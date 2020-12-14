|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 сер, 2025 21:53
kingkongovets написав: smdtranz написав: kingkongovets написав:
кошерна комерція, а особливо стріт рітейл та ще й у правильних локаціях у відкритий продаж майже ніколи не потрапляє - або вихоплюють колеги-конкуренти і про угоду знають лише нотаріуси, або рили одразу маякують тим хто завжди готов шось купити і так було завжди
а какой вообще порядок цен первого этажа с фасадным входом где-то на Золотых Воротах?
спасибо)
все завжди залежить від багатьох нюансів, але скажімо десь в районі трьошки за метр, якщо мова про стару вторичку
І не факт, що це буде прямо жирний фасадний перший поверх та притомний метраж (а не цоколь, другорядна лінія, і хоча б до 70-100 метрів)... Я не часто зараз моніторю цей сегмент, але з котлетою 200 тис не дуже погуляєш
Loft
- Повідомлень: 632
- З нами з: 29.07.17
- Подякував: 92 раз.
- Подякували: 62 раз.
