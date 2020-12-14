RSS
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 16:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

з тгк ан Революшн
що зараз купують?

https://t.me/rea_revolution/166044
kingkongovets
Повідомлень: 11802
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2732 раз.
 
1
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 16:35

  Бетон написав:Хто на відпочинку, помните, я вам завидую и, откровенно говоря, не могу пожелать хорошего отдыха.
Зато я честный

Це робить відпочинок ще приємнішим
Investor_K
Повідомлень: 10504
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 919 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 17:34

  baraka написав:скажите плиз - если сделка приходит по еОсели (гривна на банковский счёт) - можно же эту гривну безлимитно разбросать в течении пары дней по своим счетам в других укр банках по IBAN ? Лимит в 150 тыс тут не применяется ?

Можно. Я так делал.
Но.
1. Комиссия
2.
Один відправник може здійснювати р2р перекази по Україні в межах 100 тис грн на місяць. В лічильник рахуються:
- перекази з картки ПБ на картку ПБ іншої особи;
- перекази з картки ПБ на картку іншого укр. банку;
- з 01.02.2025 перекази на ІBAN фізичної особи.
При цьому, Ви завжди можете збільшити ліміт, якщо сума вашого офіційного доходу перевищує вказану суму і ви маєте потребу в використанні цих коштів саме в рамках р2р переказів.

Нужно будет умолять банк повысить лимит
Бетон
Повідомлень: 5382
З нами з: 17.12.22
Подякував: 191 раз.
Подякували: 407 раз.
 
2
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 18:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:
  baraka написав:скажите плиз - если сделка приходит по еОсели (гривна на банковский счёт) - можно же эту гривну безлимитно разбросать в течении пары дней по своим счетам в других укр банках по IBAN ? Лимит в 150 тыс тут не применяется ?

Можно. Я так делал.
Но.
1. Комиссия
2.
Один відправник може здійснювати р2р перекази по Україні в межах 100 тис грн на місяць. В лічильник рахуються:
- перекази з картки ПБ на картку ПБ іншої особи;
- перекази з картки ПБ на картку іншого укр. банку;
- з 01.02.2025 перекази на ІBAN фізичної особи.
При цьому, Ви завжди можете збільшити ліміт, якщо сума вашого офіційного доходу перевищує вказану суму і ви маєте потребу в використанні цих коштів саме в рамках р2р переказів.

Нужно будет умолять банк повысить лимит

Ви наводите приват. Він завжди був кончений
Є банки, в яких немає комісії.
В Правексі треба уточнити щодо врахування переказів на свої рахунки, чи рахують їх в ліміт, там через ІБ пернкази безкоштовні і до 3 млн наприклад.
Сенс, Пумба теж безкоштовні
Faceless
Повідомлень: 36486
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1495 раз.
Подякували: 8230 раз.
 
