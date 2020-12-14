Investor_K написав:
Я особисто придивляюся до фасадноі комерціі в висотках. Під сдачу. Але хз , які наслідки війни. Та й власне вона і наразі триває. А Киів регулярно під обстрілами. Тому на паузі. Гривнедепо також генерують пасивний дохід.
Отут цікаво: дивлюся комерцію останні два роки. Таке відчуття що ціни лише виросли і весь ринок тримають виключно великі гравці-перекупи "готових орендних бізнесів". Я колись у 2016 році стикався з ситуаціями. коли просто з під носа вони забирали цікаві квартири на першому поверсі. Вони готові були до угоди буквально на перегляді. Навіть на об"єкти, що продавалися по довіреностям і від власників-фірм, у яких співвласники росіяне. Пам"ятаю квартиру біля ЖК Централ Парк вони купили за 45, перевели в нежилий (іони ж самі пропонували послугу переведення будь якої квартир в нежилу і окремий вхід тоді за 5-6 кує) і продавали вже за 120
Все буквально за 2-3 тижні
Коротше, наразі взагалі небачу за що цікаве з нежитлового зачепитися. Ціни вище 2021 року (звісно на ліквідні фасадні цікаві об"єкти, а не на 90% трешу)