Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 15:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Попадаются тут объявления по аренде 1к квартир в Варшавском.Честно говоря ахреневаю в какой раз от них.Из последнего что попалось - 28 тысяч.Что там такого что такие цены?Для сравнения.Знакомые на Оболони тупо на метро в новом ЖК снимают дешевле.Другие знакомые на соломенке на липковского тоже в новом ЖК бизнес класса снимают тоже дешевле.Все с подземными парковками(на варшавском кстати есть они?).И так далее.Чем там таким намазано для меня лично загадка?Может кто-то просветит.

З.ы.: ещё одно место цен в котором я тоже не понимаю это Софиевская Борщаговка.Борется с Варшавским за лидерство :)))
посетитель
 
Повідомлень: 1509
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 16:10

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

посетитель написав:Попадаются тут объявления по аренде 1к квартир в Варшавском.Честно говоря ахреневаю в какой раз от них.Из последнего что попалось - 28 тысяч.Что там такого что такие цены?Для сравнения.Знакомые на Оболони тупо на метро в новом ЖК снимают дешевле.Другие знакомые на соломенке на липковского тоже в новом ЖК бизнес класса снимают тоже дешевле.И так далее.Чем там таким намазано для меня лично загадка?Может кто-то просветит.

З.ы.: ещё одно место цен в котором я тоже не понимаю это Софиевская Борщаговка.Борется с Варшавским за лидерство :)))


свіжий інстаграмний ремонт вирішує
ну і незнання міста понаїхами, яким ці єбеня під виглядом Києва і напарюють
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11810
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2731 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 17:26

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

посмотрел цены по хорошо знакомому мне ЖК - такое чувство что все повысили цены за неделю на +20-30к долл
а дешевые предложения просто исчезли
Олежан
 
Повідомлень: 1404
З нами з: 01.12.20
Подякував: 23 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 19:02



Червень до травня падіння майже 30 відсотків, липень до червня мінус 25 відсотків.
Тільки в одного форумного експерда падіння відсутнє :D
Хомякоид
 
Повідомлень: 2675
З нами з: 19.09.14
Подякував: 3111 раз.
Подякували: 445 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 19:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Хомякоид написав:

Червень до травня падіння майже 30 відсотків, липень до червня мінус 25 відсотків.
Тільки в одного форумного експерда падіння відсутнє :D
Дійсно, з Німеччини краще видно, особливо, якщо якийсь балабол щось несе про ринок в масштабах цілої країни
Але чабанчики тримаються і Вінниця теж, так?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36503
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1495 раз.
Подякували: 8233 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 19:31

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Хомякоид написав:
Червень до травня падіння майже 30 відсотків, липень до червня мінус 25 відсотків.


бл, яке ж воно тупе)
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11810
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2731 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 19:43

  Faceless написав:
Хомякоид написав:

Червень до травня падіння майже 30 відсотків, липень до червня мінус 25 відсотків.
Тільки в одного форумного експерда падіння відсутнє :D
Дійсно, з Німеччини краще видно, особливо, якщо якийсь балабол щось несе про ринок в масштабах цілої країни
Але чабанчики тримаються і Вінниця теж, так?


Ну да якщо по темі нема чого сказати пішов переход на особистості.
Як для модера слабовата комбінація.
Хомякоид
 
Повідомлень: 2675
З нами з: 19.09.14
Подякував: 3111 раз.
Подякували: 445 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 19:44

  kingkongovets написав:
Хомякоид написав:
Червень до травня падіння майже 30 відсотків, липень до червня мінус 25 відсотків.


бл, яке ж воно тупе)


Абізяна, а по ділу є що сказати ?
Хомякоид
 
Повідомлень: 2675
З нами з: 19.09.14
Подякував: 3111 раз.
Подякували: 445 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 19:48

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

ти дійсно настільки альтернативно обдарований, що досі не зрозумів про що там мова?)))
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11810
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2731 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 20:48

  UA написав:
  kingkongovets написав:
UA написав:1. Цікаво, на скільки їх вистачить?
2. Де вони беруть кадри?
вони дуже швидко ростуть і кадри наскільки я зрозумів вирощують самі, беруть молодь, а не матьорих ондатр зі старих ан

засновник дуже талановитий молодий хлопець з правильними орієнтирами, він до речі ще роки три тому працював простим охоронцем на мʼясокомбінаті

В мене є спостереження, що перша професія (якщо це не батьки пристроїли) відкладає відбиток на манеру ведення бизнесу в подальшому.
Охоронець з м'ясокомбінату організує процесс так, щоб угоди повз агентство не проходили.

Це правда. Знаю на власному досвіді.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10510
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 919 раз.
 
Профіль
 
