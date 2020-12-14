RSS
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості.
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 09:30

  kingkongovets написав:
UA написав:телеграм канали АН це звичайно надійна інформація
Всі їх списки "угод" для розкрутки маловідомого АН
назвіть будь ласка більш надійні та репрезентативні джерела

Рили слова яких заслуговують на мінімальну повагу, безкоштовно таку інформацію не надають.
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 09:41

  Хомякоид написав:
  Faceless написав:До чого тут Кінг, це може бути помилка агентства


Ну значить цим данам довіряти не можна.
Який сенс тягнути сюди цю інформацію яка не надійна та помилкова.

Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 09:41

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:
  kingkongovets написав:
UA написав:телеграм канали АН це звичайно надійна інформація
Всі їх списки "угод" для розкрутки маловідомого АН
назвіть будь ласка більш надійні та репрезентативні джерела

Рили слова яких заслуговують на мінімальну повагу, безкоштовно таку інформацію не надають.
вибачте, але ви продовжуєте жити застарілими, віджившими своє уявленнями

це саме я порадив Богдану Медведюку, власнику і керівнику Революшена, публікувати дані про угоди і робити місячну статистику

він дослухався і визнав, що це має сенс

до речі такими темпами і з таким підходом Революшн може скоро по кількісті угод випередити усі парклейни і благовісти разом узяті

особисто мені дуже імпонує їх модель бізнеса
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 09:52

  kingkongovets написав:
UA написав:Рили слова яких заслуговують на мінімальну повагу, безкоштовно таку інформацію не надають.
вибачте, але ви продовжуєте жити застарілими, віджившими своє уявленнями

це саме я порадив Богдану Медведюку, власнику і керівнику Революшена, публікувати дані про угоди і робити місячну статистику

він дослухався і визнав, що це має сенс

до речі такими темпами і з таким підходом Революшн може скоро по кількісті угод випередити усі парклейни і благовісти разом узяті

особисто мені дуже імпонує їх модель бізнеса

Навіть фейкові об'яви не постять?
КК для чого вам взагалі потрібні рили?
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 10:18

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:Навіть фейкові об'яви не постять?
КК для чого вам взагалі потрібні рили?
не постять фейкові обʼяви, не тирять обʼяви у власників і головне - беруть комісію виключно з замовника послуг, усі їх обʼєкти без комісії для покупця

спілкування з рилами дає інформацію, яку більше нема де взяти

як статистику по угодам так і інфу про нові смачні обʼєкти

зи:
і ще, стосовно «мертвого ринка» - я за це літо вже двічі пролетів з покупками нових обʼєктів, тому що мої пропозиції перебивали більшою ціною і обидва рази це були приватні інвестори іноземці
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 13:35

  kingkongovets написав:
UA написав:Навіть фейкові об'яви не постять?
КК для чого вам взагалі потрібні рили?
не постять фейкові обʼяви, не тирять обʼяви у власників і головне - беруть комісію виключно з замовника послуг, усі їх обʼєкти без комісії для покупця

Незвично.
1. Цікаво, на скільки їх вистачить?
2. Де вони беруть кадри?
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 13:49

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:1. Цікаво, на скільки їх вистачить?
2. Де вони беруть кадри?
вони дуже швидко ростуть і кадри наскільки я зрозумів вирощують самі, беруть молодь, а не матьорих ондатр зі старих ан

засновник дуже талановитий молодий хлопець з правильними орієнтирами, він до речі ще роки три тому працював простим охоронцем на мʼясокомбінаті
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 11 сер, 2025 13:50, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 13:50

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:
  kingkongovets написав:
UA написав:Навіть фейкові об'яви не постять?
КК для чого вам взагалі потрібні рили?
не постять фейкові обʼяви, не тирять обʼяви у власників і головне - беруть комісію виключно з замовника послуг, усі їх обʼєкти без комісії для покупця

Незвично.
1. Цікаво, на скільки їх вистачить?
2. Де вони беруть кадри?
Активні в медіа з початку 2024. Поки тримаються і я б сказав що ростуть
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 14:43

  kingkongovets написав:
UA написав:1. Цікаво, на скільки їх вистачить?
2. Де вони беруть кадри?
вони дуже швидко ростуть і кадри наскільки я зрозумів вирощують самі, беруть молодь, а не матьорих ондатр зі старих ан

засновник дуже талановитий молодий хлопець з правильними орієнтирами, він до речі ще роки три тому працював простим охоронцем на мʼясокомбінаті

В мене є спостереження, що перша професія (якщо це не батьки пристроїли) відкладає відбиток на манеру ведення бизнесу в подальшому.
Охоронець з м'ясокомбінату організує процесс так, щоб угоди повз агентство не проходили.
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 15:05

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:В мене є спостереження, що перша професія (якщо це не батьки пристроїли) відкладає відбиток на манеру ведення бизнесу в подальшому.
Охоронець з м'ясокомбінату організує процесс так, щоб угоди повз агентство не проходили.
не знав, що простий охоронник- це профессія)

зи:
пригадав, що моє перше місце роботи, на якому я працював ще на шкільних канікулах в середині 80х - кочегар в Печерській Лаврі, де я під час обідньої перерви встигав напарити фірмаколам командирські годинники і наміняти у них валюти, от думаю зараз який відбиток на мене ця «профессія» відклала і ржу)))

ззи:
а от що таке нерухомість і як на ній заробляти мене навчив в середині 90х один старий марокканець, який володів в Ашдоді цілим кварталом, в якому був готель, апартменти, святковий зал, кінотеатр і пара ресторанів, готелем і апартментами він займався сам (через що ми й познайомились), а все інше здавав в оренду
