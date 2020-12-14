Я бачу, що в нас(в місті Лева) останні роки пішла тема - будувати на окраїнах/по окружній міста великі складські приміщення і теж продавати/здавати їх в оренду!
А як у вас "на краю КиЙова?"))
Теж так?
Додано: П'ят 15 сер, 2025 10:54
Re: Коли розпочнеться...
Додано: П'ят 15 сер, 2025 11:04
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Я на кілька років випав з цієї теми форуму, нагадайте, а де Влад22 - той що з Харкова і власник панельок від Аркади?
