78 квартир було куплено/продано АН «Revolution» в цьому місяціОбʼєкти від 100000$Продали:1. вул. Всеволода Змієнка, 34/21/ЖК «Варшавський 3»: продали двокімнатну квартиру з ремонтом за 139 0002. вул. Урлівська, 19: продали трикімнатну квартиру з ремонтом за 115 0003. Дніпровська набережна, 15Є / ЖК «Great»: продали двокімнатну квартиру без ремонту за 145 0004. вул. Антоновича, 38В: продали двокімнатну квартиру з ремонтом за 115 0005. вул. Салютна, будинок 2к9 / ЖК «Файна Таун»: продали однокімнатну квартиру без ремонту за 98 000Купили:6. вул. Замковецька, 94А / ЖК «Ліпінка»: купили однокімнатну квартиру з ремонтом за 97 000(в даному випадку здійснювали комплексний супровід угоди️);7. вул. Михайла Максимовича 24 Б / ЖК «Нова Англія»: купили однокімнатну квартиру з ремонтом за 86 000(для оренди️);8. вул. Антоновича, 125: купили двокімнатну квартиру з ремонтом за 117 000(для оренди️);9. вул. Всеволода Змієнка, 34/21 / ЖК «Варшавський 3»: купили двокімнатну квартиру з ремонтом за 139 000(для оренди️);10. вул. Ранкова, 17 / Садове товариство «Лелека»: купили земельну ділянку із садовим будинком за 197 500(в даному випадку здійснювали юридичний супровід угоди️);11. вул. Володимира Наумовича, 4 / ЖК «Озерний»: купили двокімнатну квартиру з ремонтом за 106 30012. вул. Урлівська, 19: купили трикімнатну квартиру з ремонтом за 115 00013. Проспект Мартинова, 6 / «Sofia Residence»: купили двокімнатну квартиру з ремонтом за 104 00014. КМ «Villaggo»: купили будинок за 177 000 (в даному випадку здійснювали юридичний супровід угоди️);15. вул. Казарменна, 6Г / ЖК «Лідер»: купили двокімнатну квартиру з ремонтом за 155 00016. вул. Йорданська, 9Д: купили двокімнатна квартиру з ремонтом за 106 00017. вул. Зарічна, 2к1 / ЖК «Славутич»: купили двокімнатну квартиру з ремонтом за 156 00018. вул. Зарічна, 1В / ЖК «Зарічний»: купили двокімнатну квартиру з ремонтом за 147 00019. Угода інформація про яку конфіденційна.20. вул. Чибінєєвих, 8Г / ЖК «Terracotta»: підписали договір оренди із правом викупу квартири в майбутньому (в даному випадку здійснювали юридичний супровід угоди️).У липні 2025 ми купували разом з нашими клієнтами в бюджеті до 60 000$ наступні обʼєкти1. вул. Київська, 249-А / ЖК «Лісовий Квартал»: купили однокімнатну квартиру за 52 000(в даному випадку здійснювали юридичний супровід угоди);2. Бульвар Лесі Українки, 13: купили однокімнатну квартиру з ремонтом за 55 000(для оренди);3. вул. Нововокзальна, 19: купили однокімнатну квартиру з ремонтом за 59 500(для оренди);4. вул. Володимиро-Либідська, 22: купили двокімнатну квартиру за 60 000(в даному випадку здійснювали юридичний супровід угоди)5. вул. Михайла Максимовича, 24 / ЖК «Нова Англія»: купили однокімнатну квартиру за 59 000(в даному випадку здійснювали юридичний супровід угоди);6. вул. Всеволода Змієнка, 21 / ЖК «Варшавський Плюс»: купили однокімнатну квартиру без ремонту за 52 000(для оренди);7. вул. Університетська, 1Л / ЖК «Irpin City»: купили трикімнатну квартиру за 55 5008. вул. Мілютенка, 9: купили двокімнатну квартиру з ремонтом за 60 0009. вул. Северинівська, 105 з: купили однокімнатну квартиру з ремонтом 45 000(для оренди);10. Проспект Свободи, 16: купили двокімнатну квартиру з ремонтом за 59 40011. вул. Чмелів Яр, 7: купили однокімнатну квартиру з ремонтом за 52 00012. Проспект Академіка Корольова, 12Ж: купили однокімнатну квартиру з ремонтом за 43 000Від 60 000$ до 100 000$ ми разом з клієнтами продали та купили 36 обʼєктівПродали:1. вул. Василя Порика, 7-А: продали двокімнатну квартиру з ремонтом за 90 0002. Бульвар Ігоря Шамо, 14: продали двокімнатну квартиру з ремонтом за 73 0003. вул. Панорамна, 2 / ЖК «Paradise Avenue»: продали однокімнатну квартиру з ремонтом за 62 5004. Проспект Миколи Бажана, 36: продали трикімнатну квартиру під ремонт за 83 0005. вул. Академіка Шалімова, 67В / ЖК «Софіївський квартал»: продали двокімнатну квартиру з ремонтом за 76 853(продали по сертифікату «єВідновлення»).У липні 2025 ми купували разом з нашими клієнтами в бюджеті від 60 000$ до 100 000$ наступні обʼєкти1. Проспект Європейського Союзу, 53/46 / ЖК «Варшавський Плюс»: купили однокімнатну квартиру з ремонтом за 92 0002. вул. Ованеса Туманяна, 8: купили однокімнатну квартиру з ремонтом за 67 500(для оренди);3. вул. Михайла Драгоманова, 2А/ ЖК «Позняки 4А»: купили однокімнатну квартиру з ремонтом за 77 7004. вул. Гмирі, 20 / ЖК «Патріотика»: купили однокімнатну квартиру з ремонтом за 74 000(для оренди);5. Проспект Героїв Небесної Сотні, 16/1 / ЖК «У-квартал»: купили однокімнатну квартиру з ремонтом за 64 000(для оренди);6. вул. Каховська, 62А / ЖК «Каховська»: купили однокімнатну квартиру з ремонтом за 85 5007. вул. Свободи, 1С / ЖК «Софіївські Липки»: купили однокімнатну квартиру з ремонтом за 65 500(для оренди);8. вул. Щаслива, 7 / ЖК «Волошковий»: купили однокімнатну квартиру з ремонтом за 65 8009. вул. Жмеринська, 16: купили трикімнатну квартиру за 48 000(в даному випадку здійснювали юридичний супровід угоди);10. вул. Тулузи, 15: купили двокімнатна квартиру з ремонтом за 61 00011. вул. Некрасова, 6 / ЖК «Діброва Парк»: купили однокімнатну квартиру без ремонту за 61 000(купили по програмі «Держмолодьжитло»);12. Бульвар Ігоря Шамо, 14: купили двокімнатну квартиру з ремонтом за 73 00013. вул. Джерельна, 12 / ЖК «Фортуна-2»: купили двокімнатну квартиру з ремонтом за 63 50014. Проспект Мартинова, 18 / ЖК «Sofia Residence»: купили однокімнатну квартиру з ремонтом за 71 000(для оренди);15. вул. Віктора Некрасова, 8 / ЖК «Діброва Парк»: купили трикімнатну квартиру з ремонтом за 83 000(в даному випадку здійснювали юридичний супровід угоди);16. вул. Панорамна, 2 / ЖК «Paradise Avenue»: купили однокімнатну квартиру з ремонтом за 62 50017. вул. Булаховського, 28Б: купили трикімнатну квартиру з ремонтом за 75 500(для оренди);18. вул. Урлівська, 38А: купили двокімнатну з ремонтом за 80 00019. вул. Героїв Небесної Сотні, 6/24 / ЖК «У-квартал»: купили двокімнатну квартиру з ремонтом за 78 00020. вул. Архітектора Вербицького,11: купили двокімнатну квартиру з ремонтом за 66 50021. Оболонський проспект, 14В: купили двокімнатну квартиру з ремонтом за 61 00022. вул. Свободи, 5 / ЖК «Софіївські Липки»: купили однокімнатну квартиру з ремонтом за 72 00023. вул. Живописна, 3 / ЖК «Eco Dream»: купили двокімнатну квартиру за 91 081(в даному випадку здійснювали комплексний супровід угоди);24. Проспект Свободи, 4: купили двокімнатну квартиру з ремонтом за 78 00025. Берестейський проспект 12: купили однокімнатну квартиру з ремонтом за 66 500(для орнеди);26. вул. Свободи, 1С / ЖК «Софіївські Липки»: купили однокімнатну квартиру з ремонтом за 68 000(для оренди);27. вул. Львівська, 17 / ЖК «Львівський»: купили двокімнатну квартиру з ремонтом за 81 600(о сертифікату «єВідновлення»);28. вул. Радісна, 2 / ЖК «Sofia Residence»: купили однокімнатну квартиру з ремонтом за 82 80029. вул. Зелена, 3 / ЖК «Софія Клубний»: купили однокімнатну квартиру з ремонтом за 62 000(для оренди);30. вул. Щастя, 1 / ЖК «Євромісто»: купили однокімнатну квартиру з ремонтом за 63 00031. вул. Каховська, 56 / ЖК «Каховська»: купили однокімнатну квартиру з ремонтом за 80 000