у кого не появлялось, очевидно. Тут во второй полосе притормаживает мерс (кажется, уже не помню) и пузатый дядька вынимает чадо с заднего сиденья в сад. В очереди начинается истерика, вываливает из какого-то корча второй пузатый дядька и они начинают танец, символизирующий ММА.
Так что контингент не в бабушатниках тоже не подарок.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 15:14

rjkz
Luxury-гетто. :)
В бабушатниках менше прокурорів і суддів на кв. м, але в іншому трешака вистачає. Що психічно хвора сусідка в панельці, що неадекват прокурор, якому на всіх начхати і музло на всю - майже те саме. Хіба що в Luxury тарганів немає. Але це все крайнощі, звичайно. Був пару раз у знайомого в одній елітці Дніпра прямо біля райвідділку, то там всі живуть непрості і все за правилами ЖК, просто так перфоратор не включиш.
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 16:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Я уже писал здесь интересный случай. Соседка привела знакомых из тцк, рабочих упаковали прямо из квартиры)
Нет человека - нет ремонта, всё как завещал иосиф виссарионович
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 19:40

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Патріотика зараз

https://www.facebook.com/share/v/1CLTBe ... tid=wwXIfr
kingkongovets
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