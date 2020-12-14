Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:Ну ты тоже в некотором роде беженец Как и Коля-ПГС Как и детки Пороха и Мосийчучкин наследник В роддоме Потсдама в военном городке ЗГВ РВСН мало кто родился да после 90года остался там жизнь доживать Винницкая прелесть тоже вниз, а Чабаны так к цене кирпича нм слом припали.
Не знаю кто беженец, а я немецкий бюргер.
Чебані не упали сильно. Максимкина прелесть падает 10% в год. Винница как и вся ЗУ только рист. Старье не учитіваем. Там только вниз. Юрина прелесть упала практически в два раза. Оказался самім ветвисто рогатім оленем. https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... XUzQy.html Аналог за 51 тіс. на соломе.
так у него чешка вроде была и не под капремонт естественно Метров 65 минимум и "заходи и живи" Не с сервантом времён Косыгина и Никсона И не забываем что он успел влезть в гривнеипотеку перед девалом Допиливал ли Юра ремонт и не вбухал ли в неё ещё минимум "лайнос с ротой кабанчиков" - не в курсе
Хомякоид написав: Не знаю кто беженец, а я немецкий бюргер.
Чебані не упали сильно. Максимкина прелесть падает 10% в год. Винница как и вся ЗУ только рист. Старье не учитіваем. Там только вниз. Юрина прелесть упала практически в два раза. Оказался самім ветвисто рогатім оленем. https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... XUzQy.html Аналог за 51 тіс. на соломе.
так у него чешка вроде была и не под капремонт естественно Метров 65 минимум и "заходи и живи" Не с сервантом времён Косыгина и Никсона И не забываем что он успел влезть в гривнеипотеку перед девалом Допиливал ли Юра ремонт и не вбухал ли в неё ещё минимум "лайнос с ротой кабанчиков" - не в курсе
Насколько я помню условно жилое сосояние у Юрі біло. 107 уплаченніе за БПС в 2013 с учетом инфляции равняються 150 тіс. дол. на сегодня. Так что две подобніе БПС трехи можно взять или три трехи хруща.
Юра брав в гривневу іпотеку, тож по факту сплатив в баксах менше
Investor_K написав:То ви вважаєте, що має бути дешевше?
Я считаю, что должно быть соразмерно. Я желаю киевлянам и украинцам иметь такие-же цены как в НЙ, но чтобы это было подкреплено чем-то еще, а не только загоном. Только это из серии "Так выпьем-же, чтобы наши желания были в шоке от наших возможностей". Реальность совсем-совсем другая. Это реальность. Я не писал к тому-же, что в США дают ипотеку, а в Украине фактически нет. То есть, вот эти все цены - это еще и с кредитным плечем. А что если при нынешних хотелках киевских застройщиков еще и включить доступную ипотеку? Это что Х3-4? Это-ж бред. Вот сегодня попался видос, украинка недавно купила в пригороде Чикаго НОВЫЙ дом с не помню сколько спальнями и сколько санузлами (кажется 4 и 3), но с гаражем и в хорошем комьюнити. Базовая комплектация и ремонт 460 куе. Они всяких опций навешали на 650 получилось. Но 460 за новый дом - реальность. Я не помню там метраж, но 2 этажа точно есть. То есть, это минимум 150 квадратов. То есть опять таки 3 куе за метр. ДОМ, не квартира. С землей. С гаражем.Возле Чикаго. Да в Киеве только за название ЖК ЧИкага готовы слюнявить, а там реальное.
А есть ли смысл сравнивать стоимость условно картонного дома в Чикаго со стоимостью дома из кирпича в Украине? Думаю что в кирпиче на такой площади там от 1млн, в Чикаго например
Абсолюно і безумовно немає ніякого смислу це порівнювати.
Це все одно, що порівнювати класичні чоловічі брюки з тканини (вовна+лавсан) з класичними чоловічими джинсами (бавовна). І перше, і друге одягають чоловіки на свої ноги і не тільки на ноги. І перше, і друге виконує свої функції.
Технологія виробництва - різні. Ще приблизно 40 років тому джинси буди предметом розкоші. Тепер важко уявити собі хоч одного чоловіка, який би не носив джинси.
Так само важко собі уявити в Україні приватний будинок, побудований 120-140 років тому. А в США та в Канаді такі будинки - за вашою версією "з умовного картону" стоять цілі цілісінькі, забезпечуючи виконання своїх функцій...
Investor_K написав:То ви вважаєте, що має бути дешевше? А в НЙ дорожче? Бо там аомія, а тут шахеди
А кто сказал что в НЙ ДОЛЖНО БЫТЬ ДОРОЖЕ? Я говорил, что в НЙ есть определенный уровень цен. Если в Киеве у чела на руках 300 куе, то он стоит и чухает репу "отнести чужому дяде, чтобы он на улице имени покойного американского сенатора пообещал построить что-то через 4 года ( а там либо осел либо падишах) или купить прямо сейчас в реальном НЙ готовую квартиру, пусть это и будет не новый дом, но это будет неплохой район и это локация которая может дать намного больше всего - безопасности, заработка, инфраструктуры и тп?" Говорить, что в НЙ будет стоять чувак и рассуждать, что должно быть дороже потому что в Киеве за 300 хотят впарить воздух под обещание построить через 4 года - это бред. НЙский рынок никто не будет сравнивать с киевским или каким-либо еще в других странах. Потому что нет миграционных потоков из США в Киев. Вон смотрю одну блогершу, в 19 лет приехала из Киева в НЙ. Сейчас ей 37. Сегодня 38 как раз. Жизнь прижала, она случайно оказалась в Шарлотт, но гадает куда ей ехать - в Мексику, в НЙ или пытаться выкрутиться в Шарлотт. Варианта возвращаться в Киев как-то не рассматривает. Хотя сейчас и есть на Ютубе много украинцев возвращающихся в Украину или ЕС. Но это все по Ю4Ю, там у них были проблемы и не все еще прояснилось.
Что такое шарлот ? По ощущениям никто ничего сейчас не покупает и рінок стоит.
300 тіс. может сейчас только корупционер инвестировать. Человек заработавший 300 тіс. найдет более разумное применение.
Шарлотт - город в штате Северная Каролина. Скорей всего самый крупный, но традиционно не самый крупный город является столицей штата. В Северной Каролине с не очень давнего времени стали массово селиться бывшие и нынешние граждане Украины. В бОльшей части белое население, довольно низкие цены на жилье. Но очень низкий средний уровень зарплат. Высокий процент населения христианских религиозных конфессий - католиков и евангелистских христиан. Очень много зелени. Умеренный климат.
На жаль, це - природньо за обставин, які склалися. Я в той чи інший спосіб намагаюся слідкувати за трендами нерухомості Києва зі зрозумілих причин. Я не можу зрозуміти іншого - невже люди, які мешкають під обстрілами здатні приймати рішення про купівлю нерухомості? Якщо ні, то яким чином забудовники намагаються впарити своє повітря?
На жаль, це - природньо за обставин, які склалися. Я в той чи інший спосіб намагаюся слідкувати за трендами нерухомості Києва зі зрозумілих причин. Я не можу зрозуміти іншого - невже люди, які мешкають під обстрілами здатні приймати рішення про купівлю нерухомості? Якщо ні, то яким чином забудовники намагаються впарити своє повітря?