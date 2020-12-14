|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 09 сер, 2025 09:08
Hotab написав: Хомякоид написав: Hotab написав:
На 10
Ви почали нагадувати флумана.
Пишите малозрозумілі речі лиш би щось написати.
Штурман приборі.
50.
Что пятьдесят ?
А что приборі ?
Так у придурка такі самі питання.
На розгорнуті відповіді він не заслуговує.
Півень ХОТАБсонський) Хобот
P.S. Приношу вибачення культурним та інтелігентним людям за те, що хобот мене змусив таке написати.
Востаннє редагувалось Investor_K
в Суб 09 сер, 2025 09:16, всього редагувалось 2 разів.
Investor_K
-
Додано: Суб 09 сер, 2025 09:14
Навіщо цей срач?
В СРСР керівництво вимагало би "Крєпі трудом оборону Родіни".
А тут нароТ гризеться, як голодні вовки.
Frant
-
Додано: Суб 09 сер, 2025 09:19
Frant написав:
Навіщо цей срач?
В СРСР керівництво вимагало би "Крєпі трудом оборону Родіни".
А тут нароТ гризеться, як голодні вовки.
Бо хобот мав або промовчати або викласти науково обгрунтований прогноз з посиланням на аналітичну статистику. А він цього не зробив.
Investor_K
Додано: Суб 09 сер, 2025 09:31
Investor_K написав: Frant написав:
Навіщо цей срач?
В СРСР керівництво вимагало би "Крєпі трудом оборону Родіни".
А тут нароТ гризеться, як голодні вовки.
Бо хобот мав або промовчати або викласти науково обгрунтований прогноз з посиланням на аналітичну статистику. А він цього не зробив.
Я ще дебілу не розжовував щось, угу))
Бігай як кончене і питай «дешевше буде?» , утирок 😀
Взагалі подякувало б, що тобі хоч хтось відповів. Вже з десяток твоїх останніх постів всі банально ігнорують, бо вони дебілкуваьі, як ти сам 😀
Hotab
3
3
2
Додано: Суб 09 сер, 2025 09:37
Hotab написав: Investor_K написав: Frant написав:
Навіщо цей срач?
В СРСР керівництво вимагало би "Крєпі трудом оборону Родіни".
А тут нароТ гризеться, як голодні вовки.
Бо хобот мав або промовчати або викласти науково обгрунтований прогноз з посиланням на аналітичну статистику. А він цього не зробив.
Я ще дебілу не розжовував щось, угу))
Бігай як кончене і питай «дешевше буде?» , утирок 😀
Взагалі подякувало б, що тобі хоч хтось відповів. Вже з десяток твоїх останніх постів всі банально ігнорують, бо вони дебілкуваьі, як ти сам 😀
Шановний пан Хобот! На запитання, що вас так неочікувано збуджує, відповідь мною вже була дана. Дешевше не буде, але тільки те, що уціліє.
Investor_K
Додано: Суб 09 сер, 2025 09:45
Hotab написав:
Я ще дебілу не розжовував щось, угу))
Бігай як кончене і питай «дешевше буде?» , утирок 😀
Взагалі подякувало б, що тобі хоч хтось відповів. Вже з десяток твоїх останніх постів всі банально ігнорують, бо вони дебілкуваьі, як ти сам 😀
Хотаб, ти Школу прапорщиків в якому році закінчив?
UA
1
1
1
Додано: Суб 09 сер, 2025 09:51
UA написав: Hotab написав:
Я ще дебілу не розжовував щось, угу))
Бігай як кончене і питай «дешевше буде?» , утирок 😀
Взагалі подякувало б, що тобі хоч хтось відповів. Вже з десяток твоїх останніх постів всі банально ігнорують, бо вони дебілкуваьі, як ти сам 😀
Хотаб, ти Школу прапорщиків в якому році закінчив?
Він не закінчував, а кончав. Прямо у школі. У нього там було погоняло - Хобот
Investor_K
Додано: Суб 09 сер, 2025 09:52
Investor_K написав:
У разі припинення вогню або ж настання миру.
На скільки взлетять цвни на КРЖН? Як зміниться оренда?
Отложенный спрос в столице - очень серьёзный.
м2 должен быть от 2500$.
Х2 будет минимум.
Но прошу всех успокоиться и не волноваться. Никакого перемирия не будет. Будет хуже, так что всё будет хорошо
Бетон
2
Додано: Суб 09 сер, 2025 10:04
Бетон написав: Investor_K написав:
У разі припинення вогню або ж настання миру.
На скільки взлетять цвни на КРЖН? Як зміниться оренда?
Отложенный спрос в столице - очень серьёзный.
м2 должен быть от 2500$.
Х2 будет минимум.
Но прошу всех успокоиться и не волноваться. Никакого перемирия не будет. Будет хуже, так что всё будет хорошо
Звідки дані ? Інсайд чи ваші спостереження ?
Бачу шо агресор дуже сильно економічно ослаблений. Так що перемиря я б не відкидав, принайсні тимчасового.
З Ічкерією вони колись підписали.......
Хомякоид
1
Додано: Суб 09 сер, 2025 10:16
Бетон написав: Investor_K написав:
У разі припинення вогню або ж настання миру.
На скільки взлетять цвни на КРЖН? Як зміниться оренда?
Отложенный спрос в столице - очень серьёзный.
м2 должен быть от 2500$.
Х2 будет минимум.
Но прошу всех успокоиться и не волноваться. Никакого перемирия не будет. Будет хуже, так что всё будет хорошо
Нет никакого отложенного спроса!
Эту байку я слышу с 2008 года.
Демография в заднице, самостийныки просрали и людей и территории, и промышленность.
Кто тут будет что покупать?
После войны схлынут беженцы, треть города пустая будет стоять
Frant
