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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12437124381243912440>
Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 23:15

  Прохожий написав:
  rjkz написав:за 280 долларов можно в Киеве снять 2к?

за 11500грн есть выбор 2к в Киеве)


Серьезно?
Вы меня обрадовали.
Мне рассказывают, что 1к за 10 уже никто снять не может.
Типа народу понаехало с оккупированных территорий, рабочих рук не хватает, зарплаты достигают небывалых вершин.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 23:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

rjkz написав:
  Прохожий написав:
  rjkz написав:за 280 долларов можно в Киеве снять 2к?

за 11500грн есть выбор 2к в Киеве)


Серьезно?
Вы меня обрадовали.
Мне рассказывают, что 1к за 10 уже никто снять не может.
Типа народу понаехало с оккупированных территорий, рабочих рук не хватает, зарплаты достигают небывалых вершин.
Якщо запити не на виключно новобудову з новим ремонтом- все можна.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 23:25

  ihorkyiv написав:
  rjkz написав:
  ihorkyiv написав:Для інформації у контексті повідомень шановного rjkz: Київ опустився у хвіст рейтингу найдорожчих міст Європи за цінами на житло https://delo.ua/news/kiyiv-opustivsya-u ... lo-450380/


На жаль, це - природньо за обставин, які склалися. Я в той чи інший спосіб намагаюся слідкувати за трендами нерухомості Києва зі зрозумілих причин.
Я не можу зрозуміти іншого - невже люди, які мешкають під обстрілами здатні приймати рішення про купівлю нерухомості? Якщо ні, то яким чином забудовники намагаються впарити своє повітря?

У мене аналогічне питання виникає до забудовників, які в умовах невизначених воєнних обставин і взагалі перспективи на поточний рік наважуються вкладати величезні кошти у зведення не якихось відносно дешевих панельок, а добротних ЖК у центрі столиці. Чи вони мають якусь внутрішню інфу з центрів ухвалення рішень, чи дозвіл від ворожки, не зрозуміло.) Неподалік мого будинку за роки війни уже звели ЖК Максима, почали встановлення вікон і спорадично внутрішнє оздоблення на нижніх поверхах. І це в умовах доволі частих нічних прольотів дронів над мікрорайоном. Незламний оптимізм. Дай бог нам усім вистояти, звісно.



Причому тут забудовники.Вкладають люди.Забудовнику аби гроши зібрати, а далі якщо що - не його проблеми.
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 23:36

rjkz помимо упомянутого правила мне известно правило не сравнивать (даже на форумах) теплое с мягким
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 06:46

  Ой+ написав:
  rjkz написав:
Некоректно писать на 69 и 86 дешевле. Особенно,учитывая стоимость жизни в почти 2 куе в месяц на семью.
Разная структура расходов во первых, а во вторых, как оценивать и как сравнивать?
Семья, которая покупает продукты в магазе и готовит дома в Киеве и семья которая питается в ресторанах на Манхеттене? Как по мне, такое сравнивать не стоит.
Продукты в НЙ не намного в цене отличаются от киевских цен (по крайней мере так было). Сравнивать аренду? Ну, есть дома (тут значительную долю рынка составляют частные дома) с арендой в 10+куе в месяц. Есть студии с арендой в 1200-1500 в месяц. А на Манхеттене студия около 5 куе в месяц в самой пуповой локации.
Но можно и 1 бдрм (2к по нашему) снять за 1800-2000 в месяц (не на Манхеттене) и даже 1500 в стремном районе. И отнимите 86%. за 280 долларов можно в Киеве снять 2к?

Конкретні розклади по пунктах
Київ https://www.numbeo.com/cost-of-living/in/Kiev
Нью Йорк https://www.numbeo.com/cost-of-living/in/New-York
Перший пункт продукти в супермаркеті різниця приблизно втричі. Апартаменти зрівнюють по бедрумах дивіться самі. В Києві є варіанти і за задурно приглядати і жити в житлі з виїхавшими власниками.


ЭЭЭ, я сейчас не знаю киевских цен, но в НЙ действительно есть цены в том диапазоне, который написан.
Только вот СРЕДНИЕ цены вверх задирают очень дорогие магазы на Манхеттене.
Народ закупается в Воллмартах и Костко.
Даже относительно дорогие супермаркеты возле меня дают отличное качество за нижний ценник. И очень тянет вверх тн ОРГАНИК.
Можно яйца купить за 3 доллара за дозу (12 штук) или за 12, но органик.
Можно за 5 долларов купить отличное молоко за галлон или за 12 самый дорогой органик.
Можно стейк купить за 25 долларов за паунд или за 9 долларов.
Можно купить куриное мясо за 7 долларов за паунд и за 79 центов за паунд.
Можно купить органик салмон (лосось) за 26 долларов за паунд или фермерский за 8.
Тут не всегда даже качество продуктов играет роль, а конкуренция в той или иной локации. Например в южном Квинсе есть стремный район там на отвратительные продукты цены в 2 раза выше, чем в отличной локации южного Бруклина.
Потому что там 2 хоть каких-то магаза в радиусе 20 минут пешком, а в Бруклине только крупных (не огромных) супермаркетов с десяток в 10 минутах пешком и куча маленьких.
Поэтому я-бы не смотрел на СРЕДНЮЮ цену. В Украине, уверен, нет такого разброса.
И еще раз, за минимальные цены можно купить продукцию отличного качества. Это не компромисс. Да, гадость тоже есть, но это как правило маленькие мексиканские магазинчики на окраинах или в депрессивных районах.
Кстати, есть что-то типа АТБ - АЛДИ, там намного все дешевле, но нам что-то там не зашло, не удобно как-то и ассортимент не привычный. Но есть люди, которые и там скупаются. Так что можно сказать, что мы где-то в среднем диапазоне и покупаем.
Детские сады платные. Но...не настолько дорогие. Может в Манхеттене.
Школы бесплатные. То что они написали - дичь. Разве что какие-то супер-пупер дорогие частные школы, куда попадают не за деньги, но платить надо в полный рост. Частные школы платные, но в большинстве своем суммы в разы меньше написанного.
Одежда.
Вот я как раз Левис ношу. Да, мои джинсы по регулар прайсу стоят около 40 долларов. Но несколько раз в год на сайте Левис сейлы и там закупаемся .
Вот с неделю назад купил джинсы...от 15 долларов. Еще футболки, поло, детям джинсы, куртку жене. Все с очень-очень глубоким дисконтом.
Кстати, свои джинсы (их шили в то время в Мексике и Лесото...то самое, о котором Трамп не слышал :lol: ) в Киеве в променаде в якобы брендовом Левисе, стоили 200+ баксов. Пошиты в Польше (якобы) ткань - оторвать и выбросить.
В общем - фантазия на тему.
Вообще, одежду можно покупать в высокобрендовых магазах по обычной цене.
Можно брать со скидками там-же, можно то-же брать в стоковом высокобрендовом СЕнчури 21 (они обанкротились во время ковида, но один все-же вскоре открыли заново - самый ранее популярный, возле Гранд Зиро). Есть еще стоковые Маршаллс и ТДжейМакс. Там классная одежда, но это уже стоковый сток. Я себе там кроссовки и туфли покупаю - 20-40 долларов за то, что изначально стоило 80-100.
На текстиль там вообще сумасшедший дисконт.
В общем, одежда очень качественная и купить можно очень дешево.
Машины.
Вот реально где видно гонево.
Там написано, то Тойота королла седан от 25348 и до 29800.
Ну если с максимальной ценой можно как-то согласиться - там опций накидать можно хоть в 2 раза увеличить цену. То минимальная цена на сайте американской тойоты - 22325.
А вот с Гольфами - полный трындец. Я не знаю для нафига они голифы туда впихнули. Гольфы по НЙ почти не ездят. Я заметил может с десяток за эти годы.
Но они продаются на американском рынке. Правда по абсолютно конским ценам.
ГОльф GTI от 32445 баксов и Golf R от 47100. А вот Джетты есть и немало.
Но они от ...22995 американских доляров.
То есть, эта вся инфа в большей части необъективна и создает неадекватную картину.
Кстати, фитнес. Я забыл как называется самая широкая сеть фитнесклубов, но туда месячный абонемент при оформлении мембершип будет стоить 16 долларов, а не 148.91. в 9 раз на секундочку.
Собственно, эти цены - для туристов. Все-таки НЙ - туристический центр.
Местные все знают что где и как получать намного дешевле.
Пример про нас.
В начале 00-х мы были в первый раз в НЙ и взяли прогулку на пароходике вокруг Манхеттена. Это стоило нам еще тогда по 60 или 80 (кажется) долларов с человека.
То есть, вдвоем с женой мы потратили 120+ долларов за проплыть вокруг Манхеттена. А реально смотреть только на статУю Свободы, нижний Манхеттен и Мидтаун. На Гарлем смотреть большого удовольствия нет.

Сейчас просто садимся на бесплатный фейрри на Стейтен Айленд, плывем от нижнего Манхеттена мимо стаТуи Свободы, делаем пикник на набережной Стейтен Айленда и бесплатно обратно в обратной последовательности.
Это как пример того, что есть разные опции одного и того-же.
Поэтому на максимальный ценник можно не обращать внимания - его мало кто платит.
Это как такси Убер. Можно из ДжиЭфКей (аэропорт) на Манхеттен добраться за 15+2.90 (поезд по аэропорту и из него плюс на А трейне проезд), можно взять такси (примерно 80-120 долларов в завсимости от опций) и можно (было, уже нет) взять вертолетное такси из аэропорта в Манхеттен - 400 долларов. В то-же время вертолетная прогулка над Манхеттеном стоила что-то около 10 куе (точно не помню, не надо было).
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 07:51

  ihorkyiv написав:Хомякоид Так Макс ніби уже повернувся нещодавно і тримає фронт разом з нами у Києві. Щодо реакції на стан ринку нерухомості треба питати безпосередньо у нього. Я так розумію, квіточка - це місце постійного мешкання, а не інвестиція для продажу. Тому йому байдужа цінова синусоїда. Наразі - падіння, колись - зростання.

Вау, Макс вернулся?
Ну ничего ж себе новости.
Не выдержала душа супервостребованного специалиста на австрийской чужбине?
Хотя, его можно понять...В Киеве квиточка, а в Вене халупы и овна и палок.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 09:42

  rjkz написав:
Шарлотт - самый крупный город в Северной Каролине.
Столица штата - город Роли.
Это такая особенность США - столицы штатов это маленькие, иногда депрессивные городки. Не ЛА или Фриско столицы Калифорнии - относительно небольщой Сакраменто. Не НЙ столица штата НЙ - относительно небольшой Олбани. Не Майами столица ФлОриды - небольшой городок Таллахасси. Столица НДжерси - депрессивный Трентон. и тд.

Шарлот "саме скучне місто США". Джерело ви знаєте, думаю, звідти звідки і я.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 19:29

  serg1974 написав:rjkz помимо упомянутого правила мне известно правило не сравнивать (даже на форумах) теплое с мягким



В чем Вы видите сравнение теплого с мягким?
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 20:08

  rjkz написав:
  serg1974 написав: А есть ли смысл сравнивать стоимость условно картонного дома в Чикаго со стоимостью дома из кирпича в Украине? Думаю что в кирпиче на такой площади там от 1млн, в Чикаго например


Напомните, пожалуйста, какое золотое правило недвиги?

ЛЛЛ
НО не уверен что фанерный домик в ПРИГОРОДЕ Чикаго соответствует этому правилу)
хотя возможно вы имели в виду в более широком смысле...
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 20:11

  antey1969 написав:
  ihorkyiv написав:Хомякоид Так Макс ніби уже повернувся нещодавно і тримає фронт разом з нами у Києві. Щодо реакції на стан ринку нерухомості треба питати безпосередньо у нього. Я так розумію, квіточка - це місце постійного мешкання, а не інвестиція для продажу. Тому йому байдужа цінова синусоїда. Наразі - падіння, колись - зростання.

Вау, Макс вернулся?
Ну ничего ж себе новости.
Не выдержала душа супервостребованного специалиста на австрийской чужбине?
Хотя, его можно понять...В Киеве квиточка, а в Вене халупы и овна и палок.


Для пребывающих за границей наступило время обновления ВЛК, судя по всему, для этого и вернулся. Может уже опять в Вене.
Пусть-бы он ШТОРЫ в Вене вешал. :mrgreen:
rjkz
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