Додано: Вів 29 лип, 2025 14:53

Бетон написав: kingkongovets написав: до речі якби Бетон вмів би долати свою упереджену ідіосінкразію до совкової вторинки і робив би в ній ремонти під оренду за умови преміальної локаціі - жити йому було б набагато веселіше)



рили кажуть шо зараз котується ремонт не старіший 3 років, маю на увазі продаж, а в оренді дуже дорого можна продати інстаграмну картинку та першу здачу



так от бізнес модель «купівля совкошлаку в центрі, біля метро, в туристичних і знакових місцях/ трендовий інстаграмний ремонт/ перша здача по максимуму/ продаж орендного бізнеса з першим же орендарем поки ремонт ще невбитий і в тренді» набагато рентабельніша ніж те ж саме тільки в новобудах в розпіарених єбенях, де він звик це робити до речі якби Бетон вмів би долати свою упереджену ідіосінкразію до совкової вторинки і робив би в ній ремонти під оренду за умови преміальної локаціі - жити йому було б набагато веселіше)рили кажуть шо зараз котується ремонт не старіший 3 років, маю на увазі продаж, а в оренді дуже дорого можна продати інстаграмну картинку та першу здачутак от бізнес модель «купівля совкошлаку в центрі, біля метро, в туристичних і знакових місцях/ трендовий інстаграмний ремонт/ перша здача по максимуму/ продаж орендного бізнеса з першим же орендарем поки ремонт ще невбитий і в тренді» набагато рентабельніша ніж те ж саме тільки в новобудах в розпіарених єбенях, де він звик це робити

Сейчас подруге помогаю с ремонтом вторички.

Из хорошего: абсолютно все соседи считают нас ... Приходило два усатых деда в костюмах динамо со словами "я сбушник, вам ..."

Строителей обещали ... стремянкой, а бабули регулярно устраивают пикеты со взломом.



Очень весело.

Но в дверь ещё не стреляли из пистолета, как в 19ом на Оболони Сейчас подруге помогаю с ремонтом вторички.Из хорошего: абсолютно все соседи считают нас ... Приходило два усатых деда в костюмах динамо со словами "я сбушник, вам ..."Строителей обещали ... стремянкой, а бабули регулярно устраивают пикеты со взломом.Очень весело.Но в дверь ещё не стреляли из пистолета, как в 19ом на Оболони

Та это фигня.Когда-то принимал участие в проекте в доме, где жила дочка суркиса.Телохранители вломились и положили рабочих мордой в пол со словами, дочка спит до 2-х дня, если еще один стук, то сделаем так, что стучать будет нечем.В новопечерских липках привез на матизе доставщик пиццу, припарковал перед подъездом, за ним подъехал местный, "куле тут это корыто делает?" Достал биту и отфигачил ни в чем не повинный матиз до состояния отсутствия неповрежденных элементов, сел в машину и уехал.Сидел как-то в машине перед выездом из оттуда-же, ждал человека, там на выезде свой детский сад. Стоит очередь в одной полосе на выгрузку детей в сад и на выезд другая полоса. Мысли, что чадо можно пешком завести в сад ни у кого не появлялось, очевидно. Тут во второй полосе притормаживает мерс (кажется, уже не помню) и пузатый дядька вынимает чадо с заднего сиденья в сад. В очереди начинается истерика, вываливает из какого-то корча второй пузатый дядька и они начинают танец, символизирующий ММА.Так что контингент не в бабушатниках тоже не подарок.