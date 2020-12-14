Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
UA написав:В мене є спостереження, що перша професія (якщо це не батьки пристроїли) відкладає відбиток на манеру ведення бизнесу в подальшому. Охоронець з м'ясокомбінату організує процесс так, щоб угоди повз агентство не проходили.
не знав, що простий охоронник- це профессія)
зи: пригадав, що моє перше місце роботи, на якому я працював ще на шкільних канікулах в середині 80х - кочегар в Печерській Лаврі, де я під час обідньої перерви встигав напарити фірмаколам командирські годинники і наміняти у них валюти, от думаю зараз який відбиток на мене ця «профессія» відклала і ржу)))
В середині 80х це накладало за фарцу від 2 до 7 валюта ст. 88 від 3 до розстрілу
kingkongovets написав:ззи: а от що таке нерухомість і як на ній заробляти мене навчив в середині 90х один старий марокканець, який володів в Ашдоді цілим кварталом, в якому був готель, апартменти, святковий зал, кінотеатр і пара ресторанів, готелем і апартментами він займався сам (через що ми й познайомились), а все інше здавав в оренду
В середині 80х це накладало за фарцу від 2 до 7 валюта ст. 88 від 3 до розстрілу
Халяль та Кошер напевно теж навчив?
по перше карна відповідальність за цими статтями при совку починалась з 16 років (а я в 16,5 вже закінчив школу і на зароблені гроші поїхав з Києва здобувати вищу освіту)
а по друге я переконаний атеіст і не маю жодного відношення ані до євреїв, ані до арабів
то який же відбиток на мене наклала професія кочегара?)
он Вася Хмельницький зварювальником був, а мій друг дитинства та партнер по кочегарці і тим «дитячим забавам» через 20 років побудував перший в Україні трц і давно вже став міліардером - сильно на них відбились їх перші професії?
посетитель написав:Попадаются тут объявления по аренде 1к квартир в Варшавском.Честно говоря ахреневаю в какой раз от них.Из последнего что попалось - 28 тысяч.Что там такого что такие цены?Для сравнения.Знакомые на Оболони тупо на метро в новом ЖК снимают дешевле.Другие знакомые на соломенке на липковского тоже в новом ЖК бизнес класса снимают тоже дешевле.Все с подземными парковками(на варшавском кстати есть они?).И так далее.Чем там таким намазано для меня лично загадка?Может кто-то просветит.
З.ы.: ещё одно место цен в котором я тоже не понимаю это Софиевская Борщаговка.Борется с Варшавским за лидерство ))
Я там 2 года тусовался, кучу квартир продал и так и не понял. Контингент - маргиналы и жлобы. Как и все с осокорков Переехал на грейт, легче стало. Люди на уровень лучше.
Головні причини такого запиту — погана якість житла (50%), замала площа (34%), зношений стан будинків (28%) і низький рівень комфорту (26%). При цьому 66% киян живуть у власному житлі, а середня площа на людину становить лише 20,3 м² — це майже втричі менше, ніж у середньому по Європі.
За наступні 5 років вирішувати житлове питання планують 68% респондентів. Найчастіше планується купувати квартиру (37%) або приватний будинок (18%). Основним стримуючим фактором традиційно залишається надто висока ціна нерухомості, на цьому наголошують 78% опитаних.
Цікаво, що 48% потенційних покупців готові купувати житло ще на етапі будівництва, але лише 29% з них згодні на рівень «котловану». Решта хочуть бачити принаймні готову коробку. Головні бар’єри — ризик замороження будівництва (66%), затримки введення в експлуатацію (58%) та неможливість одразу заселитися (45%).
Іпотека — ключовий інструмент для реалізації попиту. 49% киян, які планують покупку, хочуть скористатись кредитом, але лише 37% реально можуть це зробити без підтримки держави. Особливо ускладнена ситуація серед молоді: у віковій групі 18–34 аж 38% не мають змоги взяти іпотеку.
Покупці добре орієнтуються в тому, яке житло їм потрібно: найчастіше — дво- або трикімнатна квартира, площею від 56 до 60 м² та від 81 до 85 м² відповідно, у будинку на 6–9 поверхів. Найважливішим фактором при виборі залишається ціна (76%), а також — зручна інфраструктура (63%) і розташування (65%).