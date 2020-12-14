Додано: П'ят 15 сер, 2025 16:37

dimo_0n написав: Frant написав: При котлете 200 000 иностранных фантиков - однозначно есть смысл двигать подалее от анархистов-дерибанычей, которые умеют только про... советские ресурсы. При котлете 200 000 иностранных фантиков - однозначно есть смысл двигать подалее от анархистов-дерибанычей, которые умеют только про... советские ресурсы.

Дело в том, что при котлете 200К за бугром тоже особо делать нечего... Как инвестору... Тут єто 3-4 квартиры под сдачу с общим ежемесячным кешфлоу в районе 1-2К баксов. На которые можно спокойно и скромно жить, не надрываясь.



А там это примерно 3-5 лет жизни того же уровня и все. Ну или купить там шото меленькое, сдать хорошо, а самому жить в жилье подешевле, найти работу и работать как стадо понаехов ))

За бугром такой дурью не надо заниматься.Только если как один из самых консервативных активов.5 августа 24 года СП500итф стоил 523 доллара, на момент закрытия вчера вечером он стоил 648.13. Рост 23.81%И это самый консервативный актив на стокмаркете. Он не может исчезнуть, а упасть может только со всей американской экономикой. А, ну и еще мелочь такая, на каждый ИТФ раз в квартал дивиденд идет, примерно 1,8 доллара.Есть еще НВидия, производитель видеокарт, которые в тч используются в майнинге, 24 июня, это уже после сплита, одна акция стоила примерно 118 долларов, на вчера вечер (сегодня еще не отрылась сессия) 182.02, рост 53.44%. Дивиденты фиговые - 1 цент на акцию в квартал.И это при том, что после июля 24 года, рынок вел себя вяло.Если говорить об еще более консервативном активе - СД (но нашему депозит), то на данный момент в районе 4% годовых. Под гарантии ФДАЙСИ (типа ФГВФЛ).И в той или иной мере это доступно гражданам Украины.Есть еще ИТФ привязанный к рынку недвиги, есть фонды, которые управляют недвигой, некоторые коммерческой, некоторые жилой. Купил акцию или ИТФ и она дорожает или падает вместе с рынком недвиги и приносит дивиденды от операций с недвигой, в тч аренды.ЗЫ. В НЙ после ковида дофига объектов коммерции стоят на продаже - первые этажи и просто отдельно стоящие помещения. Причем, многие в довольно оживленных местах. Разве что в местах больших транспотных хабов такого нет, но шаг в сторону - бери не хочу. Народ ушел в Интернет.Поверте, рано или поздно в Киеве народ обленится и начнет заказывать все от машин до ковырялки в носу в Интернете. И бОльшая часть коммерции уйдет в никуда.Даже кафешки, которых дофига, после ковида продают в бОльшей части еду с доставкой. Незадолго до ковида, я посетил турецкое заведение Анатолиан Джайро, там офигенно вкусно делают это самое джайро. Отстояв в очереди минут 10 я получил то, что хотел. Во время ковида я один раз заходил и брал это на вынос и пару раз заказывал на дом. Некоторое время назад, ковида давно нет, я зашел туда - столики пустые. Только очередь из деливерщиков стоит. Народ перестал "наслаждаться атмосфЭрой заведения", интересует конечный продукт и лень ходить.Да чего далеко ходить, вчера выбрались на Литтл Айленд - очень интересное с точки зрения строительной инженерии сооружение, искусственный полуостров на сваях, с ландшафтом и инстаграмными видами на Манхеттен - туристов море.Ну, в 10 минутах оттуда, а это пуповой центр Манхеттена, зашли в пиццерию, взяли на вынос пиццы - столики пустые все. Это и туристическая и деловая локация. Так что делайте выводы. И это довольно небедные владельцы бизнесов содержат свои заведения как шоу-румы, а логичней иметь сайт и в подвале кухню и делать доставки. В Украине к этому раньше придут чем в США.