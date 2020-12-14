Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Миша-клиент написав:когда-то Сан Саныч еще, помню, лет 25 тому, обещал метро на Троещину...
підрядником будівництва метро на Вєнік виступає Автострада
там порядок фінансування вже зовсім інший ніж був зі збанкрутувавшим Метробудом, який перед смертю отримав від міста аванс в розмірі 2,59 млрд грн і 1,7 з них тупо закинув на депозит Автострада ж будує за свої, а місто з нею розраховується поступово по мірі прийомки виконаних робіт і власник Автостради Шкіль спеціально уточнив що 30 місяців - це виключно в тому випадку, якщо проблем з розрахунками не буде
і тепер дивимось на розвиток подій:
«14 серпня 2024 року КП «Київський метрополітен» підписало договір з ТОВ «Група компаній “Автострада”» на суму близько 13,79 млрд грн для виконання робіт упродовж 30 місяців»
«У листопаді 2024 року КП «Київський метрополітен» уклало додаткову угоду з ТОВ «Група компаній “Автострада», яка продовжила термін виконання до 30 квітня 2027 року, а фінансування на 2024 рік зменшили зі 149,55 млн грн до 90 млн грн»
а метро мало бути побудовано ще к грудню 2021го і це було давно закладено в ціну метра в варшавських і продано тим щасливим розумникам, які бачать далі свого носа і вміють дивитись в завтрашній день
Головні причини такого запиту — погана якість житла (50%), замала площа (34%), зношений стан будинків (28%) і низький рівень комфорту (26%). При цьому 66% киян живуть у власному житлі, а середня площа на людину становить лише 20,3 м² — це майже втричі менше, ніж у середньому по Європі.
За наступні 5 років вирішувати житлове питання планують 68% респондентів. Найчастіше планується купувати квартиру (37%) або приватний будинок (18%). Основним стримуючим фактором традиційно залишається надто висока ціна нерухомості, на цьому наголошують 78% опитаних.
Цікаво, що 48% потенційних покупців готові купувати житло ще на етапі будівництва, але лише 29% з них згодні на рівень «котловану». Решта хочуть бачити принаймні готову коробку. Головні бар’єри — ризик замороження будівництва (66%), затримки введення в експлуатацію (58%) та неможливість одразу заселитися (45%).
Іпотека — ключовий інструмент для реалізації попиту. 49% киян, які планують покупку, хочуть скористатись кредитом, але лише 37% реально можуть це зробити без підтримки держави. Особливо ускладнена ситуація серед молоді: у віковій групі 18–34 аж 38% не мають змоги взяти іпотеку.
Покупці добре орієнтуються в тому, яке житло їм потрібно: найчастіше — дво- або трикімнатна квартира, площею від 56 до 60 м² та від 81 до 85 м² відповідно, у будинку на 6–9 поверхів. Найважливішим фактором при виборі залишається ціна (76%), а також — зручна інфраструктура (63%) і розташування (65%).
iva64 написав:kingkongovets То не всі ж далі свого носа нічого не бачать. Люди купляють житло з перспективою на роки. А метро на Варшавський активно будують.
Да хрен с ним с метро через пять лет.Для покупателей ещё как-то понятно.Аренда удивляет.Рассказы что вот-вот будет метро влияет на цену аренды? Знакомый снимает на оболони дешевле чем в варшавском.Притом до метро реально полторы минуты от квартиры, а не рассказы что завтра достроят.В доме подземная парковка, рядом четыре ТЦК ой ТЦ, озеро во дворе.Но варшавский дороже.Загадка.
iva64 написав:kingkongovets То не всі ж далі свого носа нічого не бачать. Люди купляють житло з перспективою на роки. А метро на Варшавський активно будують.
Да хрен с ним с метро через пять лет.Для покупателей ещё как-то понятно.Аренда удивляет.Рассказы что вот-вот будет метро влияет на цену аренды? Знакомый снимает на оболони дешевле чем в варшавском.Притом до метро реально полторы минуты от квартиры, а не рассказы что завтра достроят.В доме подземная парковка, рядом четыре ТЦК ой ТЦ, озеро во дворе.Но варшавский дороже.Загадка.
може тому, що Оболонь для престарілих бобрів, а В-кий для молодих оленів
посетитель написав:Да хрен с ним с метро через пять лет.
першу чергу Варшавського з обіцянкою наявності метро біля підʼїзду почали продавати ще в 2015ому і до кінця там ще все так же далеко, воно ніби й будується, але немає жодної гарантії, що навіть в подовжений до квітня 2027 термін лінія запрацює - кажу як людина, яка слідкує за цією епопеєю з самого початку і тому трохи в курсі
зи: он флай теж шось там біля Жулян купив, «дивлячись далі свого носа» і побачивши там в недалекому майбутньому метро поруч ггг
