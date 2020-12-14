Попадаются тут объявления по аренде 1к квартир в Варшавском.Честно говоря ахреневаю в какой раз от них.Из последнего что попалось - 28 тысяч.Что там такого что такие цены?Для сравнения.Знакомые на Оболони тупо на метро в новом ЖК снимают дешевле.Другие знакомые на соломенке на липковского тоже в новом ЖК бизнес класса снимают тоже дешевле.Все с подземными парковками(на варшавском кстати есть они?).И так далее.Чем там таким намазано для меня лично загадка?Может кто-то просветит.
З.ы.: ещё одно место цен в котором я тоже не понимаю это Софиевская Борщаговка.Борется с Варшавским за лидерство ))