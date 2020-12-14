|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: П'ят 08 сер, 2025 15:54
Faceless написав: Хомякоид написав:
Саме Сержик зробив правильно як мужик.
Не стрибав в кредити в 2012 році, а спокійно скирдував і знімав житло.
Наскирдував і купив краще між Юра. Як на мене в будинку на порядок кращому.
Ну і Серж купив 100 метрів в 20 річному булинку, Юра 70 метрів в 40 річному.
Обидва зробили так, як було краще конкретно їм. Тут нема об'єктивного критерію, бо вибір що купити, скільки жити в оренді - абсолютно суб'єктивний. Незрозуміло чого ви лізете з оцінками вибору людей, які вони зробили для себе?
Між покупкою Юри і Сержика лежить 9 років оренди і відповідно 30-40 тисяч баксів, викинутих на оренду. Плюс необхідність скирдувати - це ще мінус до можливостей споживання. Чогось ви вирішили, що краще знаєте за людей, як їм провести 9 років свого життя?
Ви аж всцикаєтесь від злорадства над Юрою, хоча навіть напевне не знаєте його долю. Я не слідкував за його митарствами, і хз куди він поїхав чи не поїхав - наразі це бездоказові заяви.
Доречі при курсі в 2012 грубо 8, в 2021 році - 27, Юрина іпотека в дол екв схудла більш, ніж втричі.
Дуже правильно написано.
Додано: П'ят 08 сер, 2025 15:59
kingkongovets написав: Hotab написав:
Це по типу:
Коли мені кажуть «а згадай як 20 років тому..» я згадую 80-ті. А треба 2005-й
отож)
юра купив якраз перед майданом і не просто на Соломі, а саме на Протасовому, звідки пішки можна дістатись не тільки до Вокзальної, а і до Олімпійської теж
це мабуть найкраща локація на Соломі, вже не кажучі про різні чоколовки з відрадними
до того ж бпски газифіковані
Как всегда, бредятину несут, типа смотрите, стоит жк файна таун и хрущ черездорогу, значит цена должна быть одинаковой за оба - по 50 куе.
2
Додано: П'ят 08 сер, 2025 16:01
Що значить " бездоказові заяви" ?
Він на сторінках цієї гілки у 2015 після всіх котлів писав що їздив до москви заробляти, бо треба було годувати сім'ю
не впорався з кредитним навантаженням, хоча б-г йому трощки допоміг з умовами іпотеки(а може юра і трохи прибрехав про %)
напевно оформлював посвідку на проживання в ерефії, сплачуввав податки туди
тобто він не впорався зі збереженням власної гідності, у справжньому, а не пропагандистському сенсі.
таке духовне падіння значно страшніше ніж 30-40 тис на оренді
ви намагаєтесь це применшити кажучи "мужик, сім'я, те се"
а я не дозволю девальвувати гідність інших за рахунок замовчування моральних злочинів на кшталт юриного.
так не вийде рибку з`їсти
тпк що нема саксес сторі, навпаки
хоча могла бути, якщо б не війна, чи юра б дійсно стиснув зуби і пішов би по менш протореній доріжці
Додано: П'ят 08 сер, 2025 16:50
Faceless написав: Хомякоид написав:
Саме Сержик зробив правильно як мужик.
Не стрибав в кредити в 2012 році, а спокійно скирдував і знімав житло.
Наскирдував і купив краще між Юра. Як на мене в будинку на порядок кращому.
Ну і Серж купив 100 метрів в 20 річному булинку, Юра 70 метрів в 40 річному.
Обидва зробили так, як було краще конкретно їм. Тут нема об'єктивного критерію, бо вибір що купити, скільки жити в оренді - абсолютно суб'єктивний. Незрозуміло чого ви лізете з оцінками вибору людей, які вони зробили для себе?
Між покупкою Юри і Сержика лежить 9 років оренди і відповідно 30-40 тисяч баксів, викинутих на оренду. Плюс необхідність скирдувати - це ще мінус до можливостей споживання. Чогось ви вирішили, що краще знаєте за людей, як їм провести 9 років свого життя?
Ви аж всцикаєтесь від злорадства над Юрою, хоча навіть напевне не знаєте його долю. Я не слідкував за його митарствами, і хз куди він поїхав чи не поїхав - наразі це бездоказові заяви.
Доречі при курсі в 2012 грубо 8, в 2021 році - 27, Юрина іпотека в дол екв схудла більш, ніж втричі.
А відсотків скільки Юра заплатив ?
15% річних плюс страхування життя і нерухомості за 9 років так непогано набігло.
1
Додано: П'ят 08 сер, 2025 17:51
Хомякоид написав: Faceless написав: Хомякоид написав:
Саме Сержик зробив правильно як мужик.
Не стрибав в кредити в 2012 році, а спокійно скирдував і знімав житло.
Наскирдував і купив краще між Юра. Як на мене в будинку на порядок кращому.
Ну і Серж купив 100 метрів в 20 річному булинку, Юра 70 метрів в 40 річному.
Обидва зробили так, як було краще конкретно їм. Тут нема об'єктивного критерію, бо вибір що купити, скільки жити в оренді - абсолютно суб'єктивний. Незрозуміло чого ви лізете з оцінками вибору людей, які вони зробили для себе?
Між покупкою Юри і Сержика лежить 9 років оренди і відповідно 30-40 тисяч баксів, викинутих на оренду. Плюс необхідність скирдувати - це ще мінус до можливостей споживання. Чогось ви вирішили, що краще знаєте за людей, як їм провести 9 років свого життя?
Ви аж всцикаєтесь від злорадства над Юрою, хоча навіть напевне не знаєте його долю. Я не слідкував за його митарствами, і хз куди він поїхав чи не поїхав - наразі це бездоказові заяви.
Доречі при курсі в 2012 грубо 8, в 2021 році - 27, Юрина іпотека в дол екв схудла більш, ніж втричі.
А відсотків скільки Юра заплатив ?
15% річних плюс страхування життя і нерухомості за 9 років так непогано набігло.
Невідомі точні умови, скільки саме взято в кредит і скільки саме він погашав, тому тут тільки здогадки. Страхування нерухомості насправді сльози. Страхування життя часто йде і пакеті і додатково не оплачується.
Дуже сумніваюсь, що відсотки склали 30-40 тис доларів за цей час. І не забуваємо що борг фіксується в гривні і знеціненюється, а оренда постійно росте
Додано: Суб 09 сер, 2025 06:43
У разі припинення вогню або ж настання миру.
На скільки взлетять цвни на КРЖН? Як зміниться оренда?
Додано: Суб 09 сер, 2025 07:49
На 10
Додано: Суб 09 сер, 2025 08:26
Hotab написав:
На 10
Ви почали нагадувати флумана.
Пишите малозрозумілі речі лиш би щось написати.
Штурман приборі.
50.
Что пятьдесят ?
А что приборі ?
Додано: Суб 09 сер, 2025 08:52
Investor_K написав:
У разі припинення вогню або ж настання миру.
На скільки взлетять цвни на КРЖН? Як зміниться оренда?
Все завалиться.
При будь яких розкладах.
З нашими крєпкімі бесхозяйствєнніками. Людішки дерибанять країну 34 роки, розтягують її по своїм подвір'ям.
Проте, не чекайте ніякого припинення вогню. Московіти успішно вирішують свою задачу. Якщо їх не зупинити силою зброї, то вони, можливо, зупиняться на польському кордоні. Поки що успіхи зелених квартальних уродів на воєннлму поприщі - отрицательные
Востаннє редагувалось Frant
в Суб 09 сер, 2025 08:55, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 09 сер, 2025 08:53
Хомякоид написав: Hotab написав:
На 10
Ви почали нагадувати флумана.
Пишите малозрозумілі речі лиш би щось написати.
Штурман приборі.
50.
Что пятьдесят ?
А что приборі ?
Так у придурка такі самі питання.
На розгорнуті відповіді він не заслуговує.
