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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 03 сер, 2025 08:11
Investor_K написав: rjkz написав: Investor_K написав:
То ви вважаєте, що має бути дешевше?
Я считаю, что должно быть соразмерно.
Я желаю киевлянам и украинцам иметь такие-же цены как в НЙ, но чтобы это было подкреплено чем-то еще, а не только загоном.
Только это из серии "Так выпьем-же, чтобы наши желания были в шоке от наших возможностей".
Реальность совсем-совсем другая.
Это реальность.
Я не писал к тому-же, что в США дают ипотеку, а в Украине фактически нет.
То есть, вот эти все цены - это еще и с кредитным плечем.
А что если при нынешних хотелках киевских застройщиков еще и включить доступную ипотеку? Это что Х3-4? Это-ж бред.
Вот сегодня попался видос, украинка недавно купила в пригороде Чикаго НОВЫЙ дом с не помню сколько спальнями и сколько санузлами (кажется 4 и 3), но с гаражем и в хорошем комьюнити. Базовая комплектация и ремонт 460 куе. Они всяких опций навешали на 650 получилось. Но 460 за новый дом - реальность. Я не помню там метраж, но 2 этажа точно есть. То есть, это минимум 150 квадратов. То есть опять таки 3 куе за метр. ДОМ, не квартира. С землей. С гаражем.Возле Чикаго. Да в Киеве только за название ЖК ЧИкага готовы слюнявить, а там реальное.
То які Ваші пропозиціі? Чи є дорожня карта для реалізаціі пропозицій?
Дорожная карта на что?
Покупать обещание построить что-то через 4 года на улице имени покойного американского сенатора?
Есть!
Не покупать!!!
У меня это просто не вяжется со здравым смыслом.
Лучше пойти в казино и поставить на зиро.
Это сарказм, конечно.
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Додано: Нед 03 сер, 2025 08:18
Hotab написав:Кочевник
В Києві багато курупційних грошей, які молодим корупціонерам не вистачає розуму інвестувати
Так КРЖН чи не єдине місце де про суми з 5 нулями в твердій валюті не спитають де взяв.
А після продажу такого обʼєкту є папірець, з яким цю суму вже можна в світлу відвезти хоч в Чікаго. Справжнє. А не ЖК.
На самом деле, есть абсолютно легальные и примитивные схемы отбеливания таких сумм (с пятью нулями - это очень скромно) через американский рил эстейт.
То есть, сразу покупать в реальном Чикаго. И для этого не надо даже иметь иммиграционный статус.
Проблема с выводом из Украины. Хотя мне советовали через сток маркет и через крипту, но меня они не устраивают. Но кто сказал, что те кто коррупционно "заработал" свои 5 нулей будет руководствоватся моей моралью?
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rjkz
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Додано: Нед 03 сер, 2025 10:09
rjkz написав: Investor_K написав:
То ви вважаєте, що має бути дешевше? А в НЙ дорожче?
Бо там аомія, а тут шахеди
А кто сказал что в НЙ ДОЛЖНО БЫТЬ ДОРОЖЕ?
Я говорил, что в НЙ есть определенный уровень цен.
Если в Киеве у чела на руках 300 куе, то он стоит и чухает репу
"отнести чужому дяде, чтобы он на улице имени покойного американского сенатора пообещал построить что-то через 4 года ( а там либо осел либо падишах) или купить прямо сейчас в реальном НЙ готовую квартиру, пусть это и будет не новый дом, но это будет неплохой район и это локация которая может дать намного больше всего - безопасности, заработка, инфраструктуры и тп?"
Говорить, что в НЙ будет стоять чувак и рассуждать, что должно быть дороже потому что в Киеве за 300 хотят впарить воздух под обещание построить через 4 года - это бред. НЙский рынок никто не будет сравнивать с киевским или каким-либо еще в других странах. Потому что нет миграционных потоков из США в Киев.
Вон смотрю одну блогершу, в 19 лет приехала из Киева в НЙ. Сейчас ей 37. Сегодня 38 как раз. Жизнь прижала, она случайно оказалась в Шарлотт, но гадает куда ей ехать - в Мексику, в НЙ или пытаться выкрутиться в Шарлотт.
Варианта возвращаться в Киев как-то не рассматривает.
Хотя сейчас и есть на Ютубе много украинцев возвращающихся в Украину или ЕС.
Но это все по Ю4Ю, там у них были проблемы и не все еще прояснилось.
Что такое шарлот ?
По ощущениям никто ничего сейчас не покупает и рінок стоит.
300 тіс. может сейчас только корупционер инвестировать.
Человек заработавший 300 тіс. найдет более разумное применение.
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Хомякоид
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