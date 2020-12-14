|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Пон 11 сер, 2025 15:59
Попадаются тут объявления по аренде 1к квартир в Варшавском.Честно говоря ахреневаю в какой раз от них.Из последнего что попалось - 28 тысяч.Что там такого что такие цены?Для сравнения.Знакомые на Оболони тупо на метро в новом ЖК снимают дешевле.Другие знакомые на соломенке на липковского тоже в новом ЖК бизнес класса снимают тоже дешевле.Все с подземными парковками(на варшавском кстати есть они?).И так далее.Чем там таким намазано для меня лично загадка?Может кто-то просветит.
З.ы.: ещё одно место цен в котором я тоже не понимаю это Софиевская Борщаговка.Борется с Варшавским за лидерство
))
Додано: Пон 11 сер, 2025 16:10
посетитель написав:
Попадаются тут объявления по аренде 1к квартир в Варшавском.Честно говоря ахреневаю в какой раз от них.Из последнего что попалось - 28 тысяч.Что там такого что такие цены?Для сравнения.Знакомые на Оболони тупо на метро в новом ЖК снимают дешевле.Другие знакомые на соломенке на липковского тоже в новом ЖК бизнес класса снимают тоже дешевле.И так далее.Чем там таким намазано для меня лично загадка?Может кто-то просветит.

З.ы.: ещё одно место цен в котором я тоже не понимаю это Софиевская Борщаговка.Борется с Варшавским за лидерство
З.ы.: ещё одно место цен в котором я тоже не понимаю это Софиевская Борщаговка.Борется с Варшавским за лидерство
))
свіжий інстаграмний ремонт вирішує
ну і незнання міста понаїхами, яким ці єбеня під виглядом Києва і напарюють
1
Додано: Пон 11 сер, 2025 17:26
посмотрел цены по хорошо знакомому мне ЖК - такое чувство что все повысили цены за неделю на +20-30к долл
а дешевые предложения просто исчезли
Додано: Пон 11 сер, 2025 19:02
Червень до травня падіння майже 30 відсотків, липень до червня мінус 25 відсотків.
Тільки в одного форумного експерда падіння відсутнє
1
Додано: Пон 11 сер, 2025 19:20
Хомякоид написав:
Червень до травня падіння майже 30 відсотків, липень до червня мінус 25 відсотків.
Тільки в одного форумного експерда падіння відсутнє
Дійсно, з Німеччини краще видно, особливо, якщо якийсь балабол щось несе про ринок в масштабах цілої країни
Але чабанчики тримаються і Вінниця теж, так?
4
9
3
Додано: Пон 11 сер, 2025 19:31
Хомякоид написав:
Червень до травня падіння майже 30 відсотків, липень до червня мінус 25 відсотків.
бл, яке ж воно тупе)
1
Додано: Пон 11 сер, 2025 19:43
Faceless написав:
Червень до травня падіння майже 30 відсотків, липень до червня мінус 25 відсотків.
Тільки в одного форумного експерда падіння відсутнє
Дійсно, з Німеччини краще видно, особливо, якщо якийсь балабол щось несе про ринок в масштабах цілої країни
Але чабанчики тримаються і Вінниця теж, так?
Ну да якщо по темі нема чого сказати пішов переход на особистості.
Як для модера слабовата комбінація.
1
Додано: Пон 11 сер, 2025 19:44
kingkongovets написав:
Хомякоид написав:
Червень до травня падіння майже 30 відсотків, липень до червня мінус 25 відсотків.
бл, яке ж воно тупе)
Абізяна, а по ділу є що сказати ?
1
Додано: Пон 11 сер, 2025 19:48
ти дійсно настільки альтернативно обдарований, що досі не зрозумів про що там мова?)))
1
Додано: Пон 11 сер, 2025 20:48
UA написав:
UA написав:1. Цікаво, на скільки їх вистачить?
2. Де вони беруть кадри?
вони дуже швидко ростуть і кадри наскільки я зрозумів вирощують самі, беруть молодь, а не матьорих ондатр зі старих ан
засновник дуже талановитий молодий хлопець з правильними орієнтирами, він до речі ще роки три тому працював простим охоронцем на мʼясокомбінаті
В мене є спостереження, що перша професія (якщо це не батьки пристроїли) відкладає відбиток на манеру ведення бизнесу в подальшому.
Охоронець з м'ясокомбінату організує процесс так, щоб угоди повз агентство не проходили.
Це правда. Знаю на власному досвіді.
