RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12436124371243812439
Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 23:15

  Прохожий написав:
  rjkz написав:за 280 долларов можно в Киеве снять 2к?

за 11500грн есть выбор 2к в Киеве)


Серьезно?
Вы меня обрадовали.
Мне рассказывают, что 1к за 10 уже никто снять не может.
Типа народу понаехало с оккупированных территорий, рабочих рук не хватает, зарплаты достигают небывалых вершин.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17679
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8661 раз.
Подякували: 5469 раз.
 
Профіль
 
10
5
7
Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 23:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

rjkz написав:
  Прохожий написав:
  rjkz написав:за 280 долларов можно в Киеве снять 2к?

за 11500грн есть выбор 2к в Киеве)


Серьезно?
Вы меня обрадовали.
Мне рассказывают, что 1к за 10 уже никто снять не может.
Типа народу понаехало с оккупированных территорий, рабочих рук не хватает, зарплаты достигают небывалых вершин.
Якщо запити не на виключно новобудову з новим ремонтом- все можна.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36468
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1494 раз.
Подякували: 8229 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 23:25

  ihorkyiv написав:
  rjkz написав:
  ihorkyiv написав:Для інформації у контексті повідомень шановного rjkz: Київ опустився у хвіст рейтингу найдорожчих міст Європи за цінами на житло https://delo.ua/news/kiyiv-opustivsya-u ... lo-450380/


На жаль, це - природньо за обставин, які склалися. Я в той чи інший спосіб намагаюся слідкувати за трендами нерухомості Києва зі зрозумілих причин.
Я не можу зрозуміти іншого - невже люди, які мешкають під обстрілами здатні приймати рішення про купівлю нерухомості? Якщо ні, то яким чином забудовники намагаються впарити своє повітря?

У мене аналогічне питання виникає до забудовників, які в умовах невизначених воєнних обставин і взагалі перспективи на поточний рік наважуються вкладати величезні кошти у зведення не якихось відносно дешевих панельок, а добротних ЖК у центрі столиці. Чи вони мають якусь внутрішню інфу з центрів ухвалення рішень, чи дозвіл від ворожки, не зрозуміло.) Неподалік мого будинку за роки війни уже звели ЖК Максима, почали встановлення вікон і спорадично внутрішнє оздоблення на нижніх поверхах. І це в умовах доволі частих нічних прольотів дронів над мікрорайоном. Незламний оптимізм. Дай бог нам усім вистояти, звісно.



Причому тут забудовники.Вкладають люди.Забудовнику аби гроши зібрати, а далі якщо що - не його проблеми.
посетитель
 
Повідомлень: 1502
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 225 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 23:36

rjkz помимо упомянутого правила мне известно правило не сравнивать (даже на форумах) теплое с мягким
serg1974
 
Повідомлень: 919
З нами з: 27.10.10
Подякував: 45 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12436124371243812439
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2531, 2532, 2533
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25328 17139669
Переглянути останнє повідомлення
Суб 26 лип, 2025 10:22
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 6605450
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 72506
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Таскомбанк (4299)
04.08.2025 00:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.