|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 08 сер, 2025 09:52
В мене зараз майже половина суми від проданої квартири лежить в ОВДП для перекриття орендних витрат і оренди банківської комірки. Поки курс не стрибає вверх, то добре, а якщо полізе таки вверх, то вже не дуже. Але краще так, ніж ризикувати всім. Купувати будинок хотіли відразу після продажу, але поки на паузі до невизначеного строку. Кращого варіанту поки не придумав. В думках зробити ще 2-х дітей і їхати звідси взагалі, як варіант.
-
Striker
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 3264
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 3676 раз.
- Подякували: 5915 раз.
-
-
Профіль
-
-
38
20
38
Додано: П'ят 08 сер, 2025 09:58
Striker написав:
В мене зараз майже половина суми від проданої квартири лежить в ОВДП для перекриття орендних витрат і оренди банківської комірки. Поки курс не стрибає вверх, то добре, а якщо полізе таки вверх, то вже не дуже. Але краще так, ніж ризикувати всім. Купувати будинок хотіли відразу після продажу, але поки на паузі до невизначеного строку. Кращого варіанту поки не придумав. В думках зробити ще 2-х дітей і їхати звідси взагалі, як варіант.
на Філіпіни до Ночкіна?
Востаннє редагувалось flyman
в П'ят 08 сер, 2025 10:08, всього редагувалось 1 раз.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 40321
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1604 раз.
- Подякували: 2850 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: П'ят 08 сер, 2025 10:14
Хомякоид написав: Faceless написав:
Знову якась жопа чоколовки в сумнівному стані.
Юра розглядав соломʼянку в пішій доступності до м Вокзальна. І скільки можна сюди тулити ваші 150к? У вас в Німеччині вся нерухомість подорожчала на 50% за цей час?
До чого тут Німеччина.
Ми розглядаєио Київ і реальний кейс Юри з його квартирою з залою.
Поки що аналоги показують що Юра виявився оленем.
В квартири з залою також не було свіжого ремонта. Це я точно памятаю.
Німеччина до того, що ви чогось приплітаєте інфляцію долара, наче нерухомість всюду дорожчає як мінімум відповідно знеціненню долара. Якщо ні то до чого тут це?
Всі ваші приклади по локації не відповідають аналогам того, що брав Юра. А на початку ви взагалі якісь хрущі тулили.
Якщо рахувати номінально, то падіння не більше, ніж на чверть відповідає поточній ціні юриної прелєсті не нижче 75-80куо. І то в основному через те, що старий фонд і що Солома більше за інші райони страждає від обстрілів. Падіння вдвічі ви тут можете намалювати виключно з абстрактних 150к, а втричі, яке ви тут закидали - взагалі ніяк.
І взагалі ваше злорадство з Німеччини виглядає вкрай огидно
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 36478
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1494 раз.
- Подякували: 8229 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: П'ят 08 сер, 2025 10:44
kingkongovets написав:
єдина помилка юри була в тому, що він при виборі втупився в Солому, в усьому іншому він молодець, вчинив як справжній чоловік - обрав собі мету, зціпив зуби і досяг її, випригнув з витрат на оренду і забезпечив сімʼю власним житлом
а перщ ніж закидати йому якісь звинувачення варто просто подивитись в дзеркало і дати самому собі відповідь хто ти сам
Чому зациклились на юрі, коли Сержик купив правильну трьоху прямо перед нападом.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 40321
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1604 раз.
- Подякували: 2850 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: П'ят 08 сер, 2025 10:49
flyman написав:
Чому зациклились на юрі, коли Сержик купив правильну трьоху прямо перед нападом.
пристосуванець юра їм духовно ближчий за принципового сержика
хоча сержик придбав на 40 років новішу. в півтора рази більшу квартриру на свої зароблені , а не на московські гроші
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 3924
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 180 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 08 сер, 2025 11:01
Striker написав:
Купувати будинок хотіли відразу після продажу, але поки на паузі до невизначеного строку. Кращого варіанту поки не придумав. В думках зробити ще 2-х дітей і їхати звідси взагалі, як варіант.
Дитину народити - це не кота завести. Щоб виїхати з трьома дітьми за кордон, двоє з яких ще не народилися, потрібно мінімум 3 роки часу, не кажучи про низку додаткових сприятливих умов й факторів (передусім здоров'я вашої дружини, стабільність ваших доходів і т.д). Якщо вам зараз не більше 35 років, то все ок, на мій погляд. В іншому разі ви сильно ризикуєте щодо можливостей нормально (а не абияк) забезпечити сім'ю за кордоном.
-
fler
-
-
- Повідомлень: 5824
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1213 раз.
- Подякували: 1338 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 08 сер, 2025 11:34
fler написав: Striker написав:
Купувати будинок хотіли відразу після продажу, але поки на паузі до невизначеного строку. Кращого варіанту поки не придумав. В думках зробити ще 2-х дітей і їхати звідси взагалі, як варіант.
Дитину народити - це не кота завести. Щоб виїхати з трьома дітьми за кордон, двоє з яких ще не народилися, потрібно мінімум 3 роки часу, не кажучи про низку додаткових сприятливих умов й факторів (передусім здоров'я вашої дружини, стабільність ваших доходів і т.д). Якщо вам зараз не більше 35 років, то все ок, на мій погляд. В іншому разі ви сильно ризикуєте щодо можливостей нормально (а не абияк) забезпечити сім'ю за кордоном.
Можна всиновити
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10496
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 918 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 08 сер, 2025 12:03
fler написав:
Дитину народити - це не кота завести. Щоб виїхати з трьома дітьми за кордон, двоє з яких ще не народилися, потрібно мінімум 3 роки часу, не кажучи про низку додаткових сприятливих умов й факторів (передусім здоров'я вашої дружини, стабільність ваших доходів і т.д). Якщо вам зараз не більше 35 років, то все ок, на мій погляд. В іншому разі ви сильно ризикуєте щодо можливостей нормально (а не абияк) забезпечити сім'ю за кордоном.
Дякую за вашу думку з жіночої точки зору, ми з дружиною вже обговорювали все не один раз, вона наче й сама не проти. А на рахунок здоров'я, то це вже як пощастить. Дружині 28, я вже старий пердун 34 роки. Якщо перестануть падати бімби на голову, то і не треба нікуди їхати, питання тільки чи надовго, якщо таки перестануть.
Investor_K написав:
Можна всиновити
Хотаба?
А в нього квартира є, яку можна продати? Раз ми вже в темі нерухомості.
-
Striker
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 3264
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 3676 раз.
- Подякували: 5915 раз.
-
-
Профіль
-
-
38
20
38
Додано: П'ят 08 сер, 2025 12:17
flyman написав: kingkongovets написав:
єдина помилка юри була в тому, що він при виборі втупився в Солому, в усьому іншому він молодець, вчинив як справжній чоловік - обрав собі мету, зціпив зуби і досяг її, випригнув з витрат на оренду і забезпечив сімʼю власним житлом
а перщ ніж закидати йому якісь звинувачення варто просто подивитись в дзеркало і дати самому собі відповідь хто ти сам
Чому зациклились на юрі, коли Сержик купив правильну трьоху прямо перед нападом.
Саме Сержик зробив правильно як мужик.
Не стрибав в кредити в 2012 році, а спокійно скирдував і знімав житло.
Наскирдував і купив краще між Юра. Як на мене в будинку на порядок кращому.
Ну і Серж купив 100 метрів в 20 літньому домі, Юра 70 метрів в 40 літноьому.
Прайс практично однаковий.
-
Хомякоид
-
-
- Повідомлень: 2664
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 3101 раз.
- Подякували: 441 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 08 сер, 2025 12:22
Хомякоид написав: flyman написав: kingkongovets написав:
єдина помилка юри була в тому, що він при виборі втупився в Солому, в усьому іншому він молодець, вчинив як справжній чоловік - обрав собі мету, зціпив зуби і досяг її, випригнув з витрат на оренду і забезпечив сімʼю власним житлом
а перщ ніж закидати йому якісь звинувачення варто просто подивитись в дзеркало і дати самому собі відповідь хто ти сам
Чому зациклились на юрі, коли Сержик купив правильну трьоху прямо перед нападом.
Саме Сержик зробив правильно як мужик.
Не стрибав в кредити в 2012 році, а спокійно скирдував і знімав житло.
Наскирдував і купив краще між Юра. Як на мене в будинку на порядок кращому.
Ну і Серж купив 100 метрів в 20 літньому домі, Юра 70 метрів в 40 літноьому.
Прайс практично однаковий.
А далі буде ще дешевше.
З відомих причин.
"Кто был ничем, тот станет всем".
И это "всем", как оказалось, ни к чему, кроме проепов и коррупции, неспособно
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23277
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1769 раз.
- Подякували: 2582 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25330
|17145164
|
|
|1380
|6653816
|
|
|3
|72820
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|