Бетон написав:kingkongovets написав:до речі якби Бетон вмів би долати свою упереджену ідіосінкразію до совкової вторинки і робив би в ній ремонти під оренду за умови преміальної локаціі - жити йому було б набагато веселіше)
рили кажуть шо зараз котується ремонт не старіший 3 років, маю на увазі продаж, а в оренді дуже дорого можна продати інстаграмну картинку та першу здачу
так от бізнес модель «купівля совкошлаку в центрі, біля метро, в туристичних і знакових місцях/ трендовий інстаграмний ремонт/ перша здача по максимуму/ продаж орендного бізнеса з першим же орендарем поки ремонт ще невбитий і в тренді» набагато рентабельніша ніж те ж саме тільки в новобудах в розпіарених єбенях, де він звик це робити
Сейчас подруге помогаю с ремонтом вторички.
Из хорошего: абсолютно все соседи считают нас ... Приходило два усатых деда в костюмах динамо со словами "я сбушник, вам ..."
Строителей обещали ... стремянкой, а бабули регулярно устраивают пикеты со взломом.
Очень весело.
Но в дверь ещё не стреляли из пистолета, как в 19ом на Оболони
Та это фигня.
Когда-то принимал участие в проекте в доме, где жила дочка суркиса.
Телохранители вломились и положили рабочих мордой в пол со словами, дочка спит до 2-х дня, если еще один стук, то сделаем так, что стучать будет нечем.
В новопечерских липках привез на матизе доставщик пиццу, припарковал перед подъездом, за ним подъехал местный, "куле тут это корыто делает?" Достал биту и отфигачил ни в чем не повинный матиз до состояния отсутствия неповрежденных элементов, сел в машину и уехал.
Сидел как-то в машине перед выездом из оттуда-же, ждал человека, там на выезде свой детский сад. Стоит очередь в одной полосе на выгрузку детей в сад и на выезд другая полоса. Мысли, что чадо можно пешком завести в сад ни у кого не появлялось, очевидно. Тут во второй полосе притормаживает мерс (кажется, уже не помню) и пузатый дядька вынимает чадо с заднего сиденья в сад. В очереди начинается истерика, вываливает из какого-то корча второй пузатый дядька и они начинают танец, символизирующий ММА.
Так что контингент не в бабушатниках тоже не подарок.