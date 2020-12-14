Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 10 сер, 2025 20:54
Faceless написав: Альтернативщик написав:Как вам цены в софиевской борщаговке? Что-то судя по транзакциям падения не видно вообще!
Та вони подуріли
И почём там аренда 1К за 71куе?
Хоть 500 платят?
барабашов
Повідомлень: 5276
З нами з: 16.06.15
Подякував: 293 раз.
Подякували: 361 раз.
Профіль
Додано: Нед 10 сер, 2025 22:15
Investor_K написав:
У разі припинення вогню або ж настання миру.
На скільки взлетять цвни на КРЖН? Як зміниться оренда?
перші 2-3 роки
вниз,
вниз
в $
flyman
Повідомлень: 40341
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1605 раз.
Подякували: 2850 раз.
Профіль
1
3
Додано: Нед 10 сер, 2025 22:17
Хомякоид написав: Hotab написав:
На 10
Ви почали нагадувати флумана.
Пишите малозрозумілі речі лиш би щось написати.
Штурман приборі.
50.
Что пятьдесят ?
А что приборі ?
а що хомякоїд?
flyman
Повідомлень: 40341
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1605 раз.
Подякували: 2850 раз.
Профіль
1
3
Додано: Нед 10 сер, 2025 22:57
kingkongovets написав:
15. вул. Віктора Некрасова, 8 / ЖК «Діброва Парк»: купили трикімнатну квартиру з ремонтом за 83 000
(в даному випадку здійснювали юридичний супровід угоди
);
https://t.me/rea_revolution/166073
В Діброві 3 кімнатні квартири від 80 метрів.
По 1000 кв.м. в новобудові з ремонтом біля майбутньої станції метро.
Схоже пішов панік селл. В народа не витримують нерви.
Хомякоид
Повідомлень: 2673
З нами з: 19.09.14
Подякував: 3108 раз.
Подякували: 444 раз.
Профіль
1
Додано: Нед 10 сер, 2025 23:08
Хомякоид написав: kingkongovets написав:
15. вул. Віктора Некрасова, 8 / ЖК «Діброва Парк»: купили трикімнатну квартиру з ремонтом за 83 000
(в даному випадку здійснювали юридичний супровід угоди
);
https://t.me/rea_revolution/166073
В Діброві 3 кімнатні квартири від 80 метрів.
По 1000 кв.м. в новобудові з ремонтом біля майбутньої станції метро.
Схоже пішов панік селл. В народа не витримують нерви.
Скоріше помилка, бо якщо перейти на перший пост про угоду, там нічого про ремонт немає.
Немає там таких цін з ремонтом
Faceless
Модератор
Повідомлень: 36499
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1495 раз.
Подякували: 8233 раз.
Профіль
4
9
3
Додано: Нед 10 сер, 2025 23:26
Хомякоид написав: kingkongovets написав:
15. вул. Віктора Некрасова, 8 / ЖК «Діброва Парк»: купили трикімнатну квартиру з ремонтом за 83 000
(в даному випадку здійснювали юридичний супровід угоди
);
https://t.me/rea_revolution/166073
В Діброві 3 кімнатні квартири від 80 метрів.
По 1000 кв.м. в новобудові з ремонтом біля майбутньої станції метро.
Схоже пішов панік селл. В народа не витримують нерви.
а що з Чабанчиками? яка найкраща пропозиція?
flyman
Повідомлень: 40341
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1605 раз.
Подякували: 2850 раз.
Профіль
1
3
Додано: Нед 10 сер, 2025 23:35
Faceless написав: Хомякоид написав: kingkongovets написав:
15. вул. Віктора Некрасова, 8 / ЖК «Діброва Парк»: купили трикімнатну квартиру з ремонтом за 83 000
(в даному випадку здійснювали юридичний супровід угоди
);
https://t.me/rea_revolution/166073
В Діброві 3 кімнатні квартири від 80 метрів.
По 1000 кв.м. в новобудові з ремонтом біля майбутньої станції метро.
Схоже пішов панік селл. В народа не витримують нерви.
Скоріше помилка, бо якщо перейти на перший пост про угоду, там нічого про ремонт немає.
Немає там таких цін з ремонтом
Так що кінг фуфло тут штовхає ?
Хомякоид
Повідомлень: 2673
З нами з: 19.09.14
Подякував: 3108 раз.
Подякували: 444 раз.
Профіль
1
Додано: Нед 10 сер, 2025 23:37
flyman написав: Хомякоид написав: kingkongovets написав:
15. вул. Віктора Некрасова, 8 / ЖК «Діброва Парк»: купили трикімнатну квартиру з ремонтом за 83 000
(в даному випадку здійснювали юридичний супровід угоди
);
https://t.me/rea_revolution/166073
В Діброві 3 кімнатні квартири від 80 метрів.
По 1000 кв.м. в новобудові з ремонтом біля майбутньої станції метро.
Схоже пішов панік селл. В народа не витримують нерви.
а що з Чабанчиками? яка найкраща пропозиція?
Якщо продам то напишу про найкращу пропощицію і що по факту вийшло.
Була реальна пропозиція в квітні. Зараз глухо.
Хомякоид
Повідомлень: 2673
З нами з: 19.09.14
Подякував: 3108 раз.
Подякували: 444 раз.
Профіль
1
Додано: Нед 10 сер, 2025 23:48
Хомякоид написав:
В Діброві 3 кімнатні квартири від 80 метрів.
По 1000 кв.м. в новобудові з ремонтом біля майбутньої станції метро.
Схоже пішов панік селл. В народа не витримують нерви.
телеграм канали АН це звичайно надійна інформація
Всі їх списки "угод" для розкрутки маловідомого АН
UA
Повідомлень: 9568
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2344 раз.
Профіль
1
1
1
Додано: Нед 10 сер, 2025 23:56
UA написав: Хомякоид написав:
В Діброві 3 кімнатні квартири від 80 метрів.
По 1000 кв.м. в новобудові з ремонтом біля майбутньої станції метро.
Схоже пішов панік селл. В народа не витримують нерви.
телеграм канали АН це звичайно надійна інформація
Всі їх списки "угод" для розкрутки маловідомого АН
назвіть будь ласка більш надійні та репрезентативні джерела
до речі всі ці угоди спочатку публікуються в реальному часі, забагато гемору для розкрутки, простіше та дієвіше вже зняти десяток тупеньких роликів для тіктока
kingkongovets
Повідомлень: 11804
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2732 раз.
Профіль
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
Схожі теми
25332
17150278
1380
6673327
3
73016
Пон 11 жов, 2021 18:05 _Klim