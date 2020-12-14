|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 сер, 2025 09:14
dimo_0n написав: Vadim_ написав:
Шо скажуть практики і интелектуали гілки ?
Не Днепр. Кропивницкий.
Делаю ремонт в квартире, но она не дитю. Она была выкуплена с нюансами, нюансы порешаны, ремонт под сдачу, инстаграмный.
Был куплен участок в начале войны. Планировался дом. Коммуникации подведены, но фундамент доси не залит. Дом планировался себе, новый. Но тут я приостановил. Т.к. вкидывать деньги+ возможно дитю не стоит тут оставаться(пацан, 13 лет). А ложить 200+К в дом, то я лучше может за эти деньги ему что-то в Польшах\Германиях возьму. Ну или сам на старости распродам все и уеду в Испанию\Португалию чилить на пенсию.
Я б ориентировался на достаток и планы. Вкинуть по 3-5К\мес в ремонт да на 3-4 месяца(Да, Бетон, я за месяц не умею, особенно летом, когда мои проверенные "универсалы" бабло в сезон рубят на фасадах, а я остаюсь на жожди, но и мне некуда спешить если чесно) - для меня не есть проблема, а вот 200+К за дом отлистать, при чем 60-80% в моменте(сразу закупить материалов на все + проект + за первый этап работы) - как то накладненько и стремненько. Был бы год 2020 - ужеб построил наверное, но не на часи.
Живемо ми наразі у своєму будинку...,
уперше в житті , дивлюся на квіточку і витяг невперше ,настроэние на пол 6-того...
п.с. тут в какой-то теме "специалисті" рассказівали про ненужность 2-й єтаж в частном доме, я и жена ,когда она не на кухне, проводим почьти все время на втором(спальни/телек) и ходим туда-сюда по лестнице , как спорт получается.
Может если большой участок то и 1-го этажа достаточно, на днях смотрел ютуб про Бессарабию, немецкие дома длиной 50-60 метров
Востаннє редагувалось Vadim_
в Чет 14 сер, 2025 09:36, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 14 сер, 2025 09:27
Investor_K написав: Бетон написав:
Один мой приятель, после раздумий, философски назвал варшавский зал..па. Мне кажется, более точного определения подыскать трудно.
Как думаете?
Аргументи?
Не внікай.
Додано: Чет 14 сер, 2025 09:36
Hotab написав: Investor_K написав: Бетон написав:
Один мой приятель, после раздумий, философски назвал варшавский зал..па. Мне кажется, более точного определения подыскать трудно.
Как думаете?
Аргументи?
Не внікай.
В інвестора не працює асоціативний ряд 😆
Додано: Чет 14 сер, 2025 09:44
Vadim_ написав:
Не по теме...
Дніпро, отримав право власності на один з новостроїв сплачений до 2022, мабуть класса премиум , для дитини
чуйка каже шо до закінчення війни не потрібно робити ремонт(тратити гроші) , а дружина каже шо давай будемо робити потехеньку...
Шо скажуть практики і интелектуали гілки ?
п.с. пана Франта попрошу не напрягатися...
Слухайте дружину. Вона в вас мудра людина.
Делайте ремонт по немногу, как будто это банка в монобанке. Появились лишние деньги - купите кабель 3х2.5, 2х1.5.
Ещё появились - латунные фитинги под надвижные гильзы tece либо рехау либо general fitings 16х1/2. Плитку по скидке и т.д.
Используйте объект как аккумулятор.
Помните, что самый важный ресурс человека это время. А вы никуда не спешите. Именно поэтому придумали рассрочку и кредиты. Ремонт выполненный со сроками и вразвалку это две большие разницы.
Прозвучит цинично, но чем бы не закончилась война, лично вам от этого...
Додано: Чет 14 сер, 2025 09:50
Бетон
Я саме так потроху і робив в своїй квартирі в Херсоні. Від того не легше, адже 23.02.22 теоретично можна було продати за 50, а зараз нема сенсу навіть виставляти.
Прямих збитків може і небагато, не так багато і вклав. А от втраченої вигоди чимало))
Але думати треба позитивно. Десь можливості втрачаються, а десь вони відкриваються.
А Херсон колись може знову підніметься в ціні, і акумулятор дасть свою енергію))
Додано: Чет 14 сер, 2025 09:55
Hotab написав:Бетон
Я саме так потроху і робив в своїй квартирі в Херсоні. Від того не легше, адже 23.02.22 теоретично
можна було продати за 50, а зараз нема сенсу навіть виставляти.
Прямих збитків може і небагато, не так багато і вклав. А от втраченої вигоди чимало))
Але думати треба позитивно. Десь можливості втрачаються, а десь вони відкриваються.
А Херсон колись може знову підніметься в ціні, і акумулятор дасть свою енергію))
Скиньте інфо про каітку. Може хто й купить. Але не за 50….
Додано: Чет 14 сер, 2025 09:57
Бетон написав: Hotab написав: Investor_K написав:
[quote="5881149]
Аргументи?[/quote]
Не внікай.[/quote]
В інвестора не працює асоціативний ряд 😆[/quote][/quote][/quote][/quote]
Від нього тут ніхто вже багато не вимагає
Не часто маразм - і то добре.
Додано: Чет 14 сер, 2025 10:20
Бетон написав: Vadim_ написав:
Не по теме...
Дніпро, отримав право власності на один з новостроїв сплачений до 2022, мабуть класса премиум , для дитини
чуйка каже шо до закінчення війни не потрібно робити ремонт(тратити гроші) , а дружина каже шо давай будемо робити потехеньку...
Шо скажуть практики і интелектуали гілки ?
п.с. пана Франта попрошу не напрягатися...
Слухайте дружину. Вона в вас мудра людина.
Делайте ремонт по немногу, как будто это банка в монобанке. Появились лишние деньги - купите кабель 3х2.5, 2х1.5.
Ещё появились - латунные фитинги под надвижные гильзы tece либо рехау либо general fitings 16х1/2. Плитку по скидке и т.д.
Используйте объект как аккумулятор.
Помните, что самый важный ресурс человека это время. А вы никуда не спешите. Именно поэтому придумали рассрочку и кредиты. Ремонт выполненный со сроками и вразвалку это две большие разницы.
Прозвучит цинично
, но чем бы не закончилась война, лично вам
от этого...
Дуже от этого.
Не хотелось бі увидеть Днепр в состоянии Авдеевки, даже через 3-50 років.
Гроші можна вивезти а хату ніяк...
Додано: Чет 14 сер, 2025 10:21
Hotab написав:Бетон
Я саме так потроху і робив в своїй квартирі в Херсоні. Від того не легше, адже 23.02.22 теоретично
можна було продати за 50, а зараз нема сенсу навіть виставляти.
Прямих збитків може і небагато, не так багато і вклав. А от втраченої вигоди чимало))
Але думати треба позитивно. Десь можливості втрачаються, а десь вони відкриваються.
А Херсон колись може знову підніметься в ціні, і акумулятор дасть свою енергію))
Нам всім здається, що щось трапиться, але не з нами. Це ваш досвід. І якщо добре поміркувати, чи хотіли б ви не робити той ремонт, можливо, відповідь буде не такою очевидною. Бо я теж не впевнений, чи був би я собою, якби в мене не забрали 70 тисяч доларів.
В такому випадку, доречно сказати: дякую боже, що взяв "дєньгами", хоч я в нього не вірю
