Додано: Нед 03 сер, 2025 07:06

Олежан написав: kingkongovets написав: на Маккейна поруч з ФК2 побудували павільон відділу продажів нового жк зе Лайт на місці колишнього завода Патона, кажуть скоро відкриття



8 будинків, 799 квартир, 1000+ паркомісць, дітсадок, 25+ тисяч метрів комерціі, преміальний фітнес центр, «пішохідний пасаж» на Маккейна поруч з ФК2 побудували павільон відділу продажів нового жк зе Лайт на місці колишнього завода Патона, кажуть скоро відкриття8 будинків, 799 квартир, 1000+ паркомісць, дітсадок, 25+ тисяч метрів комерціі, преміальний фітнес центр, «пішохідний пасаж»

и цена от 3000 с поставкой в 29 году и цена от 3000 с поставкой в 29 году

Народ, ну все должно в мире быть как-то соизмеримо.Я писал в ковидные времена, что в Авалон Бруклин бей1 , который построен году эдак 2018. То есть относится к менее чем 10% нового жилого фонда НЙ и то есть ппц какой дехфицит.96 метровая квартира продавалась на 23м этаже, с видом с балкона (что тоже редкость в НЙ) на Атлантический океан за 755 куе. И это УЖЕ построено и УЖЕ с ремонтом. Многоуровневый паркинг, модные МОПы, бассейн, тренажерный зал и тп.Да, таких цен там давно нет. Но были. И не так давно. И что-то где-то похожее можно найти.И самое главное - здесь и сейчас и под охраной самой сильной армии планеты.С совершенно другим рынком труда и всей остальной инфраструктурой.И на тот момент в Киеве, в Линдене было за м2 дороже!.Я смотрел за 320 куе 88м2 квартиру в офигенном месте хоть и довоенный дом (это тут лучше чем послевоенные и порой даже лучше чем новостройки). С ремонтом, который был сделан а-ля 00-е в Украине. Самое главное - относительно остальных таких домов - нормальная планировка. По сути, в нашем понимании нормальная 2-к квартира с 2-мя довольно большими комнатами и ит-ин китчен. Там даже была такая редкость как для старых домов - стиралка в квартире и она была законно установлена.Рынок и тогда и сейчас довольно вялый и мы надеялись, что цена пойдет вниз (так происходило со всеми квартирами, которые мы мониторили. Откровенно говоря, расчитывали взять примерно за 300), но за месяц квартира продалась.К чему я это говорю? Есть разница купить квартиру в хорошем месте в неплохом доме в НЙ здесь и сейчас и отнести чужому дяде 300к за обещание через 5 лет построить квартиру в Киеве? Я уж просто молчу про ракеты и шахеды и то, что пуйлу в какой-то момент может зачесаться палец и он ткнет в красную кнопку.