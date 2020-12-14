Рили слова яких заслуговують на мінімальну повагу, безкоштовно таку інформацію не надають.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 11 сер, 2025 09:30
Додано: Пон 11 сер, 2025 09:41
Додано: Пон 11 сер, 2025 09:41
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
вибачте, але ви продовжуєте жити застарілими, віджившими своє уявленнями
це саме я порадив Богдану Медведюку, власнику і керівнику Революшена, публікувати дані про угоди і робити місячну статистику
він дослухався і визнав, що це має сенс
до речі такими темпами і з таким підходом Революшн може скоро по кількісті угод випередити усі парклейни і благовісти разом узяті
особисто мені дуже імпонує їх модель бізнеса
Додано: Пон 11 сер, 2025 09:52
Навіть фейкові об'яви не постять?
КК для чого вам взагалі потрібні рили?
Додано: Пон 11 сер, 2025 10:18
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
не постять фейкові обʼяви, не тирять обʼяви у власників і головне - беруть комісію виключно з замовника послуг, усі їх обʼєкти без комісії для покупця
спілкування з рилами дає інформацію, яку більше нема де взяти
як статистику по угодам так і інфу про нові смачні обʼєкти
зи:
і ще, стосовно «мертвого ринка» - я за це літо вже двічі пролетів з покупками нових обʼєктів, тому що мої пропозиції перебивали більшою ціною і обидва рази це були приватні інвестори іноземці
Додано: Пон 11 сер, 2025 13:35
Незвично.
1. Цікаво, на скільки їх вистачить?
2. Де вони беруть кадри?
Додано: Пон 11 сер, 2025 13:49
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
вони дуже швидко ростуть і кадри наскільки я зрозумів вирощують самі, беруть молодь, а не матьорих ондатр зі старих ан
засновник дуже талановитий молодий хлопець з правильними орієнтирами, він до речі ще роки три тому працював простим охоронцем на мʼясокомбінаті
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 11 сер, 2025 13:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 11 сер, 2025 13:50
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Активні в медіа з початку 2024. Поки тримаються і я б сказав що ростуть
Додано: Пон 11 сер, 2025 14:43
В мене є спостереження, що перша професія (якщо це не батьки пристроїли) відкладає відбиток на манеру ведення бизнесу в подальшому.
Охоронець з м'ясокомбінату організує процесс так, щоб угоди повз агентство не проходили.
Додано: Пон 11 сер, 2025 15:05
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
не знав, що простий охоронник- це профессія)
зи:
пригадав, що моє перше місце роботи, на якому я працював ще на шкільних канікулах в середині 80х - кочегар в Печерській Лаврі, де я під час обідньої перерви встигав напарити фірмаколам командирські годинники і наміняти у них валюти, от думаю зараз який відбиток на мене ця «профессія» відклала і ржу)))
ззи:
а от що таке нерухомість і як на ній заробляти мене навчив в середині 90х один старий марокканець, який володів в Ашдоді цілим кварталом, в якому був готель, апартменти, святковий зал, кінотеатр і пара ресторанів, готелем і апартментами він займався сам (через що ми й познайомились), а все інше здавав в оренду
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|