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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12435124361243712438
Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 18:28

  rjkz написав:
  Хомякоид написав:
  rjkz написав:А кто сказал что в НЙ ДОЛЖНО БЫТЬ ДОРОЖЕ?
Я говорил, что в НЙ есть определенный уровень цен.
Если в Киеве у чела на руках 300 куе, то он стоит и чухает репу
"отнести чужому дяде, чтобы он на улице имени покойного американского сенатора пообещал построить что-то через 4 года ( а там либо осел либо падишах) или купить прямо сейчас в реальном НЙ готовую квартиру, пусть это и будет не новый дом, но это будет неплохой район и это локация которая может дать намного больше всего - безопасности, заработка, инфраструктуры и тп?"
Говорить, что в НЙ будет стоять чувак и рассуждать, что должно быть дороже потому что в Киеве за 300 хотят впарить воздух под обещание построить через 4 года - это бред. НЙский рынок никто не будет сравнивать с киевским или каким-либо еще в других странах. Потому что нет миграционных потоков из США в Киев.
Вон смотрю одну блогершу, в 19 лет приехала из Киева в НЙ. Сейчас ей 37. Сегодня 38 как раз. Жизнь прижала, она случайно оказалась в Шарлотт, но гадает куда ей ехать - в Мексику, в НЙ или пытаться выкрутиться в Шарлотт.
Варианта возвращаться в Киев как-то не рассматривает.
Хотя сейчас и есть на Ютубе много украинцев возвращающихся в Украину или ЕС.
Но это все по Ю4Ю, там у них были проблемы и не все еще прояснилось.


Что такое шарлот ?
По ощущениям никто ничего сейчас не покупает и рінок стоит.

300 тіс. может сейчас только корупционер инвестировать.
Человек заработавший 300 тіс. найдет более разумное применение.


Шарлотт - город в штате Северная Каролина. Скорей всего самый крупный, но традиционно не самый крупный город является столицей штата.

Самый крупный, но не самый крупный ...

Хмм ... лично я завис ... от таких словесных определений ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 19:27

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

pesikot написав:
  rjkz написав:
  Хомякоид написав: Что такое шарлот ?
По ощущениям никто ничего сейчас не покупает и рінок стоит.

300 тіс. может сейчас только корупционер инвестировать.
Человек заработавший 300 тіс. найдет более разумное применение.


Шарлотт - город в штате Северная Каролина. Скорей всего самый крупный, но традиционно не самый крупный город является столицей штата.

Самый крупный, но не самый крупный ...

Хмм ... лично я завис ... от таких словесных определений ...
Ну це місто велике, але традиційно найбільші міста штату столицями не роблять
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 19:38

  Faceless написав:
pesikot написав:
  rjkz написав:Шарлотт - город в штате Северная Каролина. Скорей всего самый крупный, но традиционно не самый крупный город является столицей штата.

Самый крупный, но не самый крупный ...

Хмм ... лично я завис ... от таких словесных определений ...
Ну це місто велике, але традиційно найбільші міста штату столицями не роблять

Українською мені стало зрозуміліше ...
Дякую

А російською, без зап"ятих, "кто на ком стоял ?" ... було не зрозуміло
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 20:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  rjkz написав:за 280 долларов можно в Киеве снять 2к?

за 11500грн есть выбор 2к в Киеве)
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 20:32

  Прохожий написав:
  rjkz написав:за 280 долларов можно в Киеве снять 2к?

за 11500грн есть выбор 2к в Киеве)

Так, дядько. І то є правда
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 20:40

  rjkz написав:
  ihorkyiv написав:Для інформації у контексті повідомень шановного rjkz: Київ опустився у хвіст рейтингу найдорожчих міст Європи за цінами на житло https://delo.ua/news/kiyiv-opustivsya-u ... lo-450380/


На жаль, це - природньо за обставин, які склалися. Я в той чи інший спосіб намагаюся слідкувати за трендами нерухомості Києва зі зрозумілих причин.
Я не можу зрозуміти іншого - невже люди, які мешкають під обстрілами здатні приймати рішення про купівлю нерухомості? Якщо ні, то яким чином забудовники намагаються впарити своє повітря?

У мене аналогічне питання виникає до забудовників, які в умовах невизначених воєнних обставин і взагалі перспективи на поточний рік наважуються вкладати величезні кошти у зведення не якихось відносно дешевих панельок, а добротних ЖК у центрі столиці. Чи вони мають якусь внутрішню інфу з центрів ухвалення рішень, чи дозвіл від ворожки, не зрозуміло.) Неподалік мого будинку за роки війни уже звели ЖК Максима, почали встановлення вікон і спорадично внутрішнє оздоблення на нижніх поверхах. І це в умовах доволі частих нічних прольотів дронів над мікрорайоном. Незламний оптимізм. Дай бог нам усім вистояти, звісно.
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 21:28

  akurt написав:Абсолюно і безумовно немає ніякого смислу це порівнювати.

Це все одно, що порівнювати класичні чоловічі брюки з тканини (вовна+лавсан) з класичними чоловічими джинсами (бавовна).
І перше, і друге одягають чоловіки на свої ноги і не тільки на ноги.
І перше, і друге виконує свої функції.

Технологія виробництва - різні. Ще приблизно 40 років тому джинси буди предметом розкоші.
Тепер важко уявити собі хоч одного чоловіка, який би не носив джинси.

Так само важко собі уявити в Україні приватний будинок, побудований 120-140 років тому.
А в США та в Канаді такі будинки - за вашою версією "з умовного картону" стоять цілі цілісінькі, забезпечуючи виконання своїх функцій...

Різні речі. Не для порівняння. Для використання.


Никто не сомневается что можно жить и в тех и других. Но думаю что от особенностей проживания в быстровозводимых домах никуда не убежишь. И дом по такому потребительскому свойству как шумоизоляция между помещениями внутри самого здания. существенно отличается от «каменного». И все же, насчет стоимости каменного дома в пригороде Чткаго — 1млн недостаточно за дом той же площади что указывалось выше, верно ?
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 22:21

  барабашов написав:
  Хомякоид написав:
  барабашов написав:Ну ты тоже в некотором роде беженец
Как и Коля-ПГС
Как и детки Пороха и Мосийчучкин наследник
В роддоме Потсдама в военном городке ЗГВ РВСН мало кто родился да после 90года остался там жизнь доживать
Винницкая прелесть тоже вниз, а Чабаны так к цене кирпича нм слом припали.


Не знаю кто беженец, а я немецкий бюргер.

Чебані не упали сильно.
Максимкина прелесть падает 10% в год.
Винница как и вся ЗУ только рист. Старье не учитіваем. Там только вниз.
Юрина прелесть упала практически в два раза. Оказался самім ветвисто рогатім оленем.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... XUzQy.html
Аналог за 51 тіс. на соломе.

так у него чешка вроде была и не под капремонт естественно
Метров 65 минимум и "заходи и живи"
Не с сервантом времён Косыгина и Никсона
И не забываем что он успел влезть в гривнеипотеку перед девалом
Допиливал ли Юра ремонт и не вбухал ли в неё ещё минимум "лайнос с ротой кабанчиков" - не в курсе


уебок єтот юра-теплотехник
бегал в кастрюле по майдану
а через год поехал к москалям унижаться за копийчину
вместо того чтобы защищать свои идеалы которые он выборол на головы ни в чем не повинных людей
потому что мозгов не хватило просчитать ни персональнын кредитные риски, ни общегосударствеенные
из-за таких юр вот это все
я не бог весть какой спортсмен, но ярость презрения такая, что при встрече изувечил бы юру за считанные секунды
и нечего защищать падаль , типа у него семья, дети
падаль своей безмозглостью поломала миллионы других семей, исковеркала детство миллионам
любой вор и повия так найдут себе оправдание, а этот еще и ныл за маленькую зп в подписи.
куда он полез лошара
пока каждому франтишеку или юре-теплотехнику не вправить мозги, страна будет стремительно терять перспективы
я ему в ЛС писал - молчит блядина
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 22:25

  rjkz написав:
  Ой+ написав:Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Діждали?
Київ опустився у хвіст рейтингу найдорожчих міст Європи за цінами на житло https://delo.ua/news/kiyiv-opustivsya-u ... lo-450380/
У серпні 2025-го Київ посідає 137 позицію з ціною 1936 євро. Ще рік тому Київ у переліку міст Європи посідав 100-ту позицію з вартістю 2430 євро за квадратний метр житла у центрі столиці.
Зведена інформація про Київ у статистиці зазначає, що орієнтовні щомісячні витрати для сім'ї з чотирьох осіб тут становлять 79 968,2 гривень , без урахування орендної плати. Орієнтовні щомісячні витрати для самотньої особи становлять 23 000 гривень (без витрат на житло). Київ на 69,2% дешевший, ніж Нью-Йорк (без урахування орендижитла). Орендна плата в Києві в середньому на 86,2% нижча, ніж у Нью-Йорку .


Некоректно писать на 69 и 86 дешевле. Особенно,учитывая стоимость жизни в почти 2 куе в месяц на семью.
Разная структура расходов во первых, а во вторых, как оценивать и как сравнивать?
Семья, которая покупает продукты в магазе и готовит дома в Киеве и семья которая питается в ресторанах на Манхеттене? Как по мне, такое сравнивать не стоит.
Продукты в НЙ не намного в цене отличаются от киевских цен (по крайней мере так было). Сравнивать аренду? Ну, есть дома (тут значительную долю рынка составляют частные дома) с арендой в 10+куе в месяц. Есть студии с арендой в 1200-1500 в месяц. А на Манхеттене студия около 5 куе в месяц в самой пуповой локации.
Но можно и 1 бдрм (2к по нашему) снять за 1800-2000 в месяц (не на Манхеттене) и даже 1500 в стремном районе. И отнимите 86%. за 280 долларов можно в Киеве снять 2к?

Конкретні розклади по пунктах
Київ https://www.numbeo.com/cost-of-living/in/Kiev
Нью Йорк https://www.numbeo.com/cost-of-living/in/New-York
Перший пункт продукти в супермаркеті різниця приблизно втричі. Апартаменти зрівнюють по бедрумах дивіться самі. В Києві є варіанти і за задурно приглядати і жити в житлі з виїхавшими власниками.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 22:30

  serg1974 написав:
  rjkz написав:
  Investor_K написав:То ви вважаєте, що має бути дешевше?


Я считаю, что должно быть соразмерно.
Я желаю киевлянам и украинцам иметь такие-же цены как в НЙ, но чтобы это было подкреплено чем-то еще, а не только загоном.
Только это из серии "Так выпьем-же, чтобы наши желания были в шоке от наших возможностей".
Реальность совсем-совсем другая.
Это реальность.
Я не писал к тому-же, что в США дают ипотеку, а в Украине фактически нет.
То есть, вот эти все цены - это еще и с кредитным плечем.
А что если при нынешних хотелках киевских застройщиков еще и включить доступную ипотеку? Это что Х3-4? Это-ж бред.
Вот сегодня попался видос, украинка недавно купила в пригороде Чикаго НОВЫЙ дом с не помню сколько спальнями и сколько санузлами (кажется 4 и 3), но с гаражем и в хорошем комьюнити. Базовая комплектация и ремонт 460 куе. Они всяких опций навешали на 650 получилось. Но 460 за новый дом - реальность. Я не помню там метраж, но 2 этажа точно есть. То есть, это минимум 150 квадратов. То есть опять таки 3 куе за метр. ДОМ, не квартира. С землей. С гаражем.Возле Чикаго. Да в Киеве только за название ЖК ЧИкага готовы слюнявить, а там реальное.

А есть ли смысл сравнивать стоимость условно картонного дома в Чикаго со стоимостью дома из кирпича в Украине? Думаю что в кирпиче на такой площади там от 1млн, в Чикаго например


Напомните, пожалуйста, какое золотое правило недвиги?
rjkz
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