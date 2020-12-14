RSS
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
  #<1 ... 12446124471244812449
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 20:54

  Faceless написав:
Альтернативщик написав:Как вам цены в софиевской борщаговке? Что-то судя по транзакциям падения не видно вообще!
Та вони подуріли

И почём там аренда 1К за 71куе?
Хоть 500 платят?
барабашов
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 22:15

  Investor_K написав:У разі припинення вогню або ж настання миру.

На скільки взлетять цвни на КРЖН? Як зміниться оренда?

перші 2-3 роки
вниз,
вниз
в $
flyman
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 22:17

  Хомякоид написав:
  Hotab написав:На 10


Ви почали нагадувати флумана.
Пишите малозрозумілі речі лиш би щось написати.

Штурман приборі.
50.
Что пятьдесят ?
А что приборі ?

а що хомякоїд?
flyman
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 22:57

  kingkongovets написав:15. вул. Віктора Некрасова, 8 / ЖК «Діброва Парк»: купили трикімнатну квартиру з ремонтом за 83 000 (в даному випадку здійснювали юридичний супровід угоди);


https://t.me/rea_revolution/166073


В Діброві 3 кімнатні квартири від 80 метрів.
По 1000 кв.м. в новобудові з ремонтом біля майбутньої станції метро.
Схоже пішов панік селл. В народа не витримують нерви.
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 23:08

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Хомякоид написав:
  kingkongovets написав:15. вул. Віктора Некрасова, 8 / ЖК «Діброва Парк»: купили трикімнатну квартиру з ремонтом за 83 000 (в даному випадку здійснювали юридичний супровід угоди);


https://t.me/rea_revolution/166073


В Діброві 3 кімнатні квартири від 80 метрів.
По 1000 кв.м. в новобудові з ремонтом біля майбутньої станції метро.
Схоже пішов панік селл. В народа не витримують нерви.
Скоріше помилка, бо якщо перейти на перший пост про угоду, там нічого про ремонт немає.
Немає там таких цін з ремонтом
Faceless
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 23:26

  Хомякоид написав:
  kingkongovets написав:15. вул. Віктора Некрасова, 8 / ЖК «Діброва Парк»: купили трикімнатну квартиру з ремонтом за 83 000 (в даному випадку здійснювали юридичний супровід угоди);


https://t.me/rea_revolution/166073


В Діброві 3 кімнатні квартири від 80 метрів.
По 1000 кв.м. в новобудові з ремонтом біля майбутньої станції метро.
Схоже пішов панік селл. В народа не витримують нерви.

а що з Чабанчиками? яка найкраща пропозиція?
flyman
