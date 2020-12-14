rjkz написав:

А кто сказал что в НЙ ДОЛЖНО БЫТЬ ДОРОЖЕ?Я говорил, что в НЙ есть определенный уровень цен.Если в Киеве у чела на руках 300 куе, то он стоит и чухает репу"отнести чужому дяде, чтобы он на улице имени покойного американского сенатора пообещал построить что-то через 4 года ( а там либо осел либо падишах) или купить прямо сейчас в реальном НЙ готовую квартиру, пусть это и будет не новый дом, но это будет неплохой район и это локация которая может дать намного больше всего - безопасности, заработка, инфраструктуры и тп?"Говорить, что в НЙ будет стоять чувак и рассуждать, что должно быть дороже потому что в Киеве за 300 хотят впарить воздух под обещание построить через 4 года - это бред. НЙский рынок никто не будет сравнивать с киевским или каким-либо еще в других странах. Потому что нет миграционных потоков из США в Киев.Вон смотрю одну блогершу, в 19 лет приехала из Киева в НЙ. Сейчас ей 37. Сегодня 38 как раз. Жизнь прижала, она случайно оказалась в Шарлотт, но гадает куда ей ехать - в Мексику, в НЙ или пытаться выкрутиться в Шарлотт.Варианта возвращаться в Киев как-то не рассматривает.Хотя сейчас и есть на Ютубе много украинцев возвращающихся в Украину или ЕС.Но это все по Ю4Ю, там у них были проблемы и не все еще прояснилось.