Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Нед 10 сер, 2025 20:54
Альтернативщик написав:Как вам цены в софиевской борщаговке? Что-то судя по транзакциям падения не видно вообще!

Та вони подуріли
Та вони подуріли
И почём там аренда 1К за 71куе?
Хоть 500 платят?
барабашов
Додано: Нед 10 сер, 2025 22:15
Investor_K написав:
У разі припинення вогню або ж настання миру.
На скільки взлетять цвни на КРЖН? Як зміниться оренда?
перші 2-3 роки
вниз,
вниз
в $
flyman
Додано: Нед 10 сер, 2025 22:17
Хомякоид написав: Hotab написав:
На 10
Ви почали нагадувати флумана.
Пишите малозрозумілі речі лиш би щось написати.
Штурман приборі.
50.
Что пятьдесят ?
А что приборі ?
а що хомякоїд?
flyman
Додано: Нед 10 сер, 2025 22:57
kingkongovets написав:
15. вул. Віктора Некрасова, 8 / ЖК «Діброва Парк»: купили трикімнатну квартиру з ремонтом за 83 000
(в даному випадку здійснювали юридичний супровід угоди
);
https://t.me/rea_revolution/166073
В Діброві 3 кімнатні квартири від 80 метрів.
По 1000 кв.м. в новобудові з ремонтом біля майбутньої станції метро.
Схоже пішов панік селл. В народа не витримують нерви.
Хомякоид
1
Додано: Нед 10 сер, 2025 23:08
Хомякоид написав: kingkongovets написав:
15. вул. Віктора Некрасова, 8 / ЖК «Діброва Парк»: купили трикімнатну квартиру з ремонтом за 83 000
(в даному випадку здійснювали юридичний супровід угоди
);
https://t.me/rea_revolution/166073
В Діброві 3 кімнатні квартири від 80 метрів.
По 1000 кв.м. в новобудові з ремонтом біля майбутньої станції метро.
Схоже пішов панік селл. В народа не витримують нерви.
Скоріше помилка, бо якщо перейти на перший пост про угоду, там нічого про ремонт немає.
Немає там таких цін з ремонтом
Faceless
Модератор
Додано: Нед 10 сер, 2025 23:26
Хомякоид написав: kingkongovets написав:
15. вул. Віктора Некрасова, 8 / ЖК «Діброва Парк»: купили трикімнатну квартиру з ремонтом за 83 000
(в даному випадку здійснювали юридичний супровід угоди
);
https://t.me/rea_revolution/166073
В Діброві 3 кімнатні квартири від 80 метрів.
По 1000 кв.м. в новобудові з ремонтом біля майбутньої станції метро.
Схоже пішов панік селл. В народа не витримують нерви.
а що з Чабанчиками? яка найкраща пропозиція?
flyman
Пон 11 жов, 2021 18:05 _Klim