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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12429124301243112432
Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 23:33

  rjkz написав:
  Striker написав:rjkz
Luxury-гетто. :)
В бабушатниках менше прокурорів і суддів на кв. м, але в іншому трешака вистачає. Що психічно хвора сусідка в панельці, що неадекват прокурор, якому на всіх начхати і музло на всю - майже те саме. Хіба що в Luxury тарганів немає. Але це все крайнощі, звичайно. Був пару раз у знайомого в одній елітці Дніпра прямо біля райвідділку, то там всі живуть непрості і все за правилами ЖК, просто так перфоратор не включиш.


ой, я в Киеве тараканов видел последний раз году эдак 2002-2003.
Куда-то они все в один момент поделись.
ХЗ, может на них ЖСМ излучение так влияет. Как раз тогда мобилки пошли в массы.



овер дохрена тараканов в Киеве и сейчас. по всяким рыгаловкам типа пузатой хаты толпами бегают, как-то раз зашел, так двое рыжих прямо на витрине по салату лазят, а продавцы даже внимания не обращают)
наверное, в каждом совковом доме есть несколько бомжатников со свиньями 80 левела, плюшкиных и тд.
в мою учебу в 2010-2015 они стадами по общагам бегали, и в рюкзаках разносились повсеместно
smdtranz
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 23:50

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

rjkz написав:
  Striker написав:rjkz
Luxury-гетто. :)
В бабушатниках менше прокурорів і суддів на кв. м, але в іншому трешака вистачає. Що психічно хвора сусідка в панельці, що неадекват прокурор, якому на всіх начхати і музло на всю - майже те саме. Хіба що в Luxury тарганів немає. Але це все крайнощі, звичайно. Був пару раз у знайомого в одній елітці Дніпра прямо біля райвідділку, то там всі живуть непрості і все за правилами ЖК, просто так перфоратор не включиш.


ой, я в Киеве тараканов видел последний раз году эдак 2002-2003.
Куда-то они все в один момент поделись.
ХЗ, может на них ЖСМ излучение так влияет. Как раз тогда мобилки пошли в массы.
Нє. Бачив в 2015 ще
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 23:51

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

smdtranz написав:
  rjkz написав:
  Striker написав:rjkz
Luxury-гетто. :)
В бабушатниках менше прокурорів і суддів на кв. м, але в іншому трешака вистачає. Що психічно хвора сусідка в панельці, що неадекват прокурор, якому на всіх начхати і музло на всю - майже те саме. Хіба що в Luxury тарганів немає. Але це все крайнощі, звичайно. Був пару раз у знайомого в одній елітці Дніпра прямо біля райвідділку, то там всі живуть непрості і все за правилами ЖК, просто так перфоратор не включиш.


ой, я в Киеве тараканов видел последний раз году эдак 2002-2003.
Куда-то они все в один момент поделись.
ХЗ, может на них ЖСМ излучение так влияет. Как раз тогда мобилки пошли в массы.



овер дохрена тараканов в Киеве и сейчас. по всяким рыгаловкам типа пузатой хаты толпами бегают, как-то раз зашел, так двое рыжих прямо на витрине по салату лазят, а продавцы даже внимания не обращают)
наверное, в каждом совковом доме есть несколько бомжатников со свиньями 80 левела, плюшкиных и тд.
в мою учебу в 2010-2015 они стадами по общагам бегали, и в рюкзаках разносились повсеместно
Я пригадую в свої часи в гуртожитку було дофіга, але щоб в рюкзаках мандрували то навіть не уявляв
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 00:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Чтобы тараканы не сильно ползали по мне и спящим сокамерникам общаги, мы ставили нары по центру комнаты. Мы их вводили в заблуждение, ведь им приходилось отказаться от захватнического плана используя стены
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 09:45

  rjkz написав:
  Striker написав:rjkz
Luxury-гетто. :)
В бабушатниках менше прокурорів і суддів на кв. м, але в іншому трешака вистачає. Що психічно хвора сусідка в панельці, що неадекват прокурор, якому на всіх начхати і музло на всю - майже те саме. Хіба що в Luxury тарганів немає. Але це все крайнощі, звичайно. Був пару раз у знайомого в одній елітці Дніпра прямо біля райвідділку, то там всі живуть непрості і все за правилами ЖК, просто так перфоратор не включиш.


ой, я в Киеве тараканов видел последний раз году эдак 2002-2003.
Куда-то они все в один момент поделись.
ХЗ, может на них ЖСМ излучение так влияет. Как раз тогда мобилки пошли в массы.

Та просто общий уровень гигиены чуть подрос - те же хлебницы (оно же кормушка для тараканов) из обихода вышли. Развалы картошки в углу кухни/на балконе опять же...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 12:34

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Квартира чи приватний будинок? У які квадратні метри краще вкладати гроші

Як змінились Ваші житлові пріоритети з початком повномасштабної війни? Чи стали Ви замислюватися про переїзд у передмістя чи, навпаки, ближче до центру?
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 15:04

  Faceless написав:
Нє. Бачив в 2015 ще
в 21му приніс у коробках із керамогранітом у новобудову із Олді.Бляха, я навіть забув як вони виглядають, такий здивований був) але, на щастя хімія зараз дуже потужна, за пару обробок вивів -добре, що ніхто ще не мешкав, то можна було там газову камеру влаштувати ))
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 11:28

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

и чему тут удивляться?
можно посмотреть фотки Киева 1943-45 годов. или Берлина.

что касается погибших 85 человек (а это инфа со слов человека, который что-то где-то слышал, и может быть далека от правды)
что во время тревоги нужно бежать в укрытие немедленно — говорится по сто раз из каждого утюга. и когда все разбомблено а в укрытии люди не пострадали, тоже специально уточняется каждый раз, чтоб наглядно показать, как надо делать.
какого-то специального смысла скрывать инфу про погибших нету.
в тяжелые времена каждый о себе должен позаботиться в первую очередь сам.
не работайте в рисковых локациях, посмотрите, где есть укрытия рядом. был свидетелем ситуации, как на одном околооборонном производстве в одном городе работники узнали про убежище поблизости только после того, как рядом с ними упал шахед в этом году.
и куда это годится?
как машину починить и заправить, так ищут лучших мастеров и лучшие заправки, что. не дай бог не поломалось что-то. а как о себе позаботиться, так фигушки
smdtranz
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 20:41

  Бетон написав:Чтобы тараканы не сильно ползали по мне и спящим сокамерникам общаги, мы ставили нары по центру комнаты. Мы их вводили в заблуждение, ведь им приходилось отказаться от захватнического плана используя стены

А клопи?
Investor_K
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