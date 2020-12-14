RSS
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 00:05

  Investor_K написав:Кінгконг
Чи є у вас інфо по комерційній нерухомості?

Ігнорять всі? Ну нічого, все буде добре. 😝
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 00:19

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Хомякоид написав:
  Faceless написав:
Хомякоид написав:
В Діброві 3 кімнатні квартири від 80 метрів.
По 1000 кв.м. в новобудові з ремонтом біля майбутньої станції метро.
Схоже пішов панік селл. В народа не витримують нерви.
Скоріше помилка, бо якщо перейти на перший пост про угоду, там нічого про ремонт немає.
Немає там таких цін з ремонтом


Так що кінг фуфло тут штовхає ?
До чого тут Кінг, це може бути помилка агентства
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 07:25

Чому рили новобудівці перестали вести боротьбу з хрущовками, сталінками, брежнєвками????

На відміну від радянськмх мостів через Дніпро, ці споруди самі не впадуть, простоять ще 100 чи 200 років.
Мости через Дніпро і путєпроводи в Києві - точно скоро розсиплються, від старості і невміння уродів (слуг Російської і Австро-Угорської імперій, дрібних злодіїв) їх обслуговувати
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 07:36

  Faceless написав:До чого тут Кінг, це може бути помилка агентства


Ну значить цим данам довіряти не можна.
Який сенс тягнути сюди цю інформацію яка не надійна та помилкова.
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 07:47

  Faceless написав:
Хомякоид написав:
  kingkongovets написав:15. вул. Віктора Некрасова, 8 / ЖК «Діброва Парк»: купили трикімнатну квартиру з ремонтом за 83 000 (в даному випадку здійснювали юридичний супровід угоди);


https://t.me/rea_revolution/166073


В Діброві 3 кімнатні квартири від 80 метрів.
По 1000 кв.м. в новобудові з ремонтом біля майбутньої станції метро.
Схоже пішов панік селл. В народа не витримують нерви.
Скоріше помилка, бо якщо перейти на перший пост про угоду, там нічого про ремонт немає.
Немає там таких цін з ремонтом

Паник сейл пхахаха.
Просто техническая опечатка. 183 куе
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 07:55

навскидку - это эконом за 183 или уже комфорт? Учитывая что твой ЯГ бизнес и минимум вдвое дороже
Может видел и делал этот объект - там инста-ремонт самым дешёвым лайном с эпика или чутку вложились?
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 08:49

  барабашов написав:Бетон
навскидку - это эконом за 183 или уже комфорт? Учитывая что твой ЯГ бизнес и минимум вдвое дороже
Может видел и делал этот объект - там инста-ремонт самым дешёвым лайном с эпика или чутку вложились?

Диброва это аналог грейт, варшавский. Это уровень комфорт.
В Диброва я 2 месяца назад не мог купить 1к без ремонта за 65 куе. Мне отказали. Не скинули 2 куе с 67.
Поэтому мне смешно читать про панику. 3к в диброва без ремонта стоит 90 куе + комиссия + налоги. Пусть 100 куе.
С ремонтом от 150 куе
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 08:53

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Барабашов, я бы не зацикливался на ЯГ. То, что он нравится именно мне, больше исключение.
Так сложилось, что из окна я вижу первое своё в жизни место работы. Балкон, на котором с начальником в день скуривал по пачке сигарет. Сегодня там уже нет конторы с поэтическим названием "укрметротоннельпроект", а сентименты и ностальгия остались.

А и, барабашов, ЯГ уже не мой.

Вон есть печерск, там всё лучше, всё моднее. Туда смотрите. Ярград это хрустальная мечта молодости. Не трогайте её своими лапами
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 09:30

  kingkongovets написав:
UA написав:телеграм канали АН це звичайно надійна інформація
Всі їх списки "угод" для розкрутки маловідомого АН
назвіть будь ласка більш надійні та репрезентативні джерела

Рили слова яких заслуговують на мінімальну повагу, безкоштовно таку інформацію не надають.
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 09:41

  Хомякоид написав:
  Faceless написав:До чого тут Кінг, це може бути помилка агентства


Ну значить цим данам довіряти не можна.
Який сенс тягнути сюди цю інформацію яка не надійна та помилкова.

