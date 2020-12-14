Відклеєна сітківка і те що не дають.
Додано: Сер 13 сер, 2025 12:06
Додано: Сер 13 сер, 2025 22:11
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ну, ребята, у вас и нюх. Как у ищейки. Правда, списанной на пенсию. Даже ленивые, тупые, недалёкие рылы по 10 кругу заработали и только сейчас вы удивлённо что-то начали писать про варшавский.
Варшавский всё. С такой ценой это мёртвый груз с единичными продажами. Он был интересен до 50 куе за 40 м2.
Додано: Сер 13 сер, 2025 22:17
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Один мой приятель, после раздумий, философски назвал варшавский зал..па. Мне кажется, более точного определения подыскать трудно.
Как думаете?
Додано: Сер 13 сер, 2025 22:46
Додано: Чет 14 сер, 2025 07:24
Всі київські новобуди стали непотрібними з 24.02.2022.
Я вже четвертий рік про це пишу.
А про вдруге мертвонароджений проект і нездатність дерибанщиків організувати сучасну державу - пишу ще з 2012. Вже тоді було ясно, що анархічна територія повинна зникнути
Додано: Чет 14 сер, 2025 07:50
Дніпро, отримав право власності на один з новостроїв сплачений до 2022, мабуть класса премиум , для дитини
чуйка каже шо до закінчення війни не потрібно робити ремонт(тратити гроші) , а дружина каже шо давай будемо робити потехеньку...
Шо скажуть практики і интелектуали гілки ?
п.с. пана Франта попрошу не напрягатися...
