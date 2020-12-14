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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12435124361243712438
Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 18:28

  rjkz написав:
  Хомякоид написав:
  rjkz написав:А кто сказал что в НЙ ДОЛЖНО БЫТЬ ДОРОЖЕ?
Я говорил, что в НЙ есть определенный уровень цен.
Если в Киеве у чела на руках 300 куе, то он стоит и чухает репу
"отнести чужому дяде, чтобы он на улице имени покойного американского сенатора пообещал построить что-то через 4 года ( а там либо осел либо падишах) или купить прямо сейчас в реальном НЙ готовую квартиру, пусть это и будет не новый дом, но это будет неплохой район и это локация которая может дать намного больше всего - безопасности, заработка, инфраструктуры и тп?"
Говорить, что в НЙ будет стоять чувак и рассуждать, что должно быть дороже потому что в Киеве за 300 хотят впарить воздух под обещание построить через 4 года - это бред. НЙский рынок никто не будет сравнивать с киевским или каким-либо еще в других странах. Потому что нет миграционных потоков из США в Киев.
Вон смотрю одну блогершу, в 19 лет приехала из Киева в НЙ. Сейчас ей 37. Сегодня 38 как раз. Жизнь прижала, она случайно оказалась в Шарлотт, но гадает куда ей ехать - в Мексику, в НЙ или пытаться выкрутиться в Шарлотт.
Варианта возвращаться в Киев как-то не рассматривает.
Хотя сейчас и есть на Ютубе много украинцев возвращающихся в Украину или ЕС.
Но это все по Ю4Ю, там у них были проблемы и не все еще прояснилось.


Что такое шарлот ?
По ощущениям никто ничего сейчас не покупает и рінок стоит.

300 тіс. может сейчас только корупционер инвестировать.
Человек заработавший 300 тіс. найдет более разумное применение.


Шарлотт - город в штате Северная Каролина. Скорей всего самый крупный, но традиционно не самый крупный город является столицей штата.

Самый крупный, но не самый крупный ...

Хмм ... лично я завис ... от таких словесных определений ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 19:27

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

pesikot написав:
  rjkz написав:
  Хомякоид написав: Что такое шарлот ?
По ощущениям никто ничего сейчас не покупает и рінок стоит.

300 тіс. может сейчас только корупционер инвестировать.
Человек заработавший 300 тіс. найдет более разумное применение.


Шарлотт - город в штате Северная Каролина. Скорей всего самый крупный, но традиционно не самый крупный город является столицей штата.

Самый крупный, но не самый крупный ...

Хмм ... лично я завис ... от таких словесных определений ...
Ну це місто велике, але традиційно найбільші міста штату столицями не роблять
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 19:38

  Faceless написав:
pesikot написав:
  rjkz написав:Шарлотт - город в штате Северная Каролина. Скорей всего самый крупный, но традиционно не самый крупный город является столицей штата.

Самый крупный, но не самый крупный ...

Хмм ... лично я завис ... от таких словесных определений ...
Ну це місто велике, але традиційно найбільші міста штату столицями не роблять

Українською мені стало зрозуміліше ...
Дякую

А російською, без зап"ятих, "кто на ком стоял ?" ... було не зрозуміло
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 20:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  rjkz написав:за 280 долларов можно в Киеве снять 2к?

за 11500грн есть выбор 2к в Киеве)
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 20:32

  Прохожий написав:
  rjkz написав:за 280 долларов можно в Киеве снять 2к?

за 11500грн есть выбор 2к в Киеве)

Так, дядько. І то є правда
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 20:40

  rjkz написав:
  ihorkyiv написав:Для інформації у контексті повідомень шановного rjkz: Київ опустився у хвіст рейтингу найдорожчих міст Європи за цінами на житло https://delo.ua/news/kiyiv-opustivsya-u ... lo-450380/


На жаль, це - природньо за обставин, які склалися. Я в той чи інший спосіб намагаюся слідкувати за трендами нерухомості Києва зі зрозумілих причин.
Я не можу зрозуміти іншого - невже люди, які мешкають під обстрілами здатні приймати рішення про купівлю нерухомості? Якщо ні, то яким чином забудовники намагаються впарити своє повітря?

У мене аналогічне питання виникає до забудовників, які в умовах невизначених воєнних обставин і взагалі перспективи на поточний рік наважуються вкладати величезні кошти у зведення не якихось відносно дешевих панельок, а добротних ЖК у центрі столиці. Чи вони мають якусь внутрішню інфу з центрів ухвалення рішень, чи дозвіл від ворожки, не зрозуміло.) Неподалік мого будинку за роки війни уже звели ЖК Максима, почали встановлення вікон і спорадично внутрішнє оздоблення на нижніх поверхах. І це в умовах доволі частих нічних прольотів дронів над мікрорайоном. Незламний оптимізм. Дай бог нам усім вистояти, звісно.
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