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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12437124381243912440
Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 21:36

4:1

  serg1974 написав:
  rjkz написав:
  serg1974 написав:rjkz помимо упомянутого правила мне известно правило не сравнивать (даже на форумах) теплое с мягким



В чем Вы видите сравнение теплого с мягким?

Пример сравнения теплого с прохладным: в пригороде Чикаго каменный дом имеет прайс 1млн ( навскидку), аналогичный под Киевом - 250к. Дальше можно обсудить коэффициент 4:1 и сделать какой-то вывод.
И пример сравнения теплого с мягким - каркасно-фанерный коттедж под Чикаго имеет стоимость 300к ( простите если перепутал сколько именно было в Вашем примере), ну а каменный дом под Киевом - 250к. В этом случае, считаю что вывод сделать сложнее.
Везде подразумевается что площадь домом схожа.

якщо за 80..100 км від Києва цегляний будинок в жилому стані 5кує, то за 80..100 км від NY або LA за 20 кує за подібний, такий висновок?
Ми ж про масовий сегмент? Не про маєтки Кончі-Заспи?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 22:04

  flyman написав:[
якщо за 80..100 км від Києва цегляний будинок в жилому стані 5кує, то за 80..100 км від NY або LA за 20 кує за подібний, такий висновок?
Ми ж про масовий сегмент? Не про маєтки Кончі-Заспи?


Оті 100км до Києва чим? Автобусом раз на тиждень по дорозі, яку не ремонтували з 1991 року?
Чому ти купуєш нахалбуд в дупі Києва по ціні в 5 раз дорожче, а не хату за 100 км ПА5??
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 22:42

flyman давайте пожалуйста ссылку на дом в 100км от Киева площаддью 150м2 в жилом состоянии за 5к. Это во первых. А во-вторых, в пригороде (Чикаго, допустим, ну ли Киева ) - то наверное до 25км шла речь. Думаю что.
Другими словами, при прочих равных условиях, то допустим в Чикаго впятеро дороже. А не сравнить дом в 100км от Киева и без асфальта к дому с домов где-то еще но с асфальтом и в 20км от мегаполиса.
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 22:58

  serg1974 написав:
  rjkz написав:
  serg1974 написав:rjkz помимо упомянутого правила мне известно правило не сравнивать (даже на форумах) теплое с мягким



В чем Вы видите сравнение теплого с мягким?

Пример сравнения теплого с прохладным: в пригороде Чикаго каменный дом имеет прайс 1млн ( навскидку), аналогичный под Киевом - 250к. Дальше можно обсудить коэффициент 4:1 и сделать какой-то вывод.
И пример сравнения теплого с мягким - каркасно-фанерный коттедж под Чикаго имеет стоимость 300к ( простите если перепутал сколько именно было в Вашем примере), ну а каменный дом под Киевом - 250к. В этом случае, считаю что вывод сделать сложнее.
Везде подразумевается что площадь домом схожа.


Честно, мне не нравится качество строительства в США.
Но если делать выбор фанерно-каркасный в США или кирпичный хоть в Конча-Заспе - выберу США.
Американцы не часто живут в одном доме всю жизнь - покупают, продают, переезжают. Можно продавать вместе с долгом.
Поэтому им пофиг что там за поверхностью стены .
Купили, пожили и переехали.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 23:03

Жаль, что так и не узнаем сколько мог бы стоить дом в 150м2 из кирпича но под Чикаго. В Штатах вообще такие не строят? По причинам, указанным выше.
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 23:04

  serg1974 написав:flyman давайте пожалуйста ссылку на дом в 100км от Киева площаддью 150м2 в жилом состоянии за 5к. Это во первых. А во-вторых, в пригороде (Чикаго, допустим, ну ли Киева ) - то наверное до 25км шла речь. Думаю что.
Другими словами, при прочих равных условиях, то допустим в Чикаго впятеро дороже. А не сравнить дом в 100км от Киева и без асфальта к дому с домов где-то еще но с асфальтом и в 20км от мегаполиса.


Когда-то (лет 10 назад) знакомые купили кирпичный дом за Белой Церковью.
Постройка 80-х годов, крыша - битумная черепица, МП окна. Всю внутрянку надо было делать. На краю села. С 3-х сторон лес.
35 тысяч гривен. Около 120 км от Киева. Участок около 20 соток.
ЖСМ связь тогда ловила с трудом.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 23:06

  Hotab написав:
  flyman написав:[
якщо за 80..100 км від Києва цегляний будинок в жилому стані 5кує, то за 80..100 км від NY або LA за 20 кує за подібний, такий висновок?
Ми ж про масовий сегмент? Не про маєтки Кончі-Заспи?


Оті 100км до Києва чим? Автобусом раз на тиждень по дорозі, яку не ремонтували з 1991 року?
Чому ти купуєш нахалбуд в дупі Києва по ціні в 5 раз дорожче, а не хату за 100 км ПА5??


чому зразу автобус, шрт онлі ))
ось навіть з подушками та одіялами в яких "труп не лежав":
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/dach ... EHwGo.html
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 23:13

  serg1974 написав:Жаль, что так и не узнаем сколько мог бы стоить дом в 150м2 из кирпича но под Чикаго. В Штатах вообще такие не строят? По причинам, указанным выше.


Строят, очень мало.
Года 3 назад одна блогерша-дальнобойщица купила в Орландо дом из нечто напоминающее кирпич - пустотелые блоки.
Тогда это было 350 куе.
В НЙ много домов обложенных кирпичем. Если старый - стоит как и с сайдинговой обшивкой, если новый - стоит дороже.
Дворцы как в Конче встречаются нечасто, но они есть, в основном строят тн "русские" (то есть из страны бссср).
Зависит конечно в первую очередь от локации, размера участка, размера дома, а потом уже из чего он построен.
Как-то видел видео чувака из Украины, он построил на продажу по нормальной, украинской тезхнологии дом, он ему обошелся практически в столько-же за сколько он смог его продать. И строил долго.
Поэтому тут на это м не заработаешь.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 23:25

Спасибо за пояснение. Просто когда слышу про американский дом, то перед глазами всплывают кадры как дом по реке плывет или же после урагана полуразобран. А сильно большая редкость ? Наверное народ страховку платит и не парится.
А вообще раньше по National Geographic был цикл рассказов про частников-девелоперов которые выкупали дом с аукциона какого-то и делали ренновацию. Под продажу. Каркасные все были, помню.
serg1974
 
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