Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Пон 11 сер, 2025 20:59
Investor_K написав: UA написав:
В мене є спостереження, що перша професія (якщо це не батьки пристроїли) відкладає відбиток на манеру ведення бизнесу в подальшому.
Охоронець з м'ясокомбінату організує процесс так, щоб угоди повз агентство не проходили.
Це правда. Знаю на власному досвіді.
То дійсно, професія мента UA відклала відбиток на манеру ведення бизнесу, яка працювала в Україні
Але, в Хорватії у нього бізнес не пішов ...
2
2
Додано: Пон 11 сер, 2025 21:48
kingkongovets написав:
UA написав:В мене є спостереження, що перша професія (якщо це не батьки пристроїли) відкладає відбиток на манеру ведення бизнесу в подальшому.
Охоронець з м'ясокомбінату організує процесс так, щоб угоди повз агентство не проходили.
не знав, що простий охоронник- це профессія)
зи:
пригадав, що моє перше місце роботи, на якому я працював ще на шкільних канікулах в середині 80х - кочегар в Печерській Лаврі, де я під час обідньої перерви встигав напарити фірмаколам командирські годинники і наміняти у них валюти, от думаю зараз який відбиток на мене ця «профессія» відклала і ржу)))
В середині 80х це накладало
за фарцу від 2 до 7
валюта ст. 88 від 3 до розстрілу
kingkongovets написав:
ззи:
а от що таке нерухомість і як на ній заробляти мене навчив в середині 90х один старий марокканець, який володів в Ашдоді цілим кварталом, в якому був готель, апартменти, святковий зал, кінотеатр і пара ресторанів, готелем і апартментами він займався сам (через що ми й познайомились), а все інше здавав в оренду
Халяль та Кошер напевно теж навчив?
Додано: Пон 11 сер, 2025 21:51
Frant написав: pesikot написав:
То дійсно, професія мента UA відклала відбиток на манеру ведення бизнесу, яка працювала в Україні
Але, в Хорватії у нього бізнес не пішов ...
Как правило, представители украинской, российской и прочей постсоветский ылиты могут работать за границей сантехниками, продавцами, уборщиками, сварщиками, торговцами. На большее - нет, не тянут
Дякую за пораду.
Піду на курси сантехників.
Додано: Пон 11 сер, 2025 22:46
UA написав: kingkongovets написав:
UA написав:В мене є спостереження, що перша професія (якщо це не батьки пристроїли) відкладає відбиток на манеру ведення бизнесу в подальшому.
Охоронець з м'ясокомбінату організує процесс так, щоб угоди повз агентство не проходили.
не знав, що простий охоронник- це профессія)
зи:
пригадав, що моє перше місце роботи, на якому я працював ще на шкільних канікулах в середині 80х - кочегар в Печерській Лаврі, де я під час обідньої перерви встигав напарити фірмаколам командирські годинники і наміняти у них валюти, от думаю зараз який відбиток на мене ця «профессія» відклала і ржу)))
В середині 80х це накладало
за фарцу від 2 до 7
валюта ст. 88 від 3 до розстрілу
kingkongovets написав:
ззи:
а от що таке нерухомість і як на ній заробляти мене навчив в середині 90х один старий марокканець, який володів в Ашдоді цілим кварталом, в якому був готель, апартменти, святковий зал, кінотеатр і пара ресторанів, готелем і апартментами він займався сам (через що ми й познайомились), а все інше здавав в оренду
Халяль та Кошер напевно теж навчив?
по перше карна відповідальність за цими статтями при совку починалась з 16 років (а я в 16,5 вже закінчив школу і на зароблені гроші поїхав з Києва здобувати вищу освіту)
а по друге я переконаний атеіст і не маю жодного відношення ані до євреїв, ані до арабів
то який же відбиток на мене наклала професія кочегара?)
он Вася Хмельницький зварювальником був, а мій друг дитинства та партнер по кочегарці і тим «дитячим забавам» через 20 років побудував перший в Україні трц і давно вже став міліардером - сильно на них відбились їх перші професії?
дурня це все
Додано: Вів 12 сер, 2025 00:22
kingkongovets написав:а мій друг дитинства та партнер по кочегарці і тим «дитячим забавам» через 20 років побудував перший в Україні трц і давно вже став міліардером - сильно на них відбились їх перші професії?
Юркевич?
Додано: Вів 12 сер, 2025 00:28
Faceless написав:
kingkongovets написав:а мій друг дитинства та партнер по кочегарці і тим «дитячим забавам» через 20 років побудував перший в Україні трц і давно вже став міліардером - сильно на них відбились їх перші професії?
Юркевич?
ніт, не Магелан
Додано: Вів 12 сер, 2025 00:36
А первый в незалежной ТРЦ он построил на съэкономленные карманные деньги, что папа на заправку 750го бумера ему давал?
pesikot написав: Investor_K написав: UA написав:
В мене є спостереження, що перша професія (якщо це не батьки пристроїли) відкладає відбиток на манеру ведення бизнесу в подальшому.
Охоронець з м'ясокомбінату організує процесс так, щоб угоди повз агентство не проходили.
Це правда. Знаю на власному досвіді.
То дійсно, професія мента UA відклала відбиток на манеру ведення бизнесу, яка працювала в Україні
Але, в Хорватії у нього бізнес не пішов ...
Кицю, яка ж в тебе профессия по жизни и по диплому, если и тут ты только гадить на диване забегаешь?
