Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:Ну ты тоже в некотором роде беженец Как и Коля-ПГС Как и детки Пороха и Мосийчучкин наследник В роддоме Потсдама в военном городке ЗГВ РВСН мало кто родился да после 90года остался там жизнь доживать Винницкая прелесть тоже вниз, а Чабаны так к цене кирпича нм слом припали.
Не знаю кто беженец, а я немецкий бюргер.
Чебані не упали сильно. Максимкина прелесть падает 10% в год. Винница как и вся ЗУ только рист. Старье не учитіваем. Там только вниз. Юрина прелесть упала практически в два раза. Оказался самім ветвисто рогатім оленем. https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... XUzQy.html Аналог за 51 тіс. на соломе.
так у него чешка вроде была и не под капремонт естественно Метров 65 минимум и "заходи и живи" Не с сервантом времён Косыгина и Никсона И не забываем что он успел влезть в гривнеипотеку перед девалом Допиливал ли Юра ремонт и не вбухал ли в неё ещё минимум "лайнос с ротой кабанчиков" - не в курсе
Хомякоид написав: Не знаю кто беженец, а я немецкий бюргер.
Чебані не упали сильно. Максимкина прелесть падает 10% в год. Винница как и вся ЗУ только рист. Старье не учитіваем. Там только вниз. Юрина прелесть упала практически в два раза. Оказался самім ветвисто рогатім оленем. https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... XUzQy.html Аналог за 51 тіс. на соломе.
так у него чешка вроде была и не под капремонт естественно Метров 65 минимум и "заходи и живи" Не с сервантом времён Косыгина и Никсона И не забываем что он успел влезть в гривнеипотеку перед девалом Допиливал ли Юра ремонт и не вбухал ли в неё ещё минимум "лайнос с ротой кабанчиков" - не в курсе
Насколько я помню условно жилое сосояние у Юрі біло. 107 уплаченніе за БПС в 2013 с учетом инфляции равняються 150 тіс. дол. на сегодня. Так что две подобніе БПС трехи можно взять или три трехи хруща.
Юра брав в гривневу іпотеку, тож по факту сплатив в баксах менше
kingkongovets написав:на Маккейна поруч з ФК2 побудували павільон відділу продажів нового жк зе Лайт на місці колишнього завода Патона, кажуть скоро відкриття
8 будинків, 799 квартир, 1000+ паркомісць, дітсадок, 25+ тисяч метрів комерціі, преміальний фітнес центр, «пішохідний пасаж»
Украинская Ылита - абсолютно предсказуема в своей коррупционной силе. Никаких серийных баллистических ракет, никаких дальних БПЛА. Только 25-этажные недострои, в центре и на окраинах Киева. Как памятники хуторянскому мышлению и жадности