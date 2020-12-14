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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12431124321243312434
Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 16:21

  Frant написав:
  Bolt написав:
  Frant написав:Колосальне навантаження на сустави і на серце.
Почитайте про велорикш Південної Азії, скільки живуть.

На дняв дивився вихід на Румунію через Карпати одного киянина, оскільки на вулицю не можливо вийти через ТЦК, місяць тренувався у власному під"їзді, з 20 кг рюкзаком ходив на останній поверх і вниз. Так накачав ноги, що всього за тиждень подолав маршрут в околицях Говерли. Правда ледве сів до потяга у Києві. Облава на вокзалі. (Купівлю білетів через Дію на західні потяги запровадили, не через спекулів, а щоб в ТЧ таких ухилянтів ловити) 😏

Болт, війна й до тебе до тягнеться. Не марнуй часу, записуйся в якісну боєздатну бригаду. Заміниш Долярчека.

В мене зручне стратегічне розташування будинка.
В один бік 5км виїжджаю на трасу Київ-Чоп валю на Закарпаття а там мадяри, румуни або словаки, а в другу стільки кільцьова Львова і до години часу Краківець або Щегині.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 16:28

  Bolt написав:В мене зручне стратегічне розташування будинка.
В один бік 5км виїжджаю на трасу Київ-Чоп валю на Закарпаття а там мадяри, румуни або словаки, а в другу стільки кільцьова Львова і до години часу Краківець або Щегині.


Але чомусь ти ще тут ...

Дивно, чому ? )
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 17:38

  pesikot написав:
  Bolt написав:В мене зручне стратегічне розташування будинка.
В один бік 5км виїжджаю на трасу Київ-Чоп валю на Закарпаття а там мадяри, румуни або словаки, а в другу стільки кільцьова Львова і до години часу Краківець або Щегині.


Але чомусь ти ще тут ...

Дивно, чому ? )

А мені тут комфортно. За бугром в мене будинка з басіком не буде. Ну і працювати доведеться, а не шаройопитись, як в Україні. 😎
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 18:41

  Bolt написав:
  pesikot написав:
  Bolt написав:В мене зручне стратегічне розташування будинка.
В один бік 5км виїжджаю на трасу Київ-Чоп валю на Закарпаття а там мадяри, румуни або словаки, а в другу стільки кільцьова Львова і до години часу Краківець або Щегині.


Але чомусь ти ще тут ...

Дивно, чому ? )

А мені тут комфортно. За бугром в мене будинка з басіком не буде. Ну і працювати доведеться, а не шаройопитись, як в Україні. 😎


То до чого всі ці розмови про якогось киянина, якій качав ноги в під"їзді
І ще не факт, що це правда

Тобі яка з цього пічалька ? )
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 20:00

  pesikot написав:
  Bolt написав:
  pesikot написав:Але чомусь ти ще тут ...

Дивно, чому ? )

А мені тут комфортно. За бугром в мене будинка з басіком не буде. Ну і працювати доведеться, а не шаройопитись, як в Україні. 😎


То до чого всі ці розмови про якогось киянина, якій качав ноги в під"їзді
І ще не факт, що це правда

Тобі яка з цього пічалька ? )

З 6.15 про сходи з рюкзаком
https://youtu.be/oRqQRcSLlEc?si=MbJfZwh61Ej36ub_
Печалтка така, що раптом швидко і далеко тікати доведеться
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 11:28

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

и чему тут удивляться?
можно посмотреть фотки Киева 1943-45 годов. или Берлина.

что касается погибших 85 человек (а это инфа со слов человека, который что-то где-то слышал, и может быть далека от правды)
что во время тревоги нужно бежать в укрытие немедленно — говорится по сто раз из каждого утюга. и когда все разбомблено а в укрытии люди не пострадали, тоже специально уточняется каждый раз, чтоб наглядно показать, как надо делать.
какого-то специального смысла скрывать инфу про погибших нету.
в тяжелые времена каждый о себе должен позаботиться в первую очередь сам.
не работайте в рисковых локациях, посмотрите, где есть укрытия рядом. был свидетелем ситуации, как на одном околооборонном производстве в одном городе работники узнали про убежище поблизости только после того, как рядом с ними упал шахед в этом году.
и куда это годится?
как машину починить и заправить, так ищут лучших мастеров и лучшие заправки, что. не дай бог не поломалось что-то. а как о себе позаботиться, так фигушки
smdtranz
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 12:22

ДумайТЕ!©

  Бетон написав:печаль тоска. что будет при 2 тысячах шахедов осенью?
люди бросают квартиры, в которых меняно уже по 4 раза окна и снимают в других районах.
а это уже бедствие.
не сбивается ничего
А я ж говорив + ще схожі думки кидав тут з когось відомих(вже забув кого)
Але суть така - що буде, якщо день-два-три зробить ворог паузу, а потім запустить одночасно 2-3тис. шахедів/дронів?
Більше того, якщо всі ці 2-3тис одночасно запустить по одному якомусь місті?
А якщо ще так повторить 5раз - що з того міста буде?
Точніше - що з нього залишиться???!
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