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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 31 лип, 2025 23:32
Investor_K написав: Бетон написав:
Чтобы тараканы не сильно ползали по мне и спящим сокамерникам общаги, мы ставили нары по центру комнаты. Мы их вводили в заблуждение, ведь им приходилось отказаться от захватнического плана используя стены
А клопи?
кажуть що лайфак ставити ніжки ліжок в залізні/люмієві миски з водою, є шанс, що не всі допливуть, але є ще пікувальники зі стелі
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flyman
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Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
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