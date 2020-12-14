Додано: Пон 04 сер, 2025 06:46

Ой+ написав: rjkz написав:

Некоректно писать на 69 и 86 дешевле. Особенно,учитывая стоимость жизни в почти 2 куе в месяц на семью.

Разная структура расходов во первых, а во вторых, как оценивать и как сравнивать?

Семья, которая покупает продукты в магазе и готовит дома в Киеве и семья которая питается в ресторанах на Манхеттене? Как по мне, такое сравнивать не стоит.

Продукты в НЙ не намного в цене отличаются от киевских цен (по крайней мере так было). Сравнивать аренду? Ну, есть дома (тут значительную долю рынка составляют частные дома) с арендой в 10+куе в месяц. Есть студии с арендой в 1200-1500 в месяц. А на Манхеттене студия около 5 куе в месяц в самой пуповой локации.

Но можно и 1 бдрм (2к по нашему) снять за 1800-2000 в месяц (не на Манхеттене) и даже 1500 в стремном районе. И отнимите 86%. за 280 долларов можно в Киеве снять 2к? Некоректно писать на 69 и 86 дешевле. Особенно,учитывая стоимость жизни в почти 2 куе в месяц на семью.Разная структура расходов во первых, а во вторых, как оценивать и как сравнивать?Семья, которая покупает продукты в магазе и готовит дома в Киеве и семья которая питается в ресторанах на Манхеттене? Как по мне, такое сравнивать не стоит.Продукты в НЙ не намного в цене отличаются от киевских цен (по крайней мере так было). Сравнивать аренду? Ну, есть дома (тут значительную долю рынка составляют частные дома) с арендой в 10+куе в месяц. Есть студии с арендой в 1200-1500 в месяц. А на Манхеттене студия около 5 куе в месяц в самой пуповой локации.Но можно и 1 бдрм (2к по нашему) снять за 1800-2000 в месяц (не на Манхеттене) и даже 1500 в стремном районе. И отнимите 86%. за 280 долларов можно в Киеве снять 2к?

Конкретні розклади по пунктах

Київ https://www.numbeo.com/cost-of-living/in/Kiev

Нью Йорк https://www.numbeo.com/cost-of-living/in/New-York

Перший пункт продукти в супермаркеті різниця приблизно втричі. Апартаменти зрівнюють по бедрумах дивіться самі. В Києві є варіанти і за задурно приглядати і жити в житлі з виїхавшими власниками. Конкретні розклади по пунктахКиївНью ЙоркПерший пункт продукти в супермаркеті різниця приблизно втричі. Апартаменти зрівнюють по бедрумах дивіться самі. В Києві є варіанти і за задурно приглядати і жити в житлі з виїхавшими власниками.

ЭЭЭ, я сейчас не знаю киевских цен, но в НЙ действительно есть цены в том диапазоне, который написан.Только вот СРЕДНИЕ цены вверх задирают очень дорогие магазы на Манхеттене.Народ закупается в Воллмартах и Костко.Даже относительно дорогие супермаркеты возле меня дают отличное качество за нижний ценник. И очень тянет вверх тн ОРГАНИК.Можно яйца купить за 3 доллара за дозу (12 штук) или за 12, но органик.Можно за 5 долларов купить отличное молоко за галлон или за 12 самый дорогой органик.Можно стейк купить за 25 долларов за паунд или за 9 долларов.Можно купить куриное мясо за 7 долларов за паунд и за 79 центов за паунд.Можно купить органик салмон (лосось) за 26 долларов за паунд или фермерский за 8.Тут не всегда даже качество продуктов играет роль, а конкуренция в той или иной локации. Например в южном Квинсе есть стремный район там на отвратительные продукты цены в 2 раза выше, чем в отличной локации южного Бруклина.Потому что там 2 хоть каких-то магаза в радиусе 20 минут пешком, а в Бруклине только крупных (не огромных) супермаркетов с десяток в 10 минутах пешком и куча маленьких.Поэтому я-бы не смотрел на СРЕДНЮЮ цену. В Украине, уверен, нет такого разброса.И еще раз, за минимальные цены можно купить продукцию отличного качества. Это не компромисс. Да, гадость тоже есть, но это как правило маленькие мексиканские магазинчики на окраинах или в депрессивных районах.Кстати, есть что-то типа АТБ - АЛДИ, там намного все дешевле, но нам что-то там не зашло, не удобно как-то и ассортимент не привычный. Но есть люди, которые и там скупаются. Так что можно сказать, что мы где-то в среднем диапазоне и покупаем.Детские сады платные. Но...не настолько дорогие. Может в Манхеттене.Школы бесплатные. То что они написали - дичь. Разве что какие-то супер-пупер дорогие частные школы, куда попадают не за деньги, но платить надо в полный рост. Частные школы платные, но в большинстве своем суммы в разы меньше написанного.Одежда.Вот я как раз Левис ношу. Да, мои джинсы по регулар прайсу стоят около 40 долларов. Но несколько раз в год на сайте Левис сейлы и там закупаемся .Вот с неделю назад купил джинсы...от 15 долларов. Еще футболки, поло, детям джинсы, куртку жене. Все с очень-очень глубоким дисконтом.Кстати, свои джинсы (их шили в то время в Мексике и Лесото...то самое, о котором Трамп не слышал) в Киеве в променаде в якобы брендовом Левисе, стоили 200+ баксов. Пошиты в Польше (якобы) ткань - оторвать и выбросить.В общем - фантазия на тему.Вообще, одежду можно покупать в высокобрендовых магазах по обычной цене.Можно брать со скидками там-же, можно то-же брать в стоковом высокобрендовом СЕнчури 21 (они обанкротились во время ковида, но один все-же вскоре открыли заново - самый ранее популярный, возле Гранд Зиро). Есть еще стоковые Маршаллс и ТДжейМакс. Там классная одежда, но это уже стоковый сток. Я себе там кроссовки и туфли покупаю - 20-40 долларов за то, что изначально стоило 80-100.На текстиль там вообще сумасшедший дисконт.В общем, одежда очень качественная и купить можно очень дешево.Машины.Вот реально где видно гонево.Там написано, то Тойота королла седан от 25348 и до 29800.Ну если с максимальной ценой можно как-то согласиться - там опций накидать можно хоть в 2 раза увеличить цену. То минимальная цена на сайте американской тойоты - 22325.А вот с Гольфами - полный трындец. Я не знаю для нафига они голифы туда впихнули. Гольфы по НЙ почти не ездят. Я заметил может с десяток за эти годы.Но они продаются на американском рынке. Правда по абсолютно конским ценам.ГОльф GTI от 32445 баксов и Golf R от 47100. А вот Джетты есть и немало.Но они от ...22995 американских доляров.То есть, эта вся инфа в большей части необъективна и создает неадекватную картину.Кстати, фитнес. Я забыл как называется самая широкая сеть фитнесклубов, но туда месячный абонемент при оформлении мембершип будет стоить 16 долларов, а не 148.91. в 9 раз на секундочку.Собственно, эти цены - для туристов. Все-таки НЙ - туристический центр.Местные все знают что где и как получать намного дешевле.Пример про нас.В начале 00-х мы были в первый раз в НЙ и взяли прогулку на пароходике вокруг Манхеттена. Это стоило нам еще тогда по 60 или 80 (кажется) долларов с человека.То есть, вдвоем с женой мы потратили 120+ долларов за проплыть вокруг Манхеттена. А реально смотреть только на статУю Свободы, нижний Манхеттен и Мидтаун. На Гарлем смотреть большого удовольствия нет.Сейчас просто садимся на бесплатный фейрри на Стейтен Айленд, плывем от нижнего Манхеттена мимо стаТуи Свободы, делаем пикник на набережной Стейтен Айленда и бесплатно обратно в обратной последовательности.Это как пример того, что есть разные опции одного и того-же.Поэтому на максимальный ценник можно не обращать внимания - его мало кто платит.Это как такси Убер. Можно из ДжиЭфКей (аэропорт) на Манхеттен добраться за 15+2.90 (поезд по аэропорту и из него плюс на А трейне проезд), можно взять такси (примерно 80-120 долларов в завсимости от опций) и можно (было, уже нет) взять вертолетное такси из аэропорта в Манхеттен - 400 долларов. В то-же время вертолетная прогулка над Манхеттеном стоила что-то около 10 куе (точно не помню, не надо было).