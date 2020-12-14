RSS
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 19:30

kingkongovets То не всі ж далі свого носа нічого не бачать. Люди купляють житло з перспективою на роки. А метро на Варшавський активно будують.
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 20:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

iva64 написав:kingkongovets То не всі ж далі свого носа нічого не бачать. Люди купляють житло з перспективою на роки. А метро на Варшавський активно будують.
нуну)
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 20:23

  kingkongovets написав:
iva64 написав:kingkongovets То не всі ж далі свого носа нічого не бачать. Люди купляють житло з перспективою на роки. А метро на Варшавський активно будують.
нуну)


когда-то Сан Саныч еще, помню, лет 25 тому, обещал метро на Троещину...
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 21:36

Миша-клиент Та я знову про те ж. Треба ж розрізняти пусті обіцянки від реальних справ. То тоді не буде дивуватися, чому ж деякі ЖК набирають популярності.
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 21:39

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Миша-клиент написав:когда-то Сан Саныч еще, помню, лет 25 тому, обещал метро на Троещину...


підрядником будівництва метро на Вєнік виступає Автострада

там порядок фінансування вже зовсім інший ніж був зі збанкрутувавшим Метробудом, який перед смертю отримав аванс на будівництво цієї гілки від міста 2,59 млрд грн і 1,7 з них просто закинув на депозит, Автострада ж будує за свої, а місто з нею розраховується поступово по мірі прийомки виконаних робіт і власник Автостради Шкіль спеціально уточнив що 30 місяців - це виключно в тому випадку, якщо проблем з розрахунками не буде

і тепер дивимось на розвиток подій:

«14 серпня 2024 року КП «Київський метрополітен» підписало договір з ТОВ «Група компаній “Автострада”» на суму близько 13,79 млрд грн для виконання робіт упродовж 30 місяців»

«У листопаді 2024 року КП «Київський метрополітен» уклало додаткову угоду з ТОВ «Група компаній “Автострада», яка продовжила термін виконання до 30 квітня 2027 року, а фінансування на 2024 рік зменшили зі 149,55 млн грн до 90 млн грн»

а метро мало бути побудовано ще к грудню 2021го і це було давно закладено в ціну метра в варшавських і продано тим щасливим розумникам, які бачать далі свого носа і вміють дивитись в завтрашній день

нуну)
