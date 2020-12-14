|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Пон 11 сер, 2025 09:30
kingkongovets написав:
UA написав:телеграм канали АН це звичайно надійна інформація
Всі їх списки "угод" для розкрутки маловідомого АН
назвіть будь ласка більш надійні та репрезентативні джерела
Рили слова яких заслуговують на мінімальну повагу, безкоштовно таку інформацію не надають.
UA
Повідомлень: 9572
Додано: Пон 11 сер, 2025 09:41
Хомякоид написав: Faceless написав:
До чого тут Кінг, це може бути помилка агентства
Ну значить цим данам довіряти не можна.
Який сенс тягнути сюди цю інформацію яка не надійна та помилкова.
UA
Повідомлень: 9572
Додано: Пон 11 сер, 2025 09:41
UA написав: kingkongovets написав:
UA написав:телеграм канали АН це звичайно надійна інформація
Всі їх списки "угод" для розкрутки маловідомого АН
назвіть будь ласка більш надійні та репрезентативні джерела
Рили слова яких заслуговують на мінімальну повагу, безкоштовно таку інформацію не надають.
вибачте, але ви продовжуєте жити застарілими, віджившими своє уявленнями
це саме я порадив Богдану Медведюку, власнику і керівнику Революшена, публікувати дані про угоди і робити місячну статистику
він дослухався і визнав, що це має сенс
до речі такими темпами і з таким підходом Революшн може скоро по кількісті угод випередити усі парклейни і благовісти разом узяті
особисто мені дуже імпонує їх модель бізнеса
kingkongovets
Повідомлень: 11805
Додано: Пон 11 сер, 2025 09:52
kingkongovets написав:
UA написав:Рили слова яких заслуговують на мінімальну повагу, безкоштовно таку інформацію не надають.
вибачте, але ви продовжуєте жити застарілими, віджившими своє уявленнями
це саме я порадив Богдану Медведюку, власнику і керівнику Революшена, публікувати дані про угоди і робити місячну статистику
він дослухався і визнав, що це має сенс
до речі такими темпами і з таким підходом Революшн може скоро по кількісті угод випередити усі парклейни і благовісти разом узяті
особисто мені дуже імпонує їх модель бізнеса
Навіть фейкові об'яви не постять?
КК для чого вам взагалі потрібні рили?
UA
Повідомлень: 9572
Додано: Пон 11 сер, 2025 10:18
UA написав:Навіть фейкові об'яви не постять?
КК для чого вам взагалі потрібні рили?
не постять фейкові обʼяви, не тирять обʼяви у власників і головне - беруть комісію виключно з замовника послуг, усі їх обʼєкти без комісії для покупця
спілкування з рилами дає інформацію, яку більше нема де взяти
як статистику по угодам так і інфу про нові смачні обʼєкти
зи:
і ще, стосовно «мертвого ринка» - я за це літо вже двічі пролетів з покупками нових обʼєктів, тому що мої пропозиції перебивали більшою ціною і обидва рази це були приватні інвестори іноземці
kingkongovets
Повідомлень: 11805
Додано: Пон 11 сер, 2025 13:35
kingkongovets написав:
UA написав:Навіть фейкові об'яви не постять?
КК для чого вам взагалі потрібні рили?
не постять фейкові обʼяви, не тирять обʼяви у власників і головне - беруть комісію виключно з замовника послуг, усі їх обʼєкти без комісії для покупця
Незвично.
1. Цікаво, на скільки їх вистачить?
2. Де вони беруть кадри?
UA
Повідомлень: 9572
