Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: П'ят 08 сер, 2025 00:52
Бетон написав:
ремонт в старом доме в разгаре. вчера был пикет под подъездом против поднятия стяжки. грузчик едва не был линчеван бабульками и усатым болельщиком "ФК Динамо" в соответствующем костюме и традиционным перегаром.
для вайба не хватало плакатов и транспарантов с обидными надписями, детишек на плечах у взрослых с криками "козлы" и "квартиру номер... на мыло"
бгг, особенно веселье начинается, когда бабулькам кто-то закинул слух про снос несущих стен
-
1
Додано: П'ят 08 сер, 2025 00:55
Я же и пишу про то, пусть расскажут, как там в окрестностях Лейпцига недвига реагировала на скачки курса от 1.61 до 0,88 доллара к евро за последнее время.
То что росло всё в евро с момента его введения сомнений нет, хрущи-хонекеровки с минимума в 90х точно.
Что было с ценами осенью 22го когда все ждали 85, а то и 80 центов за евро?
По поводу прелести на В.Гетьмана 44 за 74 - сомневаюсь что теплотехник брал себе 3К с аутентичным покрашенным охрой линолеумом и дверями из тырсобумаги пр-ва 81года.
Там в подьезде лучше ремонт чем в той прелести.
Особенно прекрасен сортир с зелёным(смарагдовим) умывальником, в котором гадить(читая газету Пионерская Правда с антресолей) неприятно будет даже Флаю.
Додано: П'ят 08 сер, 2025 07:54
Faceless написав:
Знову якась жопа чоколовки в сумнівному стані.
Юра розглядав соломʼянку в пішій доступності до м Вокзальна. І скільки можна сюди тулити ваші 150к? У вас в Німеччині вся нерухомість подорожчала на 50% за цей час?
До чого тут Німеччина.
Ми розглядаєио Київ і реальний кейс Юри з його квартирою з залою.
Поки що аналоги показують що Юра виявився оленем.
В квартири з залою також не було свіжого ремонта. Це я точно памятаю.
1
Додано: П'ят 08 сер, 2025 08:30
Це було мінімум років 5 тому.
Рахували, скільки б цей «олень» відслюнявив оренди за 5 років?
Він же не собачу будку, в яких Флайман живе, знімав за 100 дол. А на сімʼю точно дол по 400 віддавав за хату в Києві. Він тоді приводив розрахунки, скільки з нього висасує оренда, лінь шукати, та і і поломаний пошук
Востаннє редагувалось Hotab
в П'ят 08 сер, 2025 08:43, всього редагувалось 1 раз.
3
3
2
Додано: П'ят 08 сер, 2025 09:03
Hotab написав:Це було мінімум років 5 тому.
Рахували, скільки б цей «олень» відслюнявив оренди за 5 років?
Він же не собачу будку, в яких Флайман живе, знімав за 100 дол. А на сімʼю точно дол по 400 віддавав за хату в Києві. Він тоді приводив розрахунки, скільки з нього висасує оренда, лінь шукати, та і і поломаний пошук
це було 13 років тому
1
Додано: П'ят 08 сер, 2025 09:04
Hotab написав:
Це було мінімум років 5 тому.
Рахували, скільки б цей «олень» відслюнявив оренди за 5 років?
Він же не собачу будку, в яких Флайман живе, знімав за 100 дол. А на сімʼю точно дол по 400 віддавав за хату в Києві. Він тоді приводив розрахунки, скільки з нього висасує оренда, лінь шукати, та і і поломаний пошук
Якщо юра через два роки здриснув до окупанта бо не міг виплачувати кредит то без різниці суільки він економив на оренді. Оренду він вже платив окупанту.
Юра міг взяти щось простіше, тис. за 60. Не довелось б тікати щоб виплачувати кредит.
Зараз бив взяв свою залу без переплати в два рази.
1
Додано: П'ят 08 сер, 2025 09:13
kingkongovets написав:
Hotab написав:Це було мінімум років 5 тому.
Рахували, скільки б цей «олень» відслюнявив оренди за 5 років?
Він же не собачу будку, в яких Флайман живе, знімав за 100 дол. А на сімʼю точно дол по 400 віддавав за хату в Києві. Він тоді приводив розрахунки, скільки з нього висасує оренда, лінь шукати, та і і поломаний пошук
це було 13 років тому
Це по типу:
Коли мені кажуть «а згадай як 20 років тому..» я згадую 80-ті. А треба 2005-й 😀
Юра міг взяти щось простіше, тис. за 60.
А в скільки разів подешевшала б ця?)
І що б це було за ці гроші? Кошара імені Флаймана?
3
3
2
Додано: П'ят 08 сер, 2025 09:24
Hotab написав:
Це по типу:
Коли мені кажуть «а згадай як 20 років тому..» я згадую 80-ті. А треба 2005-й
отож)
юра купив якраз перед майданом і не просто на Соломі, а саме на Протасовому, звідки пішки можна дістатись не тільки до Вокзальної, а і до Олімпійської теж
це мабуть найкраща локація на Соломі, вже не кажучі про різні чоколовки з відрадними
до того ж бпски газифіковані
1
Додано: П'ят 08 сер, 2025 09:40
я одночасно брав гривневу іпотеку тоді
з пільговим але не фіксованим %
коли приятелі спитали що будеш робити якщо криза - сказав що довчу англійську піду в аутсорс
а стрибунець юра поїхав до москви
і ось такий легіон юр створив у російський шовіністів враження що Україна то щось не серйозне та продажне
вирахувати юру не складно якщо задатися ціллю
Додано: П'ят 08 сер, 2025 09:42
єдина помилка юри була в тому, що він при виборі втупився в Солому, в усьому іншому він молодець, вчинив як справжній чоловік - обрав собі мету, зціпив зуби і досяг її, випригнув з витрат на оренду і забезпечив сімʼю власним житлом
а перщ ніж закидати йому якісь звинувачення варто просто подивитись в дзеркало і дати самому собі відповідь хто ти сам
1
