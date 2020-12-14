|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 сер, 2025 09:27
Investor_K написав: Бетон написав:
Один мой приятель, после раздумий, философски назвал варшавский зал..па. Мне кажется, более точного определения подыскать трудно.
Как думаете?
Аргументи?
Не внікай.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 15917
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 2470 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
2
Додано: Чет 14 сер, 2025 11:32
Investor_K написав:
Я особисто придивляюся до фасадноі комерціі в висотках. Під сдачу. Але хз , які наслідки війни. Та й власне вона і наразі триває. А Киів регулярно під обстрілами. Тому на паузі. Гривнедепо також генерують пасивний дохід.
Отут цікаво: дивлюся комерцію останні два роки. Таке відчуття що ціни лише виросли і весь ринок тримають виключно великі гравці-перекупи "готових орендних бізнесів". Я колись у 2016 році стикався з ситуаціями. коли просто з під носа вони забирали цікаві квартири на першому поверсі. Вони готові були до угоди буквально на перегляді. Навіть на об"єкти, що продавалися по довіреностям і від власників-фірм, у яких співвласники росіяне. Пам"ятаю квартиру біля ЖК Централ Парк вони купили за 45, перевели в нежилий (іони ж самі пропонували послугу переведення будь якої квартир в нежилу і окремий вхід тоді за 5-6 кує) і продавали вже за 120
Все буквально за 2-3 тижні
Коротше, наразі взагалі небачу за що цікаве з нежитлового зачепитися. Ціни вище 2021 року (звісно на ліквідні фасадні цікаві об"єкти, а не на 90% трешу)
-
Loft
-
-
- Повідомлень: 630
- З нами з: 29.07.17
- Подякував: 92 раз.
- Подякували: 62 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 14 сер, 2025 13:04
кошерна комерція, а особливо стріт рітейл та ще й у правильних локаціях у відкритий продаж майже ніколи не потрапляє - або вихоплюють колеги-конкуренти і про угоду знають лише нотаріуси, або рили одразу маякують тим хто завжди готов шось купити і так було завжди
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 11819
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2731 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 14 сер, 2025 13:15
А что случилось с твоим коллегой, что продал свой сладкий пул тебе как раз в 21м году и пересев с хэллкэта на гольф стал криптокорольком? Фото на яхте у Тампы постит уже в сетях(хвастаясь бывшим коллегам как он "того")?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5285
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 361 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 14 сер, 2025 13:19
барабашов написав:А что случилось с твоим коллегой, что продал свой сладкий пул тебе как раз в 21м году и пересев с хэллкэта на гольф стал криптокорольком? Фото на яхте у Тампы постит уже в сетях(хвастаясь бывшим коллегам как он "того")?
працює в держустанові, захищає права споживачів)
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 11819
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2731 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 14 сер, 2025 13:26
kingkongovets написав:
барабашов написав:А что случилось с твоим коллегой, что продал свой сладкий пул тебе как раз в 21м году и пересев с хэллкэта на гольф стал криптокорольком? Фото на яхте у Тампы постит уже в сетях(хвастаясь бывшим коллегам как он "того")?
працює в держустанові, захищає права споживачів)
А до 24 февраля(точнее распродажи пула) он давил где то кресло что папа завещал и тесть уступил? Или только в бизнесе после вуза?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5285
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 361 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 14 сер, 2025 13:40
барабашов написав: kingkongovets написав:
барабашов написав:А что случилось с твоим коллегой, что продал свой сладкий пул тебе как раз в 21м году и пересев с хэллкэта на гольф стал криптокорольком? Фото на яхте у Тампы постит уже в сетях(хвастаясь бывшим коллегам как он "того")?
працює в держустанові, захищає права споживачів)
А до 24 февраля(точнее распродажи пула) он давил где то кресло что папа завещал и тесть уступил? Или только в бизнесе после вуза?
він колишній і досить відомий автогонщик і має батьків і родичів, які десятиліттями труться навколо вищих осіб)
шось типу тебе)
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 11819
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2731 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 14 сер, 2025 18:33
kingkongovets написав: барабашов написав: kingkongovets написав:
працює в держустанові, захищає права споживачів)
А до 24 февраля(точнее распродажи пула) он давил где то кресло что папа завещал и тесть уступил? Или только в бизнесе после вуза?
він колишній і досить відомий автогонщик і має батьків і родичів, які десятиліттями труться навколо вищих осіб)
шось типу тебе)
ККЦ, ты умеешь чистить сапоги и ботинки? Скоро придется, новым хазяевам. По иному - никак, все шансы проепаны
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23277
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1771 раз.
- Подякували: 2582 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25332
|17155015
|
|
|1380
|6685416
|
|
|3
|73101
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|